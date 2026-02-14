Món quà tuổi 37 và hành trình 15 năm kiên trì

- Oanh Kiều chị vắng mặt tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025 dù đoạt cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Truyền hình, điều gì khiến chị vắng mặt và món quà tuổi 37 này có ý nghĩa như thế nào? Nhìn lại hành trình hơn 15 năm từ vai phụ đến giải thưởng này, chị chiêm nghiệm gì về sự kiên trì?

Thật sự tôi rất tiếc vì có lịch trình cá nhân không thể thay đổi ngay sát giờ diễn ra buổi lễ. Khi nhận được tin mình thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Đây là món quà sinh nhật tuổi 37 ý nghĩa nhất mà tôi nhận được. Nó không chỉ là một chiếc cúp mà là sự công nhận cho bao nhiêu năm làm nghề của tôi và nhân vật Hà Anh trong Trái tim bất hạnh.

Nhìn lại 15 năm, tôi chưa bao giờ quên những ngày mới vào nghề, đi quay vai quần chúng, vai phụ nhỏ xíu mà vẫn vui. Có lúc chênh vênh vì mãi chưa có chỗ đứng nhưng rồi may mắn và tình yêu thuần khiết với nghề đã giữ tôi lại. Tôi trân trọng những khó khăn đó vì chúng tạo nên một Oanh Kiều hôm nay.

Sự kiên trì với tôi không phải là chạy thật nhanh mà là không bao giờ bỏ cuộc. Tôi thấy mình may mắn khi được làm diễn viên, sống nhiều cuộc đời, trải qua nhiều số phận mà chỉ nghề diễn viên mới có được. Tôi được khán giả yêu thương đón nhận, đó mới là điều hạnh phúc của một người diễn viên.

- Sau giải thưởng Ngôi Sao Xanh, chị mong muốn thử thách bản thân ở dòng vai nào mới?

Sau những vai hiền lành, chịu thương chịu khó, tôi đang khao khát một vai diễn phản diện có chiều sâu hoặc một vai hành động cá tính hơn. Tôi muốn khán giả thấy một khía cạnh sắc sảo và quyết liệt hơn của mình.

15 năm qua, tôi luôn được giao những vai hiền, những người phụ nữ chịu đựng và hy sinh. Có lẽ vì hình ảnh của tôi mang lại cảm giác an toàn, dễ thương như vậy. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, liệu khán giả có muốn thấy một Oanh Kiều khác - một người phụ nữ mạnh mẽ, thậm chí có thể tàn nhẫn, có thể làm những điều ác nhưng vẫn khiến người xem thấu hiểu và đồng cảm?

Tôi nhớ có lần đọc kịch bản một vai phản diện, một người mẹ kế độc ác. Tôi đọc và tự thấy trong mình có những cảm xúc đen tối ấy - sự ghen tị, sự đau khổ khi không được yêu thương, sự tuyệt vọng dẫn đến hành động sai trái. Tôi muốn được thể hiện những tầng lớp cảm xúc phức tạp đó. Tôi muốn khán giả ghét nhân vật nhưng lại thấy thương, thấy hiểu vì sao con người lại trở nên như vậy.

Còn về vai hành động, tôi thầm mơ được một lần cầm súng, đánh nhau và đóng những cảnh quay nguy hiểm. Tôi muốn thử sức với thể loại mà ít diễn viên nữ Việt Nam được cơ hội đóng. Và quan trọng hơn, tôi muốn chứng minh sau 37 tuổi, phụ nữ vẫn có thể mạnh mẽ, quyết liệt và đầy sức sống trên màn ảnh.

- Thường được giao những vai diễn phức tạp, đầy nội tâm, chị chuẩn bị tâm lý và "thoát vai" như thế nào để không bị ám ảnh bởi những nhân vật nặng nề ấy?

Tôi luôn nghĩ về nhân vật trong khoảng thời gian ghi hình, niềm vui nỗi buồn của nhân vật. Nhưng khi hết vai, biết chặng đường đó, nhân vật đó đã hoàn thành sứ mệnh, tôi thôi nghĩ về nhân vật. Tôi chọn đi chơi đâu đó, việc tôi hay làm nhất là đi cắt tóc hay trở về nhà cùng ba mẹ.

- Với lịch trình dày đặc từ phim truyền hình đến điện ảnh, chị chăm sóc sức khỏe và giữ gìn năng lượng tích cực như thế nào? Ngoài diễn xuất, sở thích cá nhân của chị là gì và gia đình giúp chị cân bằng cảm xúc thế nào?

