Hành trình 3 tuần lái xe không lịch trình với em bé 8 tháng tuổi

Từ một cuộc gặp tình cờ tại Măng Đen cách đây hơn 6 năm, anh Nguyễn Xuân Thành (36 tuổi, quê Quảng Ninh) và chị Trà My (33 tuổi, TPHCM) đã "bắt sóng" và nên duyên. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng quyết định sinh sống và làm việc tại Đà Lạt.

Cặp đôi Thành - My dần xây dựng thói quen du lịch như một phần của đời sống, đồng thời biến sở thích thành những câu chuyện thú vị với việc xây dựng và phát triển hai kênh social là "Người lớn Thong dong" và "Xe Bon Bon", nội dung xoay quanh du lịch trải nghiệm văn hóa và lái xe. Với họ, đi không chỉ là nghỉ ngơi, mà là cách kết nối và trải nghiệm và phục vụ tốt hơn cho công việc.

Vợ chồng anh Thành - chị My cùng em bé 8 tháng tuổi tại Đà Lạt. Ảnh NVCC

"Từ năm 2020, khi mua ô tô, gần như năm nào tụi mình cũng đi xuyên Việt 1-2 lần, tính ra tới giờ chắc cũng khoảng chục chuyến. Vì là người gốc Bắc nên thay vì bay về ăn Tết, tụi mình thường lái xe về, kết hợp đi chơi khoảng một tháng. Tụi mình không quá nặng về công việc nên khá dễ sắp xếp thời gian, kiểu đi chơi nhưng cũng có thể ra việc nên càng có động lực đi", anh Thành chia sẻ.

Sau khi có con, nhịp sống "dịch chuyển" không dừng lại. Chỉ vài tháng sau sinh, khi em bé ổn định hơn, cả gia đình bắt đầu những chuyến đi đầu tiên đến TPHCM hay Phú Yên. Đến khi bé hơn 8 tháng tuổi, họ quyết định thực hiện hành trình dài tới 3 tuần (từ 15/3-7/4) với chuyến xuyên Việt từ Đạt Lạt đi Hà Nội và ngược lại bằng ô tô là chiếc bán tải Isuzu D-Max.

Chiếc xe đi qua cao nguyên Vân Hoà (Đắk Lắk). Ảnh NVCC

Cung đường trải dài từ Đà Lạt xuống duyên hải Nam Trung Bộ rồi ngược ra miền Trung - Bắc, qua những cái tên quen thuộc như Cam Ranh, Nha Trang, Tuy Hòa, Lộ Diêu, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Cửa Lò… với tổng quãng đường 1.400km thực sự đáng nhớ với gia đình nhỏ.

Nhưng điều đáng nói là cách họ di chuyển: không lịch trình cố định, thấy cảnh đẹp thì dừng, mệt thì nghỉ. Cách đi tưởng chừng ngẫu hứng nhưng lại đòi hỏi sự chủ động cao. Với một em bé mới 8 tháng tuổi, mọi thứ đều cần tính trước, từ thời gian nghỉ ngơi, ăn uống cho tới các điểm dừng chân.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đến ở Lộ Diêu (Bình Định). Sau hai ngày di chuyển, cả gia đình không tìm được nơi lưu trú. Việc cố vượt đèo vào buổi tối với chiếc xe nặng không phải lựa chọn an toàn. Họ quyết định tìm một nơi đỗ tạm và dừng lại gần khu tượng đài tàu không số, ngay sát biển. Đêm đó, không có ánh đèn hay dịch vụ, chỉ có tiếng sóng biển dập dồn.

Sáng hôm sau, ngay dưới chân dốc là một chợ cá nhỏ. Những chiếc ghe vừa cập bến mang theo hải sản tươi. Một bữa sáng đơn giản với mì tôm mực, dựng ghế ngay bên bờ biển, trở thành ký ức khó quên, không phải vì sự cầu kỳ, mà vì cảm giác sống trọn vẹn với hành trình.

Xe có đầy đủ điện, nước để phục vụ gia đình trong hành trình. Ảnh NVCC

Xe bán tải “biến hình” thành nhà di động với chi phí gần 700 triệu

Đằng sau sự tự do của hành trình dài 3 tuần chính là "bạn đồng hành" - chiếc bán tải hiệu Isuzu D-Max được cải tạo thành mobihome với một khối thùng xe rời (Truck Camper) phía sau.

Để "gánh" được khối hàng đến cả tấn, trước hết, chủ xe cần gắn thêm bầu hơi để hỗ trợ hệ thống nhíp lá phía sau. Nếu không gia cố, hệ thống treo sẽ xuống cấp nhanh do chở nặng trong thời gian dài. Ngoài ra, chủ xe cũng lắp thêm bộ thanh cân bằng để cải thiện cảm giác lái, giảm tình trạng vặn xoắn với chi phí phát sinh có thể ở mức vài chục triệu đồng.

