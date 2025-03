Hộp số vô cấp (CVT) lần đầu tiên được Honda trang bị trên Honda Civic vào năm 1995, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ truyền động của hãng xe Nhật Bản. Đến nay, loại hộp số này vẫn được sử dụng rộng rãi trong các dòng xe của hãng như Brio, City, Civic, Accord, HR-V hay CR-V, và trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho những mẫu xe cân bằng giữa hiệu suất vận hành êm ái, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, hộp số CVT cũng có một số nhược điểm nhất định, chẳng hạn như cảm giác lái không thực sự thể thao và chi phí sửa chữa có thể cao hơn so với hộp số tự động truyền thống. Ngoài ra, mỗi nhà sản xuất ô tô lại gặp một số vấn đề riêng với hộp số CVT.

Hơn 143.000 xe Honda Civic và Fit từng bị triệu hồi liên quan đến lỗi hộp số CVT. Ảnh: HondaNews

Một trong những sự cố đáng chú ý nhất liên quan đến hộp số CVT của Honda xảy ra vào năm 2015 đã khiến nhiều tài xế e ngại khi lựa chọn loại hộp số này. Cụ thể, Honda đã phải triệu hồi hơn 143.000 xe Civic (đời 2014-2015) và Fit (đời 2015) để khắc phục lỗi hộp số CVT có thể khiến xe dừng đột ngột khi đang di chuyển.

Theo Cục Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA), nguyên nhân xuất phát từ lỗi phần mềm điều khiển hộp số CVT, khiến bộ truyền động puli yếu đi và hỏng khi áp suất thủy lực tăng cao. Tình trạng này có thể gây ra hiện tượng xe dừng đột ngột khi đang di chuyển, tăng nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt ở tốc độ cao.

Vấn đề kể trên từng ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của Honda. Sau đó, hãng xe Nhật Bản đã nhanh chóng khắc phục sự cố. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, một số tài xế vẫn gặp phải các vấn đề nhỏ liên quan đến hộp số CVT của Honda.

Những khiếm khuyết thường gặp ở xe Honda trang bị hộp số CVT

Dù có nhiều ưu điểm những hộp số CVT vẫn có những vấn đề mà người dùng cần chú ý. Ảnh: Shadetree Automotive

Tiếng ồn khó chịu: Nhiều tài xế phản ánh rằng khi bắt đầu tăng tốc, xe thường phát ra tiếng rít/rền do hộp số CVT cố gắng điều chỉnh tốc độ động cơ. Âm thanh này tương tự như tiếng ly hợp bị trượt trên hộp số sàn, có thể gây khó chịu cho người lái.

Chuyển động giật cục: Dù được thiết kế để mang đến trải nghiệm vận hành vượt mà nhưng một số xe Honda vẫn gặp phải tình trạng bị giật cục khi tăng tốc. Bên cạnh đó, tiếng kêu lạch cạch khi xe chạy chậm cũng là một vấn đề phổ biến được nhiều chủ xe phản ánh. Nếu kèm theo giảm hiệu suất nhiên liệu, đây là dấu hiệu rõ ràng của lỗi hộp số.

Không có cảm giác chuyển số: Khác với hộp số tự động truyền thống, hộp số CVT không mang lại cảm giác chuyển số rõ rệt khi tăng hoặc giảm tốc độ. Nói cách khác, người lái sẽ không cảm thấy sự thay đổi tốc độ động cơ khi chuyển số. Một số mẫu xe Honda đã được tích hợp lẫy chuyển số để mô phỏng cảm giác sang số, nhưng trải nghiệm vẫn thiếu chân thực. Nguyên nhân là do hộp số CVT điều chỉnh tỷ số truyền liên tục thay vì chia cấp.

Chi phí bảo dưỡng cao: So với hộp số sàn hoặc hộp số tự động truyền thống, việc bảo trì và sửa chữa hộp số CVT thường phức tạp và tốn kém hơn do cấu tạo phụ thuộc vào dây đai, puli và hệ thống điện tử. Ngoài ra, dầu hộp số CVT thường đắt hơn khoảng 40% so với chi phí trung bình của dầu hộp số truyền thống thông thường.

Tham khảo ở thị trường Mỹ, theo trang Mytransmissionexperts chia sẻ, chi phí trung bình để sửa chữa một hộp số CVT dao động từ 3.500 đến 8.000 USD (khoảng 90 đến 200 triệu đồng), thậm chí còn cao hơn. Điều này khiến một số tài xế ngần ngại khi lựa chọn xe trang bị hộp số này.

Nguyên nhân gây lỗi hộp số CVT của Honda

Các vấn đề về hộp số CVT của Honda có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm: lỗi phần mềm điều khiển, hư hỏng cơ khí, dầu hộp số kém chất lượng hoặc không được thay định kỳ, rò rỉ dầu hộp số, hỏng bộ điều khiển thủy lực, sự cố van điện từ... dẫn đến lỗi bộ biến mô hoặc puli. Các vấn đề về hộp số CVT của Honda khá khó và tốn kém để xử lý.

Các dòng sản phẩm của Honda đang được trang bị hộp số CVT tại thị trường Việt Nam. Ảnh minh họa

Vì vậy, người dùng nên kiểm tra định kỳ dầu hộp số và hệ thống thủy lực để phát hiện sớm các dấu hiệu rò rỉ dầu. Với sự cố phức tạp, việc đưa xe đến trung tâm dịch vụ uy tín để tránh làm nặng thêm hư hỏng là điều nên làm.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia ô tô, hộp số CVT của Honda vẫn được đánh giá là bền bỉ và ít lỗi hơn so với các hãng xe Nhật Bản khác. Tuy nhiên, chi phí sửa chữa cao cùng với yêu cầu về dịch vụ chuyên biệt có thể là mối bận tâm đối với người sử dụng.

Vì vậy, khi cân nhắc mua một chiếc xe Honda trang bị hộp số CVT, người tiêu dùng nên xem xét kỹ lưỡng các yếu tố này. Việc chủ động kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và duy trì hiệu suất vận hành tối ưu cho xe.

