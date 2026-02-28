Năm 2020, sau khi thành lập Công ty CP Mỹ Hạnh và giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú Hà Nội) bị cáo buộc đưa ra thông tin sai sự thật về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu, quảng bá nhằm huy động vốn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo hồ sơ vụ án, tại trụ sở công ty, bà Hạnh trưng bày hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài; đồng thời quảng bá doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động hiệu quả, được UBND TP Hà Nội tặng bằng khen… Qua đó tạo dựng niềm tin với các nhà đầu tư.

Bà Phạm Mỹ Hạnh tại showroom sâm Ngọc Linh ở Hà Nội khi chưa bị khởi tố. Ảnh: MHG

Thông qua các hình thức trên, bà Hạnh kêu gọi nhà đầu tư góp vốn bằng cách ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng vay vốn, cam kết trả lợi nhuận 2–4%/tháng (tương đương 24–48%/năm). Theo thỏa thuận, tiền lãi được chi trả hàng tháng đến khi đáo hạn.

Tin tưởng các thông tin quảng bá, nhiều người đã nộp tiền vào Công ty CP Mỹ Hạnh.

Kết quả điều tra xác định, từ thời điểm bắt đầu huy động vốn tháng 8/2020, công ty không triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh hay hoạt động kinh doanh nào liên quan đến sâm; đồng thời không phát sinh lợi nhuận.

Theo cáo buộc, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Phạm Mỹ Hạnh ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu tổng số tiền 1.279 tỷ đồng. Trong đó, bà đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư với số tiền 441 tỷ đồng; trả lãi cho 1.053 nhà đầu tư 164 tỷ đồng và tặng voucher trị giá 34 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Hạnh chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

“Công thức làm giàu” phi pháp

Một nữ doanh nhân khác bị nêu tên trong vụ án là bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Theo cáo buộc của VKSND TP Hà Nội, để thu hút nhà đầu tư, bà Thúy mời một số người có uy tín, vị thế xã hội tham gia giới thiệu, quảng bá về hoạt động của Công ty Nhật Nam trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Bà đưa ra mức cam kết lợi nhuận theo ngày, tương đương 7–8%/tháng; sau 2 năm, tổng lợi nhuận (gồm cả gốc và lãi) lên tới 168–192% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không hiệu quả, thua lỗ, nhiều cơ sở phải đóng cửa. Dù vậy, từ năm 2020 đến 2023, bà Thúy và đồng phạm vẫn ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, huy động tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND

Theo cáo buộc, trong số 9.113 tỷ đồng đã huy động, bà Thúy sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để chi trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số còn lại gần 5.000 tỷ đồng, liên quan 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại, bà Thúy và đồng phạm đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Gần đây, bà Phạm Thị Hòa – cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu – cũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Theo hồ sơ vụ án, các nhà đầu tư tin vào thông tin quảng bá đã góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, họ không được ghi nhận quyền lợi cổ đông, không được ghi tên trong sổ cổ đông.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư. Cơ quan tố tụng cáo buộc mẹ con bà Hòa cùng các đồng phạm sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận, số còn lại hơn 988 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Hiện có 266 bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo đã chuyển hơn 971 tỷ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Trong đó, hơn 213 tỷ đồng được chi trả, còn lại hơn 757 tỷ đồng bị xác định chiếm đoạt.

Các vụ án nêu trên được cơ quan tố tụng xác định có điểm chung là sử dụng thông tin sai sự thật để kêu gọi góp vốn đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền của nhiều người. Các bị can đã bị truy tố và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.