Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu còn tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, công tác giáo dục, nâng cao dân trí được xác định là giải pháp căn cơ để giảm nghèo thông tin, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”, nhiều em học sinh nghèo đã có cơ hội tiếp tục đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước thay đổi tương lai.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”, các đơn vị Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và duy trì việc học.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự tiếp sức về tinh thần, giúp các em tự tin vươn lên, hướng tới trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương.

Tại xã Phong Thổ, hiện có 14 em học sinh tại các trường trên địa bàn được hỗ trợ từ các chương trình, dự án nói trên, với thời gian hỗ trợ liên tục đến năm 18 tuổi. Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực đã giúp nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế, tạo điều kiện để các em yên tâm đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học – một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nghèo thông tin.

Trung tá Triệu Quang Hùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết: Đơn vị luôn xác định việc thực hiện các chương trình không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ học sinh mà còn góp phần nâng cao dân trí trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ tích cực đóng góp trên tinh thần tự nguyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường để theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của các em.

Tại địa bàn do Đồn Biên phòng Dào San quản lý, đến nay có 34 em học sinh đang được nhận hỗ trợ từ các chương trình. Qua đó, nhiều gia đình đã vơi bớt khó khăn, các em có thêm điều kiện tiếp cận tri thức, hình thành kỹ năng học tập và từng bước nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin.

Ngay từ khi được phát động năm 2016, Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” đã được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo. Các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng để nhận đỡ đầu, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả, đúng nhu cầu.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang nhận đỡ đầu 55 học sinh từ lớp 1 đến hết lớp 9 trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng; đồng thời hỗ trợ 230 học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Đối với khu vực biên giới, nơi đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, việc thiếu thông tin, thiếu tri thức dễ dẫn đến vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Vì vậy, nâng cao dân trí được xác định là giải pháp bền vững để giảm nghèo thông tin. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà còn là người “gieo chữ”, góp phần thay đổi nhận thức của người dân.

Không chỉ dừng lại ở việc đỡ đầu học sinh, Bộ đội Biên phòng Lai Châu còn phối hợp với Hội Khuyến học và chính quyền địa phương triển khai các chương trình xóa mù chữ cho người lớn, phổ cập giáo dục và tham gia xây dựng điểm trường ở những bản đặc biệt khó khăn. Những nỗ lực này góp phần từng bước xóa “vùng lõm thông tin”, nâng cao khả năng tiếp cận tri thức cho người dân.

Thông qua việc đỡ đầu, nuôi dưỡng học sinh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, tăng cường đoàn kết quân – dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Có thể khẳng định, với những việc làm thiết thực, hiệu quả, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu không chỉ giúp học sinh vùng biên có cơ hội đến trường mà còn đang từng ngày ươm mầm tri thức, góp phần giảm nghèo thông tin một cách bền vững. Từ những mầm xanh ấy, vùng biên Lai Châu sẽ ngày càng phát triển.