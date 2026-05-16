Nhiều chủ xe bỏ hàng chục triệu đồng để “độ” thêm phụ kiện nhằm tạo cá tính riêng hoặc khiến xe nổi bật hơn. Tuy nhiên trên thị trường xe cũ, không phải món đồ chơi nào cũng được đánh giá cao. Một số chi tiết độ chế thậm chí còn khiến xe mất giá, khó bán lại hoặc bị người mua ép giá mạnh.

Theo khảo sát của Carwow, có tới 89% người được hỏi cho biết họ sẽ từ chối mua xe nếu xe có một số kiểu phụ kiện hoặc độ chế nhất định.

Bộ mâm “chân kiềng”, bánh nghiêng

Đây là kiểu độ khiến bánh xe nghiêng mạnh vào trong, thường thấy ở các xe chơi phong cách stance.

Dù tạo vẻ ngoài khác biệt, kiểu độ này khiến nhiều người e ngại vì có thể làm lốp mòn lệch, ảnh hưởng hệ thống treo và giảm độ ổn định khi chạy tốc độ cao.

Nhiều showroom xe cũ cũng đánh giá xe độ “chân kiềng” thường bị can thiệp sâu vào gầm và hệ thống lái nên khó bán lại hơn xe nguyên bản.

Pô độ, ống xả nổ lớn

Pô độ là món đồ chơi phổ biến với người thích cảm giác thể thao. Tuy nhiên, đây cũng là chi tiết khiến xe dễ mất giá.

Người mua xe cũ thường cho rằng xe độ pô từng bị chạy tốc độ cao hoặc ép máy thường xuyên. Ngoài ra, tiếng ồn lớn cũng khiến nhiều người ngại sử dụng hàng ngày.

Không ít chủ xe phải tháo pô độ, lắp lại pô zin trước khi bán để dễ tìm khách hơn.

Bộ hạ gầm thể thao

Nhiều chủ xe hạ thấp gầm để xe trông thể thao hơn. Tuy nhiên, kiểu nâng cấp này lại gây bất tiện khi đi phố, leo vỉa hè hoặc qua đường xấu.

Xe hạ gầm cũng dễ cạ gầm, ảnh hưởng giảm xóc và có thể khiến người mua lo ngại xe đã bị can thiệp kết cấu nguyên bản.

Trên thị trường xe cũ, những mẫu xe hạ gầm thường khó tiếp cận nhóm khách gia đình hoặc người mua phổ thông.

Đèn LED, neon gắn dưới gầm

Đây từng là trào lưu phổ biến trên nhiều mẫu sedan và hatchback.

Tuy nhiên hiện nay, kiểu đèn phát sáng dưới gầm bị nhiều người đánh giá là rườm rà hoặc “quê mắt”. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc đấu nối thêm điện cũng có thể làm tăng nguy cơ chập cháy nếu thi công không đúng kỹ thuật.

Một số nơi còn hạn chế sử dụng đèn trang trí khi xe lưu thông trên đường.

Mi mắt đèn pha

Miếng nhựa hoặc cao su gắn phía trên đèn pha để tạo hình “mắt” cho xe từng được nhiều người sử dụng.

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy hơn một nửa người mua xe cảm thấy phụ kiện này khiến xe trông thiếu hài hòa và mất vẻ nguyên bản.

Đây cũng là kiểu đồ chơi dễ tạo cảm giác xe bị “độ non”, làm giảm thiện cảm khi bán lại.

Mâm xoay

Mâm xoay là loại lazang có phần trung tâm tiếp tục quay ngay cả khi xe dừng lại.

Dù nổi bật về hình thức, kiểu mâm này hiện khá kén người chơi do trọng lượng lớn, chi phí sửa chữa cao và dễ ảnh hưởng cân bằng bánh xe.

Phần lớn khách mua xe cũ đều không thích kiểu phụ kiện thiên về phô diễn này.

Dán decal, đổi màu quá nổi

Nhiều chủ xe chọn dán decal hoặc wrap đổi màu để tạo sự khác biệt.

Tuy nhiên, các màu quá sặc sỡ hoặc họa tiết cầu kỳ lại làm giảm tệp khách hàng tiềm năng. Người mua cũng thường lo ngại lớp decal che giấu trầy xước hoặc xe từng va chạm, sơn sửa.

Các showroom xe cũ thường đánh giá cao xe giữ màu sơn nguyên bản hơn.

Đèn pha dán film khói

Dán film tối màu lên đèn pha giúp xe trông “ngầu” hơn nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiếu sáng ban đêm.

Nhiều người mua xe cũ xem đây là chi tiết làm giảm độ an toàn và cho thấy xe từng bị độ theo phong cách thiếu thực dụng.

Đồ trang trí treo trong cabin

Các món như xúc xắc treo gương, thú nhồi bông, sừng tuần lộc hay quá nhiều phụ kiện trang trí trong xe cũng có thể khiến xe mất điểm.

Người mua thường đánh giá những chiếc xe có quá nhiều đồ trang trí là thiếu sự gọn gàng hoặc chủ cũ không chăm chút xe kỹ lưỡng.

Theo giới kinh doanh xe cũ, nếu muốn giữ giá trị bán lại, chủ xe nên ưu tiên các phụ kiện thiên về tiện ích như camera hành trình, cảm biến áp suất lốp hoặc phim cách nhiệt chất lượng cao, thay vì các món đồ chơi mang tính phô trương quá mức.

Theo The Sun

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!