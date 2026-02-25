Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hòa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (gọi tắt là Công ty Sen Tài Thu) tiền thân là Công ty cổ phần Sengroup Wellness, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành nghề tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe.

Công ty đăng ký vốn điều lệ hơn 31 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981) là Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật. Bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch HĐQT, nắm giữ 62% giá trị cổ phần (tương ứng với hơn 19 tỷ đồng vốn góp).

Theo tài liệu điều tra, sau khi thành lập, Công ty Sen Tài Thu chưa hoạt động hiệu quả, chưa có doanh thu. Năm 2018, do thiếu vốn để mở rộng địa điểm kinh doanh và phát triển quy mô công ty, Nguyễn Thị Thùy Linh và Phạm Thị Hòa đã vay tiền ngân hàng và các cá nhân quen biết.

Đầu năm 2020, dư nợ của hai người đã vượt 300 tỷ đồng. Trước áp lực các khoản vay ngắn hạn liên tiếp đến hạn nhưng không có khả năng chi trả, tháng 6/2020, bà Hòa và Linh đã mời Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên cán bộ ngân hàng) về giữ chức Giám đốc Tài chính.

Bà Phạm Thị Hòa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTV)

Sau khi được bổ nhiệm, Hương đại diện cho công ty, thay bà Hòa và Linh giãn nợ đối với một số chủ nợ cá nhân bên ngoài. Thời điểm đó, bà Hương cũng chủ động đứng ra vay tiền của một số cá nhân để đưa cho bà Hòa và Linh trang trải các khoản nợ và tiền thanh khoản cho hoạt động của công ty.

Do bà Hương giúp công ty vay được tiền, bà Hòa và Linh đã bổ nhiệm bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính. Đến ngày 16/3/2021, bà Hương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, đồng thời nhận chuyển nhượng (thực chất là được cho tặng) 10% cổ phần Công ty Sen Tài Thu. Phần cổ phần này, bà Hương nhờ mẹ đứng tên sở hữu.

Để có nguồn tiền phục vụ hoạt động và trả nợ đến hạn, Hòa, Hương và Linh thống nhất huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân bằng cách chuyển nhượng cổ phần của bà Hòa tại công ty.

Dù Công ty Sen Tài Thu hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận, nhưng các bị can đã “đánh bóng” hồ sơ giới thiệu về công ty nhằm quảng bá, thu hút nhà đầu tư.

Từ năm 2019 đến ngày 16/5/2023, các bị can đã huy động từ nhiều nguồn với tổng số tiền hơn 4.719 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.726 tỷ đồng được huy động từ 459 nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; khoảng 896 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân; số còn lại được vay từ ngân hàng và các cá nhân khác.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của bà Hương cùng các đồng phạm đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chuyển 25 tỷ đồng để “chạy án”

Khoảng tháng 5/2023, bà Hương nhận được giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra, yêu cầu giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn của Công ty Sen Tài Thu. Lo sợ hành vi của mình có liên quan đến sai phạm và có thể bị xử lý hình sự, bị can đã tìm các mối quan hệ để nhờ “chạy án”.

Thông qua các mối quan hệ, Hương được Nguyễn Thanh Tú (SN 1987) giới thiệu gặp chị gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977). Dù biết Lan không có nghề nghiệp ổn định, Tú vẫn “nổ” với Hương rằng chị gái mình có nhiều mối quan hệ, đặc biệt là với lãnh đạo công tác trong ngành Công an.

Tú đã đưa vợ chồng Hương đến gặp và trao đổi với Lan. Tại buổi gặp, Lan nói Hương không nên quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe; làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu thì sửa ở đó, còn lại cứ để Lan lo liệu.

Để cho Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện với một số lãnh đạo trong ngành Công an để nhờ giúp đỡ. Trên thực tế, Lan không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ công việc cho Hương.

Lan còn đưa ra yêu cầu với Hương rằng, muốn “chạy án” thì phải chi khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Sen Tài Thu; đồng thời, bảo đảm Hương không bị xử lý pháp luật hoặc, nếu có bị khởi tố, sẽ được giảm nhẹ hình phạt.

Cáo trạng xác định, từ tháng 9/2023, Hương đã nhiều lần chuyển tổng số 25 tỷ đồng cho Lan để nhờ “chạy án”.

Theo cơ quan tố tụng, dù không được Lan chia lợi ích từ số tiền đã nhận của Hương, nhưng hành vi của Tú đã tích cực giúp sức cho chị gái chiếm đoạt tiền của Hương. Do đó, Tú bị xác định phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.