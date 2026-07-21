Điều chỉnh gương chiếu hậu đúng cách Một trong những việc cần làm để kiểm soát điểm mù hiệu quả nhất là điều chỉnh gương chiếu hậu đúng cách. Mục tiêu là mở rộng tối đa tầm nhìn, loại bỏ hoặc giảm thiểu các khoảng trống không nhìn thấy được. Để điều chỉnh gương chiếu hậu ngoài (gương hai bên) đúng cách, bạn nên thực hiện theo các bước sau: - Gương bên trái: Ngồi vào vị trí lái bình thường. Nghiêng đầu sát vào cửa sổ bên trái. Sau đó, điều chỉnh gương bên trái ra ngoài cho đến khi bạn không còn nhìn thấy phần thân xe của mình nữa. Khi bạn ngồi thẳng lại, phần thân xe chỉ nên xuất hiện một chút ở mép trong cùng của gương, hoặc tốt nhất là không thấy. Điều này giúp gương bao quát được một góc rộng nhất có thể về phía sau và bên hông xe. - Gương bên phải: Tương tự, nghiêng đầu về phía trung tâm xe (gần gương chiếu hậu trong). Điều chỉnh gương bên phải ra ngoài cho đến khi bạn không còn nhìn thấy phần thân xe của mình. Khi ngồi thẳng lại, phần thân xe cũng chỉ nên xuất hiện rất ít ở mép trong cùng của gương. Với cách điều chỉnh này, khi một chiếc xe vượt qua bạn, nó sẽ xuất hiện trong gương chiếu hậu trong trước, sau đó chuyển sang gương chiếu hậu ngoài và cuối cùng là xuất hiện trong tầm nhìn ngoại vi của bạn mà không có khoảng trống đáng kể nào. Gương chiếu hậu trong xe cũng cần được điều chỉnh để bao quát toàn bộ cửa sổ phía sau, cho phép bạn nhìn thấy giao thông phía sau một cách rõ ràng nhất. Điểm mù khi lái xe là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Mirrow Car

Kỹ thuật quan sát chủ động Ngay cả khi gương chiếu hậu đã được điều chỉnh tối ưu, vẫn sẽ có những điểm mù nhỏ mà không gương nào có thể bao quát hết. Đây là lúc kỹ thuật quan sát chủ động trở nên cực kỳ quan trọng. - Khi chuyển làn: Trước khi bật xi nhan và chuyển làn, hãy nhìn nhanh qua gương chiếu hậu trong, sau đó nhìn gương chiếu hậu ngoài của làn đường bạn muốn chuyển sang. Cuối cùng, hãy quay đầu nhanh chóng sang vai của bên đó để kiểm tra trực tiếp điểm mù. Đảm bảo không có xe máy, xe đạp hay ô tô nào đang ẩn mình trong khu vực đó. - Khi rẽ hoặc quay đầu: Tương tự, trước khi rẽ ở ngã tư hoặc quay đầu, hãy quét mắt và quay đầu kiểm tra các góc khuất, đặc biệt là các phương tiện nhỏ hơn như xe máy, xe đạp có thể đang ở sát bên hông xe.

Tận dụng công nghệ hỗ trợ: Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) Hệ thống cảnh báo điểm mù (Blind Spot Monitoring - BSM) là một tính năng an toàn phổ biến trên nhiều dòng xe hiện đại. Hệ thống này sử dụng các cảm biến radar hoặc siêu âm được đặt ở phía sau và hai bên xe để phát hiện các phương tiện đang nằm trong vùng điểm mù của bạn. Khi một phương tiện được phát hiện trong điểm mù, hệ thống BSM sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo cho người lái. Tín hiệu này thường là một biểu tượng đèn sáng trên gương chiếu hậu ngoài hoặc trên cột A của xe. Nếu người lái bật xi nhan để chuyển làn khi có xe trong điểm mù, hệ thống có thể phát ra cảnh báo âm thanh hoặc rung vô lăng để thu hút sự chú ý ngay lập tức. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống BSM. Công nghệ này là một công cụ hỗ trợ, không phải là sự thay thế cho kỹ năng quan sát và phán đoán của người lái. Luôn kết hợp BSM với việc điều chỉnh gương đúng cách và kỹ thuật quay đầu kiểm tra để đạt hiệu quả an toàn tối đa.

Lái xe phòng thủ và nhận diện điểm mù của xe khác Tránh xa điểm mù của xe khác: Đặc biệt là với xe tải lớn, xe buýt hoặc xe container, điểm mù của chúng rất lớn, bao gồm cả phía trước, hai bên và phía sau. Khi đi gần các loại xe này, hãy cố gắng giữ khoảng cách an toàn và tránh di chuyển trong vùng điểm mù của họ quá lâu. Nếu bạn không thể nhìn thấy gương chiếu hậu của tài xế xe tải, rất có thể họ cũng không nhìn thấy bạn. Giữ khoảng cách an toàn: Duy trì khoảng cách đủ lớn với xe phía trước giúp bạn có đủ thời gian phản ứng nếu xe đó phanh gấp hoặc thực hiện thao tác bất ngờ. Đồng thời, nó cũng giúp bạn có tầm nhìn tốt hơn về giao thông xung quanh. Sử dụng đèn tín hiệu rõ ràng: Luôn bật xi nhan đủ sớm trước khi chuyển làn hoặc rẽ để báo hiệu ý định của bạn cho các phương tiện khác, giúp họ có thời gian phản ứng và tránh di chuyển vào điểm mù của bạn. Đồ họa về các điểm mù của xe tải lớn, xe container