Tôi tập thể dục và ăn theo chế độ ăn xanh giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn. Ngủ đủ giấc là chìa khóa để giữ thần sắc khi theo đoàn phim dài ngày. Càng trưởng thành tôi càng nhìn cuộc đời có chiều sâu hơn. Mỗi ngày tôi vẫn luôn quan sát cuộc sống để tìm kiếm vốn sống và bài học, nó sẽ giúp tôi có nhiều góc nhìn cho những nhân vật tôi có cơ hội thể hiện.

Tôi thích nấu ăn, chăm cây. Tôi ở nhà hoặc đến những nơi nhiều cây xanh, tôi chỉ cần ngồi im hít thở là đủ tái tạo năng lượng.

Gia đình là "trạm sạc" của tôi. Khi về nhà, tôi là cô con gái nhỏ. Sự thấu hiểu lặng lẽ của ba mẹ là động lực lớn nhất để tôi được cân bằng, được nhỏ bé và được là chính mình.

Hình ảnh đời thường của Oanh Kiều.

Ký ức lén mặc quần áo mới, nấu bánh tét tới đêm giao thừa

- Với chị Tết thường mang lại cảm giác gì và chị chuẩn bị những việc gì để đón năm mới?

Cảm xúc của tôi lúc này giống như một sự háo hức đang tăng dần mỗi ngày. Dù công việc cuối năm có bận rộn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy không khí ngoài phố bắt đầu thay đổi, lòng tôi lại rộn ràng. Đó là một chút nôn nao, một chút mong đợi được gác lại mọi lo toan để chuẩn bị cho hành trình trở về.

Khoảng thời gian này mang lại cho tôi cảm giác rất đặc biệt, nó vừa hối hả lại vừa ấm áp. Việc đầu tiên tôi thường làm là tự tay đi chọn mua những món quà ý nghĩa cho ba mẹ và người thân. Sau đó là dọn dẹp lại không gian sống của mình tại Sài Gòn trước khi xách vali về quê, cảm giác như đang dọn dẹp lại cả những bộn bề trong lòng để đón nhận năng lượng mới.

Năm nào truyền thống gia đình tôi dù ai đi ngược xuôi đều phải dành thời gian để trở về nhà và tôi đang chờ để trở về.

- Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm Tết thời thơ ấu và điều gì khiến kỷ niệm đó đặc biệt?

Có lẽ là mong Tết để được mặc quần áo mới. Mẹ may cho bộ đồ Tết mặc đi qua đi lại ngắm nghía từng ngày, còn lén lúc nhà không có ai lôi ra mặc thử. Đêm 30 Tết, tôi ngủ không được, chỉ mong trời mau sáng để dậy mặc đồ mới.

Sáng mùng 1, tôi dậy từ 5h sáng, chải tóc, đứng chờ ba mẹ dậy để được mặc áo mới đi chúc Tết. Giờ nghĩ lại, những niềm vui nhỏ bé ấy là điều quý giá nhất mà tôi có thời thơ ấu. Nó nhắc tôi nhớ rằng hạnh phúc không phải ở những thứ đắt tiền, mà ở tình yêu thương và sự chăm sóc tận tâm của gia đình.

Giờ khi đã trưởng thành và có điều kiện hơn, tôi vẫn giữ thói quen đi chọn quần áo Tết. Nhưng giờ là tôi lo cho mẹ như một cách để đền đáp những gì mẹ đã dành cho tôi ngày xưa.

- Trong những ngày Tết sắp tới, chị dự định tự tay làm món ăn nào? Có món nào gắn liền với gia đình?

Nhà tôi chắc chắn không thể thiếu nồi bánh tét rồi, đợi cả nhà có mặt đông đủ sẽ cùng nhau gói bánh và nấu đến đêm giao thừa. Tôi sẽ nấu thịt kho hột vịt lớn, khổ qua nhồi thịt, những món này không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của gia đình.

Tết đoàn viên là dịp để gia đình quây quần trò chuyện, chia sẻ những gì đã làm được trong năm qua và những kế hoạch cho một năm mới tốt hơn nên tôi luôn dành trọn vẹn bên gia đình.

Gia đình Oanh Kiều sẽ cùng nhau gói bánh và nấu đến đêm giao thừa

- Nếu được gửi một lời chúc Tết sớm đến khán giả, chị muốn nhắn nhủ điều gì?

Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả quý độc giả VietNamNet một năm mới thật bình an. Hy vọng mọi người sẽ đón một cái Tết ấm áp bên người thân, gặp vạn điều may mắn và vạn sự tốt lành.

Diễn viên Oanh Kiều chúc Tết độc giả VietNamNet:

