Triển khai mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) thường xuyên hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường.

"Ký túc xá vùng biên" giúp duy trì sĩ số học sinh

Trước đây, học sinh người Đan Lai (nhóm địa phương thuộc dân tộc Thổ) ở xã Môn Sơn gặp nhiều khó khăn khi đến trường học chữ. Đồng bào Đan Lai sinh sống tập trung tại các bản Búng, Cò Phạt, thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, cách trung tâm xã khoảng 20km. Đường sá chủ yếu là đường đất, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Học sinh THCS phải đi học xa, không thuận tiện về nhà trong ngày nên thường nghỉ học, bỏ học giữa chừng.

Năm 2022, khu ký túc xá dành cho học sinh Đan Lai được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện để các em ăn, ở và học tập tập trung. Tuy nhiên, việc sống xa gia đình cũng đặt ra những yêu cầu mới. Nhiều em còn nhỏ tuổi, chưa quen sinh hoạt tập thể, thiếu kỹ năng tự lập và dễ mặc cảm, tự ti.

Tháng 11/2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An chỉ đạo Đồn Biên phòng Môn Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Trường THCS Môn Sơn triển khai mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, trực tiếp hỗ trợ 82 học sinh người Đan Lai.

Đồn Biên phòng Môn Sơn phân công 3 cán bộ, trong đó có 1 cán bộ nữ, vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn, vừa phối hợp với nhà trường chăm lo, hỗ trợ học sinh tại ký túc xá.

Hằng ngày, cán bộ Biên phòng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh; phối hợp với giáo viên hướng dẫn các em học tập, ôn bài; tổ chức các hoạt động rèn luyện sức khỏe, kỹ năng như vệ sinh cá nhân, tập luyện thể thao, lao động tăng gia sản xuất...

Cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn hỗ trợ, hướng dẫn học sinh tại ký túc xá làm bài tập ngoài giờ

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng trang cấp chăn, màn; đồng thời vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất, kinh phí nhằm từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh.

Nhờ sự đồng hành thường xuyên của bộ đội và giáo viên, nền nếp sinh hoạt tại ký túc xá từng bước được hình thành. Học sinh mạnh dạn hơn, biết tự chăm sóc bản thân, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết và hỗ trợ nhau trong học tập. Các em yên tâm ở lại ký túc xá, duy trì việc học, không còn xảy ra tình trạng bỏ học giữa chừng.

Thầy Nguyễn Văn Vị - Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn, đánh giá mô hình đã hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý học sinh nội trú, giúp các em từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng tự lập, yên tâm học tập.

Cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn hướng dẫn kỹ năng sống cho học sinh nữ tại mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”

Nhân rộng mô hình hỗ trợ học sinh vùng biên

Từ hiệu quả tại Môn Sơn, mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” tiếp tục được triển khai tại Tam Quang, mở thêm cơ hội học tập cho học sinh ở các bản giáp biên.

Đồn Biên phòng Tam Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm sửa chữa, cải tạo điểm trường Tiểu học xã Tam Quang cũ thành khu ký túc xá dành cho 54 học sinh dân tộc Thái ở các bản giáp biên, đang học tại Trường THCS xã Tam Quang.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phối hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh học tập, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể.

Theo chị Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, mô hình đã huy động thêm nguồn lực chăm lo học sinh vùng biên, góp phần duy trì việc học và tạo điều kiện để địa phương từng bước nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện qua hành trình trưởng thành của học sinh. Từ hai mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” tại Môn Sơn và Tam Quang, đã có 2 học sinh thi đỗ Trường Đại học Sư phạm Vinh; 1 em đi du học và 6 em tiếp tục học nghề.

Trung tá Nguyễn Tất Khánh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Quang, cho biết, việc đồng hành với học sinh vùng biên nhằm giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Không chỉ chăm lo việc học và sinh hoạt tại ký túc xá, BĐBP Nghệ An còn triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Từ nhiều năm nay, cán bộ Biên phòng như người cha đỡ đầu cho các em học sinh người DTTS ở vùng biên giới Nghệ An

Trong 10 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ hơn 500 lượt học sinh và nhận 18 em làm con nuôi Đồn Biên phòng. Các em được hỗ trợ trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, thể dục và tham gia tăng gia sản xuất.

Đến nay, 9 học sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; trong đó có 1 học sinh dân tộc Khơ Mú thi đỗ vào Học viện Biên phòng.

Những kết quả này cho thấy sự đồng hành thiết thực đang giúp học sinh vùng biên có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và vươn lên.

Từ hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã giúp đỡ ủng hộ vật chất, kinh phí, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới

Giáo dục học sinh về truyền thống bảo vệ biên cương

Từ việc chăm lo điều kiện học tập, BĐBP Nghệ An tiếp tục hướng đến giáo dục cho học sinh về biên giới, chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm bảo vệ biên cương.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy BĐBP Nghệ An cho biết, đơn vị đã báo cáo và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương bố trí không gian trong khuôn viên các trường để xây dựng mô hình cột mốc, cọc dấu biên giới trong thời gian tới.

Qua đó, các trường có thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lãnh thổ, chủ quyền, biên giới quốc gia, pháp luật về biên giới và truyền thống bảo vệ biên cương thông qua mô hình “Tiết học biên giới”.

Từ một khu ký túc xá giúp học sinh có điều kiện đến trường, sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh đang được mở rộng thành nhiều hoạt động hỗ trợ, giáo dục phù hợp với học sinh vùng biên.

Những thay đổi ấy được thể hiện qua hành trình trưởng thành của các em: từ chỗ khó duy trì việc học, nay đã có em bước vào giảng đường đại học, học nghề hoặc đi du học. Mỗi bước tiến của các em cũng mở thêm cơ hội để vùng biên có nguồn nhân lực được đào tạo, góp phần xây dựng quê hương trong tương lai.