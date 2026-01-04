Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Đu đủ là loại trái cây quen thuộc với người Việt, không chỉ thơm ngon, dễ ăn mà còn giàu giá trị dinh dưỡng và có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Từ lâu, đu đủ đã được xem là thực phẩm - dược liệu tự nhiên, được nhà thám hiểm Christophe Columbus ca ngợi là “chúa tể của các loài quả”.

Theo phân tích dinh dưỡng, trong 100g đu đủ chín có khoảng 87% là nước, cung cấp 45 calo, hàm lượng chất béo rất thấp. Đu đủ giàu vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, nhóm B, kali, canxi, sắt… Đặc biệt, vitamin C trong đu đủ khá cao, giúp tăng sức đề kháng trong khi vitamin A và các carotenoid có lợi cho mắt và làn da.

Đu đủ có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: P.Trang.

Ngoài ra, đu đủ còn chứa enzyme papain - một enzyme tiêu hóa protein rất có giá trị, hỗ trợ hệ tiêu hóa và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, virus gây bệnh.

Tuy nhiên, giống như nhiều thực phẩm khác, đu đủ chỉ thực sự tốt khi được sử dụng đúng cách. Nếu ăn không hợp lý, loại quả này có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn, đặc biệt với những nhóm người nhạy cảm.

1. Không nên ăn quá nhiều đu đủ trong một lần

Đu đủ có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa nên nếu dùng với lượng lớn có thể gây tiêu chảy, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa, nhất là ở người có hệ tiêu hóa yếu, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Việc ăn đu đủ quá thường xuyên trong ngày cũng có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể.

2. Không nên ăn đu đủ xanh sống

Đu đủ xanh chứa nhiều nhựa (latex) và các enzyme có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày - ruột. Với người có tiền sử đau dạ dày, viêm đại tràng hoặc hội chứng ruột kích thích, việc ăn đu đủ xanh có thể khiến triệu chứng trở nên nặng hơn.

3. Đối với người mắc bệnh đái tháo đường

Đu đủ có chỉ số đường huyết không quá cao nhưng vẫn chứa đường tự nhiên. Việc ăn nhiều đu đủ hoặc ăn vào thời điểm không phù hợp có thể làm tăng đường huyết. Do đó, người bệnh nên kiểm soát khẩu phần, ưu tiên ăn sau bữa chính và theo dõi chỉ số đường máu.

4. Đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu

Đu đủ xanh và đu đủ chưa chín hoàn toàn có thể kích thích co bóp tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Nếu muốn ăn, thai phụ chỉ nên dùng đu đủ chín kỹ với lượng vừa phải và không ăn thường xuyên.

5. Không ăn đu đủ chín ép

Người tiêu dùng cần chọn đu đủ chín tự nhiên, tránh mua những quả chín ép bằng hóa chất. Đu đủ chín tự nhiên thường có mùi thơm nhẹ, vỏ vàng đều, không quá bóng, không có mùi lạ. Việc sử dụng trái cây chín ép tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

