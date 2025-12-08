Vụ tai nạn xảy ra lúc gần 17h ngày 6/12 tại thôn Xuân Ổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh và được ghi lại bởi camera an ninh lắp đặt gần đó.

Thời điểm này, một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng dưới lòng đường, dáng vẻ như đang nghe điện thoại thì bất ngờ, chiếc xe tải từ phía sau lưng lùi đến. Chỉ vài giây sau, chiếc xe tải đã cán trúng người phụ nữ này dưới bánh xe.

Điều đáng nói là, người phụ nữ có thể mải nghe điện thoại, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng hay nhận biết nào khi xe tải đang lùi đến.

Trong khi đó, ở đoạn đường này, phía bên xảy ra va chạm không có vỉa hè, nhà cửa sát mép đường. Vị trí người phụ nữ đứng có thể đã bị khuất tầm nhìn qua gương chiếu hậu của tài xế, ở ngay phía sau đuôi xe tải.

Nguồn video: Beat Bắc Ninh

Tình huống này đã chỉ ra hạn chế nghiêm trọng của các phương tiện cỡ lớn như điểm mù rộng, đặc biệt là khu vực phía sau đuôi xe. Do đó, nếu tài xế không quan sát kỹ hoặc xe thiếu các thiết bị hỗ trợ quan sát như camera lùi, hậu quả luôn cực kỳ khó lường.

Video trên được anh Việt Nguyễn, thành viên diễn đàn OFFB và nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự xót xa cho người phụ nữ "xấu số" nhưng cũng phản ánh bất cập khi luật hiện hành không bắt buộc các xe tải, xe container... phải lắp camera lùi.

Năm 2020, khi trình dự thảo Luật Bảo đảm Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an từng đề xuất "ô tô phải có camera lùi", lộ trình từ 1/1/2025. Tuy nhiên, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 khi ban hành chính thức chỉ yêu cầu xe kinh doanh vận tải phải có thiết bị giám sát hành trình.

Về tình huống tai nạn trên, có thể thấy, tài xế xe tải đã lùi xe mà "không quan sát hai bên và phía sau xe".

Theo khoản 1, Điều 16, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, "khi lùi xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn".

Căn cứ điểm a, khoản 10, Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm "lùi xe không quan sát hai bên và phía sau xe hoặc không có tín hiệu lùi xe” bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô.

Trong trường hợp lùi xe gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên 20-22 triệu đồng, đồng thời tài xế bị trừ 10 điểm GPLX. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người điều khiển ô tô còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Các chuyên gia an toàn giao thông luôn khuyến cáo, người đi bộ, người đi xe đạp, xe máy phải tuyệt đối tránh xa khu vực khuất tầm nhìn của tài xế ô tô tải trọng lớn như xe tải, xe ben, xe container... Đó là các vị trí sát bánh trước, đầu xe, sát hai bên sườn xe và đặc biệt là sau đuôi, kể cả khi xe đang đỗ.

Điểm mù của các loại xe trên có thể "nuốt trọn" một người lớn, thậm chí là một chiếc xe máy. Khoảng cách an toàn được khuyến nghị là từ 3-5 mét, đặc biệt khi xe bật tín hiệu đèn, còi báo lùi.

