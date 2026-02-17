Thần thoại Hy Lạp

Có hai truyền thuyết nổi tiếng nhất gắn liền với loài ngựa trong thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện đầu tiên liên quan đến con ngựa có cánh Pegasus. Theo mô tả trong truyền thuyết, Pegasus là một con ngựa có cánh của đại bàng với phần lông trắng muốt và là vật cưỡi của anh hùng Bellerophon. Khi đối đầu với quái vật Chimera, với sự giúp đỡ của Pegasus, Bellerophon đã giành chiến thắng.

Truyền thuyết còn lại liên quan đến con ngựa thành Troy trong thiên sử thi Iliad, miêu tả cuộc chiến thành Troy do liên quân Hy Lạp phát động. Để có thể hạ được thành Troy, quân Hy Lạp đã cho đóng một con ngựa gỗ khổng lồ, giấu một đội quân tinh nhuệ bên trong và giả vờ rút quân.

Hình ảnh tái hiện con ngựa thành Troy ở Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: KBS Travel

Người dân thành Troy sau đó đã coi con ngựa gỗ trên là một vật hiến tế cho các vị thần (có dị bản ghi rằng dân thành Troy coi đây là chiến lợi phẩm) và mở cổng để đưa con ngựa gỗ vào trong thành. Khi màn đêm buông xuống, các binh sĩ ẩn nấp trong con ngựa đã lén mở cổng thành cho đại quân Hy Lạp đang chờ sẵn bên ngoài. Do bị đánh úp nên thành Troy, vốn đứng vững trước nhiều cuộc tấn công và sự bao vây của quân Hy Lạp suốt 10 năm, đã thất thủ chỉ trong một đêm.

Thần thoại Bắc Âu

Trong truyền thuyết ở khu vực miền bắc châu Âu cổ đại, con ngựa nổi tiếng nhất có tên Sleipnir là vật cưỡi của thần Odin. Theo mô tả, Sleipnir có 8 chân “chạy nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào” và đóng vai trò quan trọng trong nhiều câu chuyện.

Một hình điêu khắc về con ngựa Sleipnir. Ảnh: Trang web World History

Có lần, thần Odin từng cưỡi Sleipnir đến vùng đất của người chết để tìm kiếm một nữ tiên tri ở đó. Dù chuyến đi trên đầy nguy hiểm nhưng nhờ sự nhanh nhẹn và tốc độ của Sleipnir, thần Odin có thể vượt qua nhiều khó khăn.

8 cái chân của ngựa Sleipnir đại diện cho các hướng đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, bên trong và bên ngoài. Nhờ vậy, thần Odin có thể du ngoạn khắp mọi giới. Ngoài ra, Sleipnir cũng sở hữu nhiều khả năng ma thuật khiến nó gần như bất bại trên chiến trường.

Thần thoại Trung Quốc

Theo trang Baike Baidu, trong thần thoại Trung Quốc có một loài vật tên Long Mã là “rồng có hình dáng giống ngựa”. Trong cuốn sách “Thú phổ” được ghi chép dưới thời nhà Thanh (1636 - 1912), Long Mã là loài vật biểu tượng cho sự may mắn và hòa hợp giữa trời và đất.

Tượng về Long Mã. Ảnh: Baike Baidu

Những ghi chép đầu tiên về Long Mã bắt nguồn từ thời nhà Hán hơn 2.000 năm trước, khi cuốn sách có tên Lễ Ký viết từng có một con long mã “trên lưng mang theo bức hà đồ xuất hiện khi thần Phục Hy cai trị thế gian”. Đến thời Nhà Tống (960 - 1279), quyển Tống Thư mô tả Long Mã là “loài ngựa hiền hành và là linh hồn (tinh linh) của dòng sông. Nó cao 8 thước 5 thốn (2,83m), có chiếc cổ dài và bộ lông dài rủ xuống hai bên sườn. Tiếng hí của Long Mã chan chứa âm điệu buồn”.