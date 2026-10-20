Đu đủ chín có lợi cho tiêu hóa nhưng người mắc bệnh đái tháo đường không nên ăn tùy ý. Ăn quá nhiều hoặc dùng sinh tố đu đủ chín thêm đường có thể khiến đường huyết tăng, ảnh hưởng đến việc kiểm soát bệnh.

Đu đủ đang vào mùa, ngon và bổ dưỡng nhưng những ai không nên ăn nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe? (Ngọc Liên, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Theo y học cổ truyền, đu đủ chín có vị ngọt, tính hàn, thường được sử dụng để hỗ trợ nhuận tràng, thông tiện.

Đu đủ chín giàu chất xơ, có thể hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng táo bón. Tuy nhiên, một số người cần thận trọng khi ăn loại quả này, đặc biệt là những người đang bị rối loạn tiêu hóa hoặc có tiền sử dị ứng.

1. Người đang bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa

Người thường xuyên đi ngoài phân lỏng, phân sống, đầy bụng hoặc khó chịu sau ăn nên cân nhắc lượng đu đủ sử dụng. Chất xơ trong loại quả này có thể hỗ trợ nhu động ruột, nhưng ăn quá nhiều có thể khiến một số người tăng cảm giác đầy bụng hoặc đi ngoài nhiều hơn.

Theo y học cổ truyền, người có biểu hiện tỳ vị hư yếu, bụng lạnh, hay tiêu chảy cũng được khuyến cáo thận trọng khi sử dụng đu đủ chín.

2 . Người bệnh đái tháo đường

Đu đủ chín chứa đường tự nhiên, vì vậy người mắc bệnh đái tháo đường cần chú ý khẩu phần khi ăn để tránh ảnh hưởng đến đường huyết. Ăn quá nhiều trong một lần có thể làm tăng lượng carbohydrate nạp vào cơ thể, khiến đường huyết tăng sau ăn.

Đu đủ - món ăn giàu dinh dưỡng. Ảnh: Hoa Linh.

Đặc biệt, người bệnh nên hạn chế sinh tố đu đủ thêm đường, sữa đặc hoặc các loại nước ép có bổ sung chất tạo ngọt. Những sản phẩm này có thể làm tăng lượng đường và năng lượng tiêu thụ, gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết và cân nặng.

3. Người có cơ địa dị ứng với đu đủ

Đu đủ chứa các enzyme như papain và chymopapain. Một số người có thể xuất hiện phản ứng dị ứng khi tiếp xúc hoặc ăn loại quả này.

Các dấu hiệu cần lưu ý gồm ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc khó thở. Người từng bị dị ứng với đu đủ nên tránh sử dụng. Nếu xuất hiện khó thở, sưng lưỡi hoặc họng sau khi ăn, bệnh nhân cần được cấp cứu ngay.

4. Người có bệnh lý đường tiêu hóa, đau dạ dày

Người thường xuyên đau bụng, khó chịu ở dạ dày hoặc có bệnh lý tiêu hóa nên chú ý phản ứng của cơ thể khi ăn đu đủ. Loại quả này chứa vitamin C, axit hữu cơ tự nhiên và các enzyme phân giải protein, nhưng chưa có đủ căn cứ để khẳng định ăn đu đủ chín với lượng thông thường gây tổn thương niêm mạc hoặc làm tăng nguy cơ loét dạ dày.

Nhóm này nên ăn lượng vừa phải, tránh tiếp tục sử dụng nếu xuất hiện triệu chứng khó chịu sau ăn và tham khảo ý kiến bác sĩ khi triệu chứng kéo dài.

Lưu ý: Người bị táo bón có thể bổ sung đu đủ chín vào chế độ ăn để tăng lượng chất xơ, kết hợp uống đủ nước và ăn đa dạng thực phẩm.