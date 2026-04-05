Nhiều người vẫn tin rằng ô tô càng hiện đại thì tầm nhìn càng tốt, nhưng thực tế vài năm trở lại đây lại đi theo hướng ngược lại. Các nghiên cứu đánh giá xe hơi cho thấy, điểm mù trên xe đời mới không những không giảm mà còn có xu hướng lớn hơn, phức tạp hơn và khó kiểm soát hơn so với xe thế hệ cũ.

Vì sao điểm mù trên ô tô ngày càng lớn?

Nguyên nhân đến từ sự khắt khe của các bài kiểm tra an toàn va chạm của các tổ chức đánh giá xe mới như Euro NCAP hay Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Để đạt điểm cao trong các bài thử va chạm ngang, lật xe hay đâm bên, nhà sản xuất buộc phải gia cố khung thân. Hệ quả là các cột trụ A, B và C trở nên to, dày hơn đáng kể so với trước.

Xe hiện đại ngày càng an toàn hơn nhưng kéo theo hệ quả là điểm mù cho người lái ngày càng lớn.

Chưa dừng lại ở đó, xu hướng thiết kế khí động học với mái xe dốc, đường viền cửa sổ cao nhằm giảm lực cản gió đã khiến diện tích kính bị thu hẹp. Thiết kế này giúp tài xế được che chở trong một khoang lái an toàn hơn nhưng đổi lại là những "bức tường mù" xuất hiện ngay tại hai bên vai và khu vực đuôi xe, nơi mắt thường rất khó bao quát.

Để bù đắp hạn chế vật lý, ngành công nghiệp ô tô đang đẩy mạnh các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Mới đây, công ty công nghệ Clientron (Đài Loan) đã giới thiệu hệ thống phát hiện điểm mù thông minh tích hợp AI, tập trung giám sát riêng các vùng khuất tại cột A vốn là khu vực nguy hiểm khi rẽ tại giao lộ.

Ở mảng xe điện, Tesla cũng cập nhật phần mềm cho mẫu bán tải điện Cybertruck, bổ sung cảnh báo điểm mù ngay cả khi xe đang đỗ, nhằm ngăn chặn tai nạn do mở cửa xe đột ngột trúng người đi xe đạp, xe máy.

Đầu năm nay, tập đoàn Hyundai-KIA đã phát triển một hệ thống mới có tên Vision Pulse, giúp xe phát hiện nguy hiểm ngay cả khi camera và cảm biến truyền thống không thể nhìn thấy, hoạt động dựa trên tín hiệu băng thông siêu rộng (UWB), cho phép phát hiện vật thể với sai số chỉ khoảng 10cm, kể cả trong điều kiện thiếu sáng.

Các hệ thống cảnh báo điểm mù chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn việc quan sát cho người lái.

Tuy nhiên, dù thông minh đến đâu, đây vẫn chỉ là công nghệ mang tính hỗ trợ (ADAS), không thể thay thế hoàn toàn giác quan của con người. Cảm biến vẫn có thể bị bẩn, radar có thể bị nhiễu do thời tiết, và camera có thể bỏ sót các vật thể nhỏ di chuyển nhanh. Tin tuyệt đối vào ADAS là một sai lầm nguy hiểm.

Quy tắc "ngoái đầu" 3 bước: Kỹ năng sống còn

Nhiều nghiên cứu, giải pháp về giao thông thông minh đang được triển khai để hướng tới việc cảnh báo phương tiện tại các góc khuất. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hàng rào an toàn hiệu quả nhất vẫn nằm ở thói quen của tài xế.

Đừng bao giờ chuyển làn chỉ vì đèn cảnh báo điểm mù trên gương không sáng. Hãy biến quy trình "xi nhan, nhìn gương và ngoái đầu" thành phản xạ bắt buộc.

Ngoái đầu quan sát à bước quan trọng nhất nhưng có đến 80% tài xế Việt Nam hay bỏ qua.

Bật xi-nhan sớm là nguyên tắc tối thượng. Hãy cho các phương tiện xung quanh biết ý định của bạn ít nhất 3-5 giây trước khi thực sự đánh lái. Sau đó, quan sát gương chiếu hậu trong xe để nắm bắt tình hình phía sau, sau đó kiểm tra gương hậu hai bên để đánh giá các xe đang tiến lại gần.

Cuối cùng là ngoái đầu nhanh và dứt khoát về hướng bạn định chuyển làn. Cú liếc mắt nửa giây qua cửa sổ bên giúp quét sạch vùng điểm mù mà gương và camera không thể bao phủ. Dù đây là bước quan trọng nhất nhưng có đến 80% tài xế Việt Nam hay bỏ qua.

Có thể nói, một vài năm trở lại đây, các công nghệ tự lái đã có thể hỗ trợ tài xế rất nhiều, nhưng điểm mù trên ô tô đời mới ngày càng lớn là thực tế không thể phủ nhận. Chỉ bằng việc cẩn trọng thêm một giây để ngoái đầu quan sát, tài xế không chỉ bảo vệ chiếc xe của mình mà còn giữ an toàn cho những người và phương tiện xung quanh.