Theo chủ xe 36 tuổi, toàn bộ chi phí để lắp phần thùng Sunlimo trên chiếc D-Max của anh vào khoảng 600-700 triệu đồng, không rẻ nhưng so với nhiều hãng độ danh tiếng nhưng cũng không phải quá cao.

Cánh đồng lúa ở miền Bắc. Ảnh NVCC

Nhà di động này là loại vách cứng có khoá rất chắc chắn nên khi cả gia đình ngủ lại ở những nơi vắng vẻ vẫn cảm thấy an toàn. "Ngôi nhà thu nhỏ” có đầy đủ giường ngủ, bếp nấu, nhà vệ sinh... đồng thời vẫn tuân thủ các giới hạn kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn trên đường theo đúng Thông tư 39/2024.

"Kích thước là yếu tố được kiểm soát đầu tiên khi chiều cao tổng thể của chiếc xe vẫn ở mức dưới 2,8m để không hạn chế khả năng lưu thông trên đường theo đúng tiêu chuẩn; chiều rộng không vượt thân xe giúp giữ ổn định khi chạy tốc độ cao; chiều dài module lắp thêm cũng không vượt quá 1,1 lần thân xe nhằm đảm bảo phân bổ tải trọng hợp lý lên trục sau", anh Thành chia sẻ.

Anh Thành chia sẻ về khoang nội thất của chiếc mobihome. Ảnh NVCC

Bên trong, không gian được tổ chức theo nguyên tắc "đủ dùng nhưng hiệu quả”. Khoang ngủ bố trí phía trên, đủ cho gia đình nhỏ, đảm bảo kín gió và an toàn cho trẻ. Khu bếp gọn, ưu tiên thao tác nhanh, phù hợp với việc nấu ăn đơn giản trên đường. Khu vệ sinh dạng compact, vẫn tích hợp đầy đủ chức năng tắm rửa – yếu tố quan trọng khi di chuyển dài ngày.

Để vận hành ngôi nhà di động này, hệ thống cấp điện là điểm đáng chú ý nhất. Xe được trang bị nguồn điện 8kW, đủ duy trì sinh hoạt 2-3 ngày mà không cần cấp ngoài. Hệ thống điện này liên tục được nạp khi xe di chuyển; đồng thời hệ thống pin năng lượng mặt trời cũng bổ sung lượng điện đáng kể khi xe dừng đỗ.

Thực tế cho thấy trong suốt hành trình 3 tuần, gia đình gần như không cần sạc thêm điện lưới, một chi tiết nhỏ nhưng phản ánh rõ tính tự chủ của hệ thống trong những chuyến đi dài.

Nguồn nước phục vụ sinh hoạt trên xe cũng được anh Thành tính toán theo hướng tối ưu. Bồn chứa được thiết kế tối đa 250 lít, nhưng thường chỉ trữ khoảng 100 lít để giảm tải trọng. Điều này giúp xe vận hành ổn định hơn trên các cung đường dài, đặc biệt là đèo dốc.

Gia đình nhỏ dừng chân nghỉ qua đêm tại Mũi Si (Quảng Trị). Ảnh NVCC

"Điểm khác biệt của mobihome so với camping truyền thống là khả năng “vào trạng thái sử dụng ngay”. Không cần dựng lều hay chuẩn bị phức tạp, chỉ cần dừng xe là có thể ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa. Chính sự tiện lợi này khiến những tình huống như ở Lộ Diêu - một bãi biển sơ khai không có dịch vụ lưu trú, trở thành trải nghiệm đáng nhớ", anh Thành chia sẻ.

Tuy vậy, vợ chồng anh Thành - chị My vẫn duy trì cách tiếp cận thực tế, nhà di động không thay thế hoàn toàn khách sạn. Những lúc cần nghỉ ngơi sâu, không gian rộng và tiện nghi đầy đủ vẫn là lựa chọn cần thiết, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ.

Nhìn tổng thể, hành trình của gia đình anh Nguyễn Xuân Thành không chỉ là một chuyến đi dài, mà là sự kết hợp giữa lối sống yêu sự dịch chuyển, muốn hoà mình vào thiên nhiên và sự chuẩn bị tỉ mỉ, khoa học về kỹ thuật phương tiện.

Một bên là tinh thần tự do, sẵn sàng dừng lại ở bất cứ đâu; bên còn lại là sự chuẩn bị chi tiết đến từng hệ thống trên xe. Khi hai yếu tố này gặp nhau, việc đưa một em bé 8 tháng tuổi đi xuyên Việt suốt 3 tuần không còn là điều mạo hiểm, mà trở thành một hành trình đầy cảm hứng.

