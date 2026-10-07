Bến xe Yên Sở dự kiến tiếp nhận 21 tuyến xe khách liên tỉnh mới, kết nối Hà Nội với nhiều tỉnh, thành từ miền Trung đến phía Nam, sau khi Giáp Bát và Nước Ngầm dừng tiếp nhận tuyến mới.

Bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác từ ngày 2/10. Cùng thời điểm, Hà Nội yêu cầu Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm tạm dừng tiếp nhận các tuyến xe khách liên tỉnh mới, trong khi các tuyến đang hoạt động tại hai bến này vẫn được duy trì.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tuyến cố định liên tỉnh mới có thể nghiên cứu đăng ký khai thác tại Bến xe Yên Sở, căn cứ hướng tuyến và nhu cầu vận tải.

21 tuyến kết nối Hà Nội với miền Trung, phía Nam

Sở Xây dựng Hà Nội đã gửi văn bản tới 15 tỉnh, thành phố để lấy ý kiến về danh mục 21 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh mới xuất phát từ Bến xe Yên Sở. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác theo quy định.

Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm hiện khai thác chưa đến 50% công suất thiết kế. Ảnh: Vũ Điệp

Trong danh sách đề xuất có các tuyến kết nối Hà Nội với Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Trong đó, tuyến Hà Nội - Thanh Hóa dài khoảng 155km, Hà Nội - Nghệ An 297km, Hà Nội - Hà Tĩnh 375km và Hà Nội - Quảng Trị (đi Ba Đồn) khoảng 505km.

Các tuyến từ Yên Sở đi Lệ Thủy, Đồng Lê, Quy Đạt, Hoàn Lão và Nam Lý có cự ly khoảng 425-505km.

Đáng chú ý, tuyến Yên Sở - trung tâm Đà Nẵng dài khoảng 761km, dự kiến có lưu lượng 3.000 xe xuất bến mỗi tháng. Hà Nội cũng đề xuất các tuyến đi Quảng Ngãi, Gia Lai, Quy Nhơn và khu vực phía Bắc Nha Trang, với cự ly khoảng 900-1.280km.

Ở phía Nam, danh mục có tuyến Yên Sở - Bến xe Miền Đông mới dài khoảng 1.415km, dự kiến 1.500 xe xuất bến mỗi tháng. Các tuyến đi Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang có cự ly lần lượt khoảng 1.755, 1.820, 1.940 và 2.060km.

Ngoài ra, Hà Nội dự kiến mở tuyến Yên Sở - Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt dài khoảng 1.505km và tuyến đi khu vực phía Bắc Buôn Ma Thuột dài khoảng 1.415km.

Bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác, dự kiến tiếp nhận 21 tuyến xe khách liên tỉnh. Ảnh: Vũ Điệp

Giáp Bát, Nước Ngầm vẫn chạy các tuyến hiện hữu

Bến xe Giáp Bát hiện có công suất khoảng 1.800 xe mỗi ngày nhưng mới khai thác khoảng 700 xe, tương đương gần 40% công suất. Bến đang phục vụ các tuyến đi Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng...

Bến xe Nước Ngầm có công suất khoảng 1.100 xe mỗi ngày đêm, hiện tiếp nhận hơn 500 xe, tương đương gần 50% công suất. Các tuyến đang khai thác chủ yếu kết nối Hà Nội với Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lào và Trung Quốc.

Theo Sở Xây dựng, việc tạm dừng tiếp nhận tuyến mới tại hai bến không đồng nghĩa với việc dừng các tuyến đang hoạt động. Những tuyến hiện hữu tiếp tục được khai thác bình thường.

Sở cho biết việc đưa Bến xe Yên Sở vào khai thác nhằm tổ chức lại vận tải hành khách liên tỉnh, sử dụng hiệu quả hạ tầng bến xe và điều tiết giao thông khu vực phía Nam Hà Nội. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp phục vụ quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 1.

Lo áp lực giao thông trên đường Đỗ Mười

Bến xe Yên Sở nằm trên đường Đỗ Mười, cạnh đường gom Vành đai 3, khu vực có lưu lượng phương tiện lớn. Xe khách từ các tỉnh phía Nam ra vào bến phải kết nối với đường Đỗ Mười và khu vực nút giao cao tốc Pháp Vân.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho rằng việc đưa bến xe vào khai thác cần đi kèm phương án tổ chức giao thông và kết nối hợp lý.

Bến xe Yên Sở nằm trên đường Đỗ Mười, cạnh đường Vành đai 3, khu vực có lưu lượng phương tiện lớn. Ảnh: Vũ Điệp.

Theo ông Thanh, khu vực Yên Sở hiện chịu áp lực lớn về giao thông, nhất là trên Vành đai 3 và các tuyến đường gom. Nếu lượng xe khách tăng nhưng hạ tầng kết nối và tổ chức giao thông không phù hợp, nguy cơ ùn tắc có thể gia tăng.

Ông cho rằng Hà Nội cần tính toán hướng ra, vào bến và phân luồng phương tiện để xe khách hoạt động thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng đến dòng xe trên các tuyến lân cận. Đồng thời, cần kiểm soát việc đón, trả khách dọc đường để tránh phát sinh thêm áp lực giao thông.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đào Duy Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết phương án tổ chức giao thông khi Bến xe Yên Sở hoạt động đã được các đơn vị tính toán.

Sở đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, đơn vị quản lý bến xe và chính quyền phường Yên Sở để thống nhất phương án, chủ động xử lý khi lưu lượng phương tiện tăng.