Đại hội 14 của Đảng đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy và hành động. Khát vọng hùng cường, thịnh vượng không chỉ được xác lập về tầm nhìn mà được cụ thể hóa thành hệ mục tiêu, định hướng và yêu cầu hành động rõ ràng cho toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lắng nghe nhân dân nói

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.

Các em học sinh cùng cô giáo chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (Điện Biên) hôm 31/1

Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình.

Trong báo cáo về các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày nêu rõ, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn mới càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững. Thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải.

Kiên định quan điểm “dân là gốc”, gắn bó mật thiết với nhân dân, bà Hà Thị Nga - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay cần đẩy mạnh phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm bảo đảm người dân thực sự được biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng kết quả.

Đồng thời, bà cũng lưu ý cần tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hằng năm tổ chức tháng cao điểm “lắng nghe nhân dân nói”, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe và phản hồi ý kiến của nhân dân, qua đó nâng cao đồng thuận và niềm tin xã hội.

Một đất nước hùng cường không chỉ được đo bằng con số tăng trưởng GDP

Bà Nguyễn Thị Thúy Lam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp cho rằng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Vì vậy, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng phải gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

“Một đất nước hùng cường không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, bằng con số tăng trưởng GDP mà quan trọng hơn là chỉ số hạnh phúc của người dân. Sự phồn vinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi người dân đều cảm thấy ấm no, tự do và hạnh phúc”, bà Lam nói.

Bà Nguyễn Thị Thúy Lam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phạm Hải

Ở góc độ địa phương, nữ lãnh đạo xã Tân Khánh Trung cho rằng “địa phương hạnh phúc” không phải là một khái niệm trừu tượng mà được cấu thành bởi những yếu tố rất cụ thể.

Đó là nơi đời sống nhân dân được ổn định, an toàn, văn minh. Người dân không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn được thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa tốt nhất, được sống trong môi trường sinh thái trong lành.

Đó là nơi có chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân, một bộ máy công quyền biết “lo nỗi lo của dân, vui niềm vui của dân”.

Đó còn là nơi có một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, nơi tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh và gìn giữ.

Địa phương hạnh phúc là nơi có chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân, một bộ máy công quyền biết “lo nỗi lo của dân, vui niềm vui của dân”. Ảnh minh họa: VNN

Bà Nguyễn Thị Thúy Lam dẫn chứng xã Tân Khánh Trung là minh chứng sống động cho nỗ lực kiến tạo hạnh phúc từ những thách thức. Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị (xã Long Hưng A, Long Hưng B và xã Tân Khánh Trung cũ), sau sáp nhập địa phương đối diện với áp lực của một địa bàn rộng, dân số đông, xuất phát điểm về kinh tế - xã hội ở mức trung bình so với các địa phương lân cận. Tuy nhiên, bằng khát vọng vươn lên, Đảng bộ xã đã nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “nhân dân làm trung tâm”. Đảng ủy xã xác định việc sáp nhập không chỉ là phép cộng cơ học về dân số mà là sự hòa quyện về ý chí. Mọi nghị quyết của Đảng bộ đều hướng đến mục đích cuối cùng là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ban chấp hành Đảng bộ xã thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” một cách thực chất.

Công tác an sinh xã hội được thực hiện với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, trọng tâm là hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, giúp các hộ khó khăn an cư lạc nghiệp.

Ngoài ra, xã xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân. Đảng bộ xã xác định chính quyền hạnh phúc là chính quyền chủ động tìm đến dân chứ không đợi dân tìm đến, là nơi lấy sự hài lòng của nhân dân làm đích đến và niềm hạnh phúc, sự an tâm của đội ngũ cán bộ làm động lực.

Theo bà Lam, Đảng bộ xã xác định sự an toàn là tiền đề của hạnh phúc. Với quyết tâm xây dựng một môi trường sống bình yên, Đảng bộ xã đã quyết liệt thực hiện mục tiêu “địa bàn không ma túy” thông qua các mô hình tự quản và hệ thống “camera an ninh”.

Để tiếp tục xây dựng Tân Khánh Trung trở thành địa phương hạnh phúc, Ban chấp hành Đảng bộ xã tập trung một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: xác định rõ tăng trưởng kinh tế là phương tiện, hạnh phúc của nhân dân là đích đến; xây dựng chính quyền phục vụ: nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, để mỗi ngôi nhà, mỗi con đường đều là nơi chốn bình yên…