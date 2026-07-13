Trấn Thành giúp tăng doanh số của "Minions và quái vật" tại Việt Nam.

Cuối tuần qua, phòng vé tràn ngập hình ảnh và giọng nói của Trấn Thành. Bom tấn hoạt hình Hollywood Minions và quái vật có sự góp giọng của Trấn Thành tiếp tục dẫn đầu phòng vé ở tuần thứ 2 công chiếu và hiện đã đạt 120 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam tính tới hết ngày 12/7.

"Minions và quái vật đã hơn 100 tỷ. Như 1 giấc mơ! Thật hãnh diện cho em sau 13 năm trở lại lồng tiếng với doanh thu bản lồng tiếng hơn 70% doanh số", Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân hơn 18 triệu người theo dõi.

Trấn Thành trong "Running Man Việt Nam 2026: Chúa tể thời gian".

Cùng thời điểm, bộ phim Running Man Việt Nam 2026: Chúa tể thời gian có sự góp mặt của Trấn Thành ra rạp cuối tuần qua cũng lọt vị trí thứ 4 bảng xếp hạng doanh thu với 6 tỷ đồng.

Trong khi đó, vị trí á quân thuộc về phim kinh dị Kẻ bắt hồn với sự góp mặt của "diễn viên nghìn tỷ" Quang Tuấn. Tác phẩm đạt 17 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu, theo số liệu từ Box Office Vietnam tính tới hết ngày 12/7.

Phim Hollywood Hành trình của Moana phiên bản người đóng không được đánh giá cao ở thị trường quốc tế hiện chỉ thu về 8 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu, đứng thứ 3 về doanh thu ở rạp Việt.

Phim kinh dị Ma nữ oán tình của điện ảnh Thái Lan chốt hạ vị trí cuối của top 5 với 6 tỷ đồng thu được sau 3 ngày công chiếu.

Madames Thanh Sắc của siêu mẫu Thanh Hằng giảm sâu về doanh thu và chỉ thu thêm được khoảng 600 triệu trong 1 tuần qua, hiện đạt 16,5 tỷ đồng.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2026 Anne Hathaway và 'Người Nhện' Tom Holland trong bom tấn "The Odyssey".

Cuối tuần này rạp Việt dự báo sẽ thay đổi bởi sự xuất hiện của bom tấn đang được chờ đợi khắp toàn cầu, The Odyssey của quái kiệt Christopher Nolan với sự góp mặt của dàn sao hạng A Hollywood.