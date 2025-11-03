Theo báo cáo được trang Visual Capitalist của Canada đăng tải, các nhà khoa học ước tính, cả Mỹ và Liên Xô từ cuối Thế chiến II cho đến lúc chiến tranh Lạnh kết thúc đã thực hiện hơn 1.700 cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Với sự phát triển của công nghệ, sức công phá của vũ khí hạt nhân ngày càng mạnh hơn.

Ví dụ, cuộc thử nghiệm bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới là vụ Trinity tại bang New Mexico, Mỹ vào giữa tháng 7/1945, với sức công phá 20 kiloton, tương đương 20.000 tấn thuốc nổ TNT. Chưa đầy 10 năm sau, quân đội Mỹ đã cho kích nổ quả bom hạt nhân có sức công phá lên tới 15 Megaton, tức gấp 750 lần vụ Trinity.

Dưới đây là 4 vụ thử bom hạt nhân có sức công phá lớn nhất từng được quân đội Mỹ thực hiện trong thời kỳ chiến tranh Lạnh.

Cuộc thử nghiệm Ivy Mike

Năm 1952, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phê chuẩn cho quân đội nước này thực hiện loạt thử nghiệm hạt nhân có mật danh “Chiến dịch Ivy” tại quần đảo Marshall thuộc Thái Bình Dương.

Bom hạt nhân trong cuộc thử nghiệm Ivy Mike phát nổ. Ảnh: Trinity and Beyond/Atomcentral

Cuộc thử nghiệm đã được các lực lượng Mỹ tiến hành lúc 7h15 sáng ngày 1/11/1952. Các báo cáo của giới quân sự Washington sau này tiết lộ, thiết bị hạt nhân “lập tức tạo vụ nổ có đường kính khoảng 2,9 - 3,3km và đường kính cực đại được ghi nhận sau đó lên tới 5,2km. Đám mây hình nấm của vụ thử nghiệm đạt độ cao 17km trong 90 giây đầu và đạt sự ổn định ở độ cao 41km”.

Thiết bị hạt nhân được sử dụng trong vụ thử có sức công phá 10,4 Megaton, tương đương 10,4 triệu tấn thuốc nổ TNT và tạo hố bom có đường kính 1,9km, sâu 50m.

Video vụ thử bom hạt nhân Ivy Mike. Ảnh: Trinity and Beyond/Atomcentral

Vụ thử Lâu đài Romeo

Theo trang Visual Capitalist, vụ thử bom "Lâu đài Romeo" là một phần của loạt thử nghiệm vũ khí hạt nhân mang mật danh “Chiến dịch Lâu đài” do quân đội Mỹ thực hiện tại đảo Bikini thuộc quần đảo Marshall vào tháng 3/1954.

Để vụ thử nghiệm diễn ra thuận lợi, Không quân Mỹ khi đó đã điều động máy bay ném bom chiến lược B-36 chở quả bom TX-17 dài 7,52m; đường kính 1,56m và nặng 18 tấn. Theo các tài liệu giải mật sau này của Mỹ, sức công phá của quả bom trong cuộc thử nghiệm khi đó “đạt 11 Megaton, tương đương 11 triệu tấn thuốc nổ TNT”.

Vụ thử Lâu đài Yankee

Lâu đài Yankee là vụ thử hạt nhân thứ 5 trong loạt thử nghiệm “Chiến dịch Lâu đài” do quân đội Mỹ tiến hành vào tháng 5/1954. Thiết bị hạt nhân được sử dụng trong vụ thử này là bom TX-24.

Theo ghi nhận của các nhà khoa học quân sự Mỹ, khi phát nổ, bom TX-24 có sức công phá 13,5 Megaton, tương đương 13,5 triệu tấn thuốc nổ TNT và “vượt qua mức độ kỳ vọng ban đầu, vốn chỉ là 10 Megaton”.

Cuộc thử nghiệm Lâu đài Bravo

Trang Visual Capitalist cho biết, vụ nổ Lâu đài Bravo trong “Chiến dịch lâu đài” là cuộc thử nghiệm bom hạt nhân có sức công phá lớn nhất do Mỹ thực hiện.

Video: Vụ thử nghiệm bom hạt nhân Bravo. Nguồn: The Central Nuclear/Youtube

Do “những sai sót trong thiết kế” của các nhà khoa học Mỹ nên quả bom được sử dụng trong vụ thử nghiệm có sức công phá lên tới 15 Megaton, tương đương 15 triệu tấn thuốc nổ TNT. Khi phát nổ, quả bom “tạo ra một quả cầu lửa có đường kính trong khoảng 7,2km và có thể trông thấy từ đảo Kwajalein cách đó 400km”.

Theo ghi nhận từ các quan chức Mỹ, vụ nổ đã tạo ra một hố bom có đường kính 2km và sâu 76m.