Cục diện phòng vé cuối tuần qua không có nhiều thay đổi bởi cũng giống như tuần trước, bom tấn hoạt hình Minions và quái vật hoàn toàn áp đảo các rạp chiếu ở các tiêu chí số vé bán ra, suất chiếu lẫn doanh thu. Nếu như cuối tuần trước phim thu về gần 30 tỷ đồng sau 2 ngày chiếu sớm thì tuần này, khi Minions và quái vật chính thức công chiếu từ 1/7, phim đã tăng sốc về doanh thu.

Tính tới sáng ngày 6/7, Minions và quái vật đã đạt 78 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Ngoài việc Minions đã là thương hiệu phim rất mạnh có độ nhận diện ở phòng vé cao suốt nhiều năm qua, phim còn gây chú ý khi có sự góp giọng của đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành. Những ngày qua anh tích cực quảng bá bộ phim trên trang cá nhân có hơn 18 triệu người theo dõi.

Trấn Thành lồng tiếng cho "Minions và quái vật".

Vị trí á quân của tuần qua vẫn là phim Ám ảnh hiện thu về 46 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Bầy xác sống vẫn đứng vị trí thứ 3 phòng vé, hiện phim thu về gần 83 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Kế đến là phim kinh dị Việt Lầu chú Hoả xếp thứ 4 và hiện đã vượt mốc 76 tỷ đồng.

Bom tấn hoạt hình Câu chuyện đồ chơi 5 (Toy Story 5) không thể cạnh tranh với sức nóng của Minions và quái vật nên vẫn xếp hạng 5 phòng vé với doanh thu chỉ nhích nhẹ so với tuần trước và hiện đạt 26 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam sáng ngày 6/7.

Trong khi đó, 3 vị trí tiếp theo đều thuộc về các phim kinh dị nước ngoài. Madames Thanh Sắc - phim có sự tham gia của siêu mẫu Thanh Hằng với tư cách nhà sản xuất xếp thứ 9 phòng vé và mới thu về 16 tỷ đồng, chỉ tăng 2 tỷ trong vòng 1 tuần qua. Với con số này, bộ phim nhiều khả năng bị lỗ.