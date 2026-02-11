Thực tế, khi đứng trước quầy bán hoặc lướt các trang thương mại điện tử, nhiều người vẫn ưu tiên cấu hình như chip, RAM hay card đồ họa. Cách chọn này không sai, nhưng dễ dẫn đến việc mua một chiếc máy quá mạnh so với nhu cầu hằng ngày vốn chỉ xoay quanh Word, Excel, duyệt web hoặc họp online. Trừ những công việc nặng như thiết kế hay lập trình chuyên sâu, phần lớn laptop hiện nay đã đủ đáp ứng học tập và công việc văn phòng.

Tiêu chí chọn laptop cần thay đổi để bắt kịp xu thế làm việc mới

Bước sang năm 2026, câu hỏi quan trọng không còn là laptop mạnh đến đâu, mà là liệu thiết bị đó có thực sự phù hợp với nhịp sống và công việc hằng ngày hay không.

Thời lượng pin lâu - yếu tố quyết định laptop có theo kịp một ngày làm việc hay không

Với nhiều người dùng phổ thông, pin laptop thường chỉ được xem như một con số tham khảo khi mua máy, nhưng trong sử dụng thực tế lại là yếu tố ảnh hưởng rõ nhất đến trải nghiệm hằng ngày. Việc phải liên tục tìm ổ cắm hay mang theo sạc khiến laptop mất đi phần nào ý nghĩa của một thiết bị di động. Bước sang năm 2026, pin lâu không còn là “điểm cộng” mà trở thành tiêu chí quan trọng khi chọn mua laptop mỏng nhẹ.

Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14 (M3407GA) - Hai mẫu laptop Ryzen AI 400 series đầu tiên tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, AMD giới thiệu nền tảng Ryzen AI 400 Series với định hướng cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng. Tại Việt Nam, ASUS là hãng đầu tiên đưa nền tảng này lên Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14 (M3407GA). Thực tế sử dụng cho thấy Vivobook S14 với pin 70Wh có thể đạt khoảng 15,5 giờ lướt web nhẹ và gần 10 giờ làm việc hỗn hợp, con số này còn ấn tượng hơn nữa trên Zenbook 14 với pin 75Wh lớn hơn.

AMD Ryzen AI 400 Series mang đến cải tiến lớn về thời lượng pin lâu.

Độ nóng và tiếng ồn - dễ bị bỏ qua nhưng ảnh hưởng rõ nhất khi làm việc

Ở Việt Nam, tình trạng laptop nóng và quạt kêu khá phổ biến, nhất là khi thời tiết nóng và không gian làm việc không phải lúc nào cũng có điều hòa. Nhiều máy nhanh chóng trở nên khó chịu khi dùng lâu, từ chiếu nghỉ tay ấm lên cho tới quạt quay lớn dần chỉ sau vài tiếng làm việc.

Tiếng ồn và nhiệt lượng là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm

Tiếng ồn từ quạt ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung nhưng thường bị xem nhẹ khi mua máy. Quạt kêu liên tục trong không gian yên tĩnh hoặc rít lên khi họp online đều làm giảm trải nghiệm sử dụng, dù cấu hình trên giấy có thể rất mạnh.

Với nền tảng phần cứng mới, tình trạng này đang được cải thiện rõ rệt. Trên Zenbook 14 và Vivobook S14, vi xử lý Ryzen AI 7 445 với kiến trúc kết hợp giữa nhân hiệu năng cao và nhân tiết kiệm điện cho phép xử lý tốt các tác vụ văn phòng mà không cần đẩy hệ thống lên mức cao. Trong sử dụng hằng ngày, bộ đôi laptop AI của ASUS vận hành mát mẻ, yên tĩnh; chỉ khi chạy các tác vụ nặng hơn như render, quạt mới hoạt động nhưng vẫn được kiểm soát ở mức dễ chịu.

Thế hệ chip mới giúp bộ đôi laptop AI của ASUS vận hành mát mẻ, êm ái, yên tĩnh.

Màn hình - “cánh cửa” bạn nhìn suốt cả ngày nhưng hay bị xem nhẹ

Khi chọn mua laptop, màn hình thường được quan tâm ở kích thước hay độ phân giải, nhưng với người học tập và làm việc lâu trước máy tính, yếu tố bảo vệ mắt ngày càng quan trọng. Ánh sáng xanh từ màn hình, đặc biệt khi tiếp xúc trong thời gian dài, có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và chất lượng giấc ngủ.

Đó là lý do laptop OLED ngày càng phổ biến, không chỉ vì chất lượng hiển thị mà còn nhờ trải nghiệm sử dụng dễ chịu hơn. Trên Zenbook 14 và Vivobook S14, ASUS trang bị màn hình OLED 14 inch tỉ lệ 16:10, giúp mở rộng không gian hiển thị theo chiều dọc khi đọc văn bản và lướt web. Cả hai đều đạt chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland và SGS với khả năng giảm tới 70% ánh sáng xanh có hại.

Các mẫu laptop OLED như Zenbook 14 và Vivobook S14 có lợi thế về chất lượng hình ảnh và bảo vệ mắt.

Về chất lượng hiển thị, Zenbook 14 sử dụng màn hình Lumina OLED với độ phủ màu 100% DCI-P3, trong khi Vivobook S14 với chuẩn ASUS OLED đạt 95% DCI-P3 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí và chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

Khả năng nâng cấp - ‘thứ chỉ thật sự thấy giá trị sau vài năm sử dụng’

Khi mua laptop, nhiều người chọn cấu hình vừa đủ để tránh phát sinh chi phí, nhưng nhu cầu sử dụng hiếm khi “đứng yên”: công việc thay đổi, phần mềm nặng hơn hoặc máy được chuyển lại cho người thân. Lúc này, khả năng nâng cấp mới thể hiện rõ giá trị.

Khả năng nâng cấp tạo cho người dùng sự an tâm khi sử dụng laptop lâu dài.

Trong khi nhiều laptop mỏng nhẹ hiện nay hy sinh yếu tố này để đổi lấy thiết kế, Zenbook 14 và Vivobook S14 lại theo hướng thực tế hơn. Zenbook 14 hướng tới sự gọn nhẹ và cao cấp với trọng lượng khoảng 1,2 kg, vẫn hỗ trợ nâng cấp SSD và có sẵn tùy chọn RAM 16GB hoặc 32GB cho nhu cầu dài hạn. Vivobook S14 mang tính phổ thông hơn với trọng lượng khoảng 1,4 kg, có sẵn RAM 16GB nhưng vẫn giữ khe RAM nâng cấp, giúp kéo dài vòng đời sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

(Nguồn: ASUS)