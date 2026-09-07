Ngày 1/9, Lễ trao giải "Brand of the Year 2026" (Giải thương hiệu của năm) diễn ra tại khách sạn Shilla (Seoul, Hàn Quốc), tôn vinh những nhãn hàng, nhân vật Hàn Quốc tỏa sáng năm nay.

Lễ trao giải “Brand of the Year 2026” (Thương hiệu của năm) (Ảnh: Korea Customers Council).

Các K-Brand (thương hiệu Hàn Quốc), đặc biệt là K-Beauty (làm đẹp) và K-Food (thực phẩm), đang không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống thường ngày của người tiêu dùng Việt Nam. Nhận thấy xu hướng này, Korea Customers Council phối hợp VTV Times khảo sát người tiêu dùng bản xứ để chọn, vinh danh các K-Brand đứng đầu từng lĩnh vực.

Dựa trên xu hướng tiêu dùng ở từng địa phương và những cuộc khảo sát thương hiệu diện rộng, ứng viên vòng sơ tuyển dần lộ diện - từ mảng điện gia dụng, sức khỏe, làm đẹp/thời trang, thực phẩm/F&B đến nhân vật/văn hóa. Ngày 29/6 - 12/7, trang chủ "Brand of the Year 2026 Việt Nam" mở cổng bình chọn trực tiếp, thu hút hàng triệu lượt tham gia.

Theo đó, tại hạng mục thương hiệu tiêu dùng do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn, Sahmyook (Sữa đậu nành), Dewdap (Kem làm dịu da) và Face Republic (Serum chống nắng) đã xuất sắc giành vị trí Quán quân.

Sữa đậu nành Sahmyook (Ảnh: Korea Customers Council).

Sahmyook là thương hiệu có bề dày 44 năm kinh nghiệm, mang đến đa dạng sản phẩm đáp ứng xu hướng sống khỏe như không đường, giàu đạm. Trong đó, dòng sữa đậu đen, óc chó và hạnh nhân được tinh chỉnh ít đường, thơm bùi, phù hợp khẩu vị người Việt.

Thương hiệu chăm sóc da DEWDAP (Ảnh: Korea Customers Council).

Dewdap vươn lên dẫn đầu hạng mục “Kem làm dịu da” của năm nhờ thành phần “Cicatea” giúp làm dịu da tức thì, đồng thời cấp ẩm cho da. Dewdap đang tiếp tục mở rộng quy mô ra thị trường toàn cầu khi tiến vào các quốc gia như Mỹ, Romania và Nhật Bản.

Serum chống nắng Face Republic (Ảnh: Korea Customers Council).

Face Republic được xướng tên trong hạng mục “Serum chống nắng” của năm do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Sản phẩm tiêu biểu “Purity Sun Essence” đang được ưa chuộng tại quốc gia có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam nhờ kết cấu mỏng nhẹ, tươi mát cùng khả năng chống nắng và chống thấm bền bỉ trước nước và mồ hôi.

Tại hạng mục Nhân vật & Văn hóa, 16 thương hiệu đã vinh dự nhận được sự lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam, bao gồm: Faker (Vận động viên thể thao điện tử), HanQuocBros (Youtuber Hàn Quốc), Agents of Mystery season 2 (Chương trình thực tế), Allday Project (Nhóm nhạc thần tượng hỗn hợp nam nữ), Byeon Woo-seok (Nam diễn viên phim truyền hình), Cortis (Nhóm nhạc thần tượng nam - Hot Trend), Hearts2Hearts (Nhóm nhạc thần tượng nữ), IU (Nữ diễn viên phim truyền hình), izna (Nhóm nhạc thần tượng nữ - Triển vọng), Jennie (Nữ ca sĩ solo), Ji Chang-wook (Nam diễn viên phim điện ảnh), Jung Kook (Nam ca sĩ solo), Kim Hye-yoon (Nữ diễn viên phim điện ảnh), Larva (Nhân vật hoạt hình), Teach You a Lesson (Phim truyền hình) và ZeroBaseOne (Nhóm nhạc thần tượng nam).

Faker ghi nhận vị trí số 1 trong 2 năm liên tiếp tại hạng mục Vận động viên thể thao điện tử (Esports). Trong bối cảnh sự quan tâm dành cho giải đấu LCK (Liên minh huyền thoại Hàn Quốc) ngày càng tăng cao, Faker và đội tuyển T1 của anh đã xây dựng cộng đồng hâm mộ vững mạnh tại Việt Nam.

Buổi gặp gỡ người hâm mộ của T1 tổ chức tại Việt Nam năm 2025 đã thu hút hơn 13.000 người hâm mộ tham gia. Quảng cáo cổ vũ Faker còn được trình chiếu tại Tràng Tiền Plaza.

Cortis giành vị trí dẫn đầu ở hạng mục Nhóm nhạc thần tượng nam (Hot Trend). Nhóm đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam với ca khúc RedRed.

K-Drama của năm gọi tên bộ phim “Teach You a Lesson” (Tên Việt: Bài học đáng đời). Ngay khi vừa ra mắt tại Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, tác phẩm đã leo thẳng lên vị trí số 1 hạng mục Chương trình truyền hình (TV Show) trên Netflix. Chỉ trong tuần đầu tiên công chiếu, bộ phim đã tạo nên tiếng vang lớn với hơn 34.000 lượt đề cập trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam.

Cúp của giải thưởng “Brand of the Year 2026” (Ảnh: Korea Customers Council).

Ông Jun Jae-Ho, đại diện Korea Customers Council, chia sẻ: “Vượt ra khỏi K-Beauty và K-Food, sức ảnh hưởng của các thương hiệu Hàn Quốc đang ngày càng lan rộng sang lĩnh vực nội dung và nhiều ngành công nghiệp khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam những K-Brand có sức cạnh tranh cao, đồng thời không ngừng hỗ trợ để các thương hiệu này có thể kiến tạo nên những cơ hội mới trên thị trường toàn cầu”.

(Nguồn: Công ty TNHH Truyền thông số Vnew)