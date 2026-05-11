Đền thờ dành cho người mê xe mô tô

Theo NextMobility - chuyên trang về giao thông và kinh tế của Nhật Bản, tỉnh Chiba có một ngôi đền đặc biệt mang tên Kashiwa no Mori Motorcycle. Đây không phải đền Thần đạo truyền thống mà là địa điểm được lập ra để các biker (người yêu thích xe phân khối lớn) cầu bình an khi lái xe, giống một “thánh địa” dành cho người mê mô tô.

Bức tượng xe mô tô bằng đá trong đền thờ, nơi các biker đến cầu may. Ảnh: soranews24

Ngôi đền nằm ngay trong khuôn viên của BDS, doanh nghiệp vận hành một trong những sàn đấu giá mô tô lớn nhất Nhật Bản. Trước điện thờ bày tượng xe máy bằng đá, bên cạnh những cổng torii đỏ - cánh cổng đặc trưng của Thần đạo.

Từ lâu, ngôi đền này đã trở thành điểm đến quen thuộc của dân mê xe máy trên khắp đất nước. Có người tới để cầu an cho chiếc xe mới mua, có người ghé trước các chuyến đi dài như một “nghi thức” để yên tâm hơn khi lên đường. Một số nhóm biker thì xem đây như một điểm dừng chân “phải ghé ít nhất 1 lần”.

Trong khuôn viên bán bùa cầu may cho việc thi đậu bằng lái hoặc tránh gặp tai nạn.

Ngôi đền được Hiệp hội Văn hoá xe máy Nhật Bản công nhận là một trong số những “ngôi đền mô tô” chính thức tại Nhật. Bởi vậy, tại đây, người ta có thể mua bùa omamori (bùa may mắn) cho mô tô, cầu thi đậu bằng lái, cầu tránh gặp tai nạn và thậm chí có thể cầu kinh doanh xe máy thuận lợi, theo Soranews.

Đền xe đạp ở Hiroshima

Nằm trên đảo Innoshima thuộc tỉnh Hiroshima, đền Oyama được nhiều người gọi bằng cái tên “đền xe đạp” của Nhật Bản. Ngôi đền có lịch sử từ năm 773, vốn là nơi thờ thần bảo hộ thủy thủ và cư dân vùng biển Seto.

Tuy nhiên vài năm gần đây, nơi này lại nổi tiếng trong cộng đồng cyclist (những người yêu thích đạp xe) vì nằm gần cung đường đạp xe Shimanami Kaido – tuyến đường ven biển dài khoảng 70km vốn được xem là “thánh địa” của người mê xe đạp tại Nhật.

Đền Oyama ở Hiroshima nổi tiếng trong cộng đồng những người yêu thích đạp xe. Ảnh: Visitshimanami

Theo Cơ quan Du lịch Hiroshima và JNTO, Oyama hiện là ngôi đền nổi tiếng nhất Nhật Bản dành cho những người thích đạp xe. Tại đây, họ có thể cầu bình an, xin bùa omamori (bùa hộ mệnh) cho xe, mua ema (những tấm thẻ gỗ cầu may) hình xe đạp và thậm chí dắt xe vào tận khu hành lễ.

Trong sân đền còn có giá dựng xe đạp riêng và nhiều góc check-in nhìn ra biển Seto. Nhiều du khách quốc tế xem việc ghé đền Oyama như một “nghi thức nhỏ” trước khi bắt đầu hành trình đạp xe xuyên các cây cầu nối đảo ở Hiroshima.

Ngôi đền mèo may mắn

Giữa khu Asakusa nhộn nhịp của Tokyo có một ngôi đền đặc biệt mà chỉ cần bước qua cổng torii, du khách sẽ bắt gặp hàng loạt tượng mèo vẫy tay may mắn ở khắp nơi. Đó là Imado – ngôi đền được xem như một trong những “quê hương” của maneki-neko - biểu tượng mèo may mắn nổi tiếng của Nhật.

Trong khuôn viên đền Imado có rất nhiều tượng mèo. Ảnh Lacarmina Blog

Theo MatchaGuide, tương truyền vào thời Edo, một người phụ nữ nghèo buộc phải vứt bỏ con mèo mình nuôi vì không đủ tiền chăm sóc. Sau đó, con mèo hiện về trong giấc mơ, nhắn bà làm tượng mèo bằng gốm để bán. Những bức tượng ấy dần trở nên nổi tiếng và được cho là khởi nguồn của maneki-neko ngày nay.

Đối với du khách, đền Imado đã trở thành điểm đến quen thuộc để cầu may, cầu tài lộc hoặc tình duyên. Trong khuôn viên đền có nhiều tượng mèo khổng lồ, ema hình mèo và omamori lấy cảm hứng từ maneki-neko. Nơi đây còn đặc biệt nổi tiếng với giới trẻ Nhật về việc cầu nhân duyên.

Ngôi đền bảo hộ… mái tóc

Trong số những ngôi đền kỳ lạ, đền Mikami ở cố đô Kyoto khiến nhiều du khách "bật cười" khi nghe giới thiệu lần đầu. Nơi đây được xem là “đền thần tóc” duy nhất tại Nhật Bản.

Đền Mikami ở cố đô Kyoto nổi tiếng bảo hộ tóc. Ảnh: Mikami-jinjya-kyoto

Ngôi đền này nằm gần khu Arashiyama nổi tiếng, thờ Fujiwara no Uneme no Sukemasa, người được xem là tổ nghề tóc ở Nhật thời Kamakura. Người dân tin rằng vị thần tại đây bảo hộ mái tóc và nghề làm tóc. Vì vậy, KyotoDesign chia sẻ, không ít thợ làm tóc, chủ salon hay người gặp vấn đề về tóc đều tìm tới đây cầu may.

Trong khuôn viên đền có thể bắt gặp lược, kéo cắt tóc và nhiều vật dụng ngành tóc được dâng cúng như đồ lễ. Điều đặc biệt nhất ở đây là nghi thức “kenpatsu” – dâng tóc lên thần. Người tới đền có thể cắt vài sợi tóc, đặt vào một chiếc túi nhỏ rồi dâng lên “gò tóc” trong khuôn viên để cầu may mắn và sức khỏe cho mái tóc.

Nhiều người đến đền cầu cho mái tóc khoẻ, đẹp. Ảnh: Urchinshome

Theo trang Kyotopic- chuyên trang về văn hóa Kyoto, không ít người Nhật còn tới đây trước kỳ thi chứng chỉ ngành tóc hoặc trước khi khai trương salon để cầu thuận lợi trong công việc.