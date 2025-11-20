Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Cắn trao quà và đưa em Khun Thị Hà My (thứ 6 từ phải qua trái) đi khai giảng năm học mới

Tuyến Quốc lộ 7A dẫn lên Đồn Biên phòng Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An vẫn nham nhở những điểm sạt trượt do ảnh hưởng của bão. Vật lộn với cung đường ấy suốt hơn 4 giờ đồng hồ, chúng tôi đặt chân đến điểm cuối cùng trên tuyến Quốc lộ 7A khi mặt trời đã đứng bóng. Đây cũng là nơi đóng quân của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Cắn. Trưa biên giới, mặt trời như thấp hơn, ánh nắng càng trở nên chói chang.

Đón chúng tôi, Thiếu tá Hồ Thọ, Phó Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phấn khởi chia sẻ: Trong chương trình “Nâng bước chân em đến trường - Con nuôi Biên phòng”, đơn vị nhận nuôi dưỡng và hỗ trợ kinh phí đến trường cho 35 cháu, trong đó hỗ trợ kinh phí cho 31 cháu và nhận nuôi dưỡng 4 cháu. Các cháu đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở vùng biên giới.

Cháu Lỳ Tầm Như, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn nhận quà của Đồn Biên phòng Nậm Cắn khi bước vào năm học mới

Trong số 35 cháu được Đồn Biên phòng Nậm Cắn nhận nuôi dưỡng và hỗ trợ kinh phí đến trường, hiện có cháu Lỳ Tầm Như (dân tộc Mông), bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An đang học lớp 11 tại Trường Phổ thông dân nội trú số 2 Nghệ An.

Là học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, em Lỳ Tầm Như từng đứng trước nguy cơ phải bỏ học ngay ở trường làng. Thế nhưng, từ khi được Bộ đội Biên phòng nhận làm con nuôi, em được tiếp bước để đến trường. Rồi cánh cổng trường của tỉnh đã rộng mở để Như tự tin bước vào và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo.

Chia tay Thiếu tá Hồ Thọ và các chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Nậm Cắn, chúng tôi đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Cắn. Tại đây, thầy Đinh Tiến Hoàng, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Chuyện học ở biên giới có nhiều đặc thù và khó khăn nhất định. Chương trình “Nâng bước chân em đến trường - Con nuôi Biên phòng” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện tốt nhất giúp nhiều học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cơ hội được đến trường.”

Ở xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, em Hồ Cu Ba (dân tộc Bru - Vân Kiều) cũng đã có đầy đủ học cụ, quần áo mới để bước vào lớp 9 tại Trường PTDT bán trú THCS Dân Hóa. Chiếc xe đạp của em Ba cũng đã được những “ông bố” mang quân hàm xanh đại tu chắc chắn để em đều đặn đến lớp mỗi ngày.

Em Hồ Cu Ba được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nhận làm con nuôi từ năm 2019. Hiện em đang học lớp 9 tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Dân Hóa. Mục tiêu của em là vào được Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Em Hồ Cu Ba được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) nhận nuôi từ năm 2019 theo chương trình “Nâng bước chân em đến trường - Con nuôi Biên phòng”. Trải qua 6 năm ăn ở và học tập tại Đồn Biên phòng, em Ba học hành tiến bộ và trở nên chững chạc hơn so với độ tuổi 15.

“Cháu quyết tâm học tập thật tốt để không phụ lòng chăm sóc, dạy bảo của "bố mẹ Biên phòng". Ước mơ của cháu là được tiếp tục đi học ở Trường Nội trú tỉnh. Sau này thi vào Học viện Biên phòng để trở thành Bộ đội Biên phòng như bố mẹ nuôi của cháu”, em Ba tâm sự.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trong năm học 2025 - 2026, các đơn vị trực thuộc đang nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ cho 190 học sinh theo chương trình “Nâng bước chân em đến trường - Con nuôi Biên phòng”. Trong đó, các đơn vị Biên phòng nhận nuôi dưỡng 44 em ăn, ở và sinh hoạt tại đơn vị, hỗ trợ kinh phí đến trường cho 146 em. Hầu hết học sinh được Bộ đội Biên phòng nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ kinh phí đến trường đều là con em đồng bào DTTS ở vùng biên Quảng Trị.

Được nuôi dưỡng, học tập ở các doanh trại Biên phòng, những mảnh đời tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt lại được “chắp cánh” để tiếp tục đến trường. Tấm lòng và trách nhiệm của những “ông bố, bà mẹ” mang quân hàm xanh trở thành hành trang giúp nhiều học sinh con em đồng bào DTTS trưởng thành và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.