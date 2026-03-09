Theo những người già ở buôn Ma Giai, sở dĩ cha ông họ đã chọn định cư dưới chân núi Ơi Phí không phải ngẫu nhiên mà dựa vào sự chở che của núi rừng. Suốt nhiều thập kỷ, họ sống hòa thuận với thiên nhiên. Thế nhưng, biến đổi khí hậu đã làm nguồn nước cạn kiệt, đặc biệt là những đợt sạt lở không thể lường trước. Nơi ở không còn là chốn bình yên mà trở thành mối đe dọa mỗi mùa mưa lũ.

Những ngôi nhà mới kiên cố ở buôn Ma Giai hôm nay. (Ảnh H.N)

Rời bỏ mảnh đất gắn bó bao đời để tìm đến một nơi an cư mới là điều không dễ dàng. Một phần do phong tục tập quán, bà con không muốn rời nơi “chôn nhau, cắt rốn”. Phần khác vì đa phần người dân còn khó khăn, không đủ điều kiện để xây dựng nhà cửa ở nơi khác.

Thấu hiểu điều đó, chính quyền địa phương đã kiên trì vận động, đồng thời xin chủ trương xây dựng khu tái định cư và hỗ trợ tiền để người dân xây dựng nhà mới.

Là 1 trong 62 hộ dân được di dời đến khu tái định cư, gia đình bà Sô Thị Xuân giờ đây không còn lo lắng nơi ở nguy cơ sạt lở cao. Năm nay, gia đình bà đón Tết Bính Ngọ yên vui trong ngôi nhà mới, ở làng mới.

Bà Xuân cho biết, ngày được cấp đất tái định cư, cả nhà bà mừng lắm. Đến nơi ở mới bằng phẳng, có nhà kiên cố, đường bê tông, điện sáng, nước sinh hoạt đầy đủ nên yên tâm hơn.

Được biết, Dự án “Sắp xếp, bố trí ổn định các hộ đồng bào DTTS du canh, du cư buôn Ma Giai” được triển khai trên diện tích khoảng 5,2 ha, với tổng mức đầu tư gần 18,3 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục như: San ủi mặt bằng, xây dựng đường nội bộ, đường kết nối, hệ thống điện chiếu sáng và nước sinh hoạt.

Buôn Ma Giai hôm nay đã khang trang hơn (Ảnh: H.N)

Từ tháng 3/2025, các hộ dân lần lượt chuyển về nơi ở mới. Mỗi hộ được bố trí 400 m² đất ở, hỗ trợ kinh phí di dời nhà; các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ma Giai, ông La O Á phấn khởi nói: Chủ trương này của Đảng, Nhà nước rất nhân văn, lo cho dân từ chỗ ở đến sinh kế. Giờ về khu tái định cư, bà con có nhà cửa kiên cố, đường sá, điện nước đầy đủ nên yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Người dân mong được hỗ trợ sinh kế

Sau khi chuyển về khu tái định cư tập trung, 62 hộ dân buôn Ma Giai đã có cuộc sống ổn định hơn. Tuy vậy, nhiều hộ dân vẫn mong có thêm sinh kế phù hợp để ổn định cuộc sống.

Hạ tầng thiết yếu ở buôn Ma Giai đã được Nhà nước đầu tư đầy đủ để phục vụ đời sống người dân. (Ảnh: H.N)

Theo ông La O Á, buôn Ma Giai hiện có 189 hộ, trong đó có 47 hộ nghèo, 50 hộ cận nghèo. Riêng khu tái định cư có 62 hộ, nhưng còn 19 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo.

“Có chỗ ở an toàn, bà con yên tâm hơn nhiều. Tuy nhiên, đất sản xuất còn hạn chế, nguồn nước tưới chưa ổn định nên thu nhập của một số hộ vẫn bấp bênh. Bà con rất mong tiếp tục được hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật để phát triển sinh kế bền vững", ông Á bày tỏ.

Còn già làng Rah Lan Đin chia sẻ, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bà con đã có chỗ ở ổn định. Tuy nhiên hiện nay, bà con đang thiếu đất sản xuất, thiếu vốn để đầu tư cây, con giống. Giờ có nhà cửa khang trang rồi, bà con mong được hỗ trợ thêm về sinh kế để sớm ổn định cuộc sống, cùng nhau xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

Người dân buôn Ma Giai mong muốn được hỗ trợ đất sản xuất để ổn định sinh kế. (Ảnh: Đ.M)

Ông Đặng Hoài Châu - Chủ tịch UBND xã Phú Túc cho biết: Việc hoàn thành khu tái định cư buôn Ma Giai đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân. Khi chỗ ở an toàn, điện, đường, nước sinh hoạt được bảo đảm, người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Phú Túc, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của buôn, nhằm giúp người dân ổn định thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.