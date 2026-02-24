VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và các bị can khác gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thanh Tú (cùng trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Các bị can trên đều bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố về tội Rửa tiền.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2020-6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Thùy Linh, Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của Phạm Thị Hòa - khi đó là Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Bà Phạm Thị Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Cáo buộc cho rằng, các bị can đã thuê các cộng tác viên, nhân viên, nhân viên kinh doanh rồi đưa các tài liệu không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty do Linh và Hương tạo ra, để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Từ đó, khách hàng được kêu gọi có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Thùy Linh và Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng từ 9-13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư được phép rút vốn trước hạn.

Tuy nhiên, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Từ tháng 10/2020–6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa trong công ty.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Thùy Linh và Lan Hương đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư và chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng.

Hiện có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được bà Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Cáo buộc còn cho rằng, với mục đích chiếm đoạt tiền, các bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú dù không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu rằng mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an. Từ đó, hai bị can hứa giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội, để rồi sau đó nhận 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Lan và Hương đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.