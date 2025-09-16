Đó là những “siêu Robot AI” và nhiều công nghệ y tế cao cấp khác được Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giới thiệu trong khuôn khổ Triển lãm những thành tựu nổi bật của ngành Y tế, do Bộ Y tế tổ chức sáng 16/9 tại Tòa nhà Quốc hội.

Với chủ đề “Thành tựu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, Triển lãm là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về khu vực trưng bày của Hệ thống BVĐK Tâm Anh tại Triển lãm. Ảnh: Nhật Bắc

Trình bày trước đoàn thăm quan do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giới thiệu các công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới tại Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh toàn quốc, nhiều robot hiếm có trên thế giới bởi thế hệ mới và giá thành cao, không nhiều đơn vị dám mạnh dạn đầu tư.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống VNVC đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm gian trưng bày triển lãm của đơn vị. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên - Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết Robot phẫu thuật Da Vinci Xi hiện là thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, xuất xứ Mỹ, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như bệnh tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng... Công nghệ Robot này sở hữu 4 cánh tay linh hoạt, định vị chính xác các tổn thương, giúp bác sĩ thao tác chính xác vượt trội, hạn chế tối đa xâm lấn, an toàn tối đa cho người bệnh, rút ngắn thời gian nằm viện, giúp người bệnh hồi phục nhanh.

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên giới thiệu về tính năng của Robot phẫu thuật Da Vinci Xi. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

TTƯT.ThS.BS.CK2 Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, giới thiệu về Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống. Đây là robot duy nhất tại Việt Nam hiện nay và mới chỉ có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới. Robot AI này đã giúp các bác sĩ Tâm Anh phẫu thuật thành công ngoạn mục hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy sống, dị dạng mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, gãy cột sống, trượt đốt sống… Hiệu quả vượt trội, vết mổ chỉ 1-2 cm, giảm 79% lượng máu mất, người bệnh ít đau và có thể đi lại chỉ sau 1-2 ngày, giảm 40% thời gian nằm viện. Chi phí thấp hơn 30-40 lần so với mổ tại Mỹ cùng công nghệ, được áp dụng đầy đủ BHYT.

TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ chia sẻ về ưu điểm của Robot AI Modus V Synaptive. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Một robot AI khác được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giới thiệu tại triển lãm là Robot Artis Pheno “khổng lồ” ứng dụng trí tuệ nhân tạo tinh vi cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và an toàn. Robot này đặc biệt hữu ích trong những ca khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.

Ở lĩnh vực chẩn đoán, các chuyên gia giới thiệu về “siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 vượt qua mọi giới hạn về số lát cắt so với các thiết bị thông thường, chụp quét toàn thân chỉ 1-2 giây, ứng dụng AI tự động nhận diện tổn thương, giúp gợi ý, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể. “Siêu máy” này còn hạn chế 85% liều tia X giúp an toàn tối đa cho người bệnh, có thể chụp với trẻ em và người có bệnh nền phức tạp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm và chụp hình tại gian trưng bày của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Thăm gian trưng bày của Hệ thống BVĐK Tâm Anh, các lãnh đạo cấp cao bày tỏ sự quan tâm việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong khám chữa bệnh. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt, nhưng yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị với những mục tiêu phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, như một luồng gió mới cho ngành y tế nói chung và y tế tư nhân nói riêng.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, những định hướng đột phá, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân của Nghị quyết 72-NQ/TW đã khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm cho y tế tư nhân trong đầu tư lâu dài, dấn thân, góp phần cống hiến vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy, ở các nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản đều dựa vào y tế tư nhân để nâng cao hiệu quả hệ thống, với tỷ lệ đầu tư tư nhân chiếm 50-60% tổng chi phí y tế.

