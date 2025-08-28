Cục trưởng Cục Điện ảnh chúc mừng NSƯT Hoài Linh.

Sau sự kiện ra mắt ở TPHCM, ê-kíp Làm giàu với ma 2 tiếp tục mang phim ra Thủ đô công chiếu tối 27/8. Ngoài truyền thông và giới nghệ sĩ, buổi công chiếu còn có sự góp mặt của Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường. Người đứng đầu ngành điện ảnh đã tới chúc mừng khi thấy NSƯT Hoài Linh bước lên thảm đỏ, dành cho nghệ sĩ cái ôm thân mật.

Ngoài NSƯT Hoài Linh, ê-kíp Làm giàu với ma 2 còn có Diệp Bảo Ngọc, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân cùng đạo diễn Trung Lùn. Sau suất chiếu, Trần Gia Huy - nam diễn viên 23 tuổi đóng vai Tấn trong phim Mưa đỏ đang gây bão phòng vé đã không giấu được xúc động khi nhắc tới đồng nghiệp.

Diễn viên "Mưa đỏ" Trần Gia Huy thán phục NSƯT Hoài Linh.

"Tôi đến đây vì anh Tuấn Trần nhưng cho tôi dành sự kính trọng và nể phục của mình cho chú Hoài Linh. Chú dù đã có tuổi nhưng vẫn đóng một bộ phim hành động hết sức khó nhằn. Ban đầu, tôi nghĩ đây là một bộ phim hài nhưng dần về sau tôi lại khóc. Tôi ngưỡng mộ vai diễn của anh Tuấn Trần, thật sự rất chạm đến tôi".

NSƯT Hoài Linh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội với tư cách một diễn viên đi cùng ê-kíp. Tôi tin ai cũng sẽ cười khi xem bộ phim này. Còn cảnh hành động thì giờ tôi cũng gần 60 rồi nhưng các em trẻ không ngại thì tôi cũng chẳng có gì phải ngại làm cả".

NSƯT Hoài Linh lần đầu ra Hà Nội quảng bá phim.

Về sự sôi động của thị trường phim trong thời điểm hiện tại, NSƯT Hoài Linh nói: "Khán giả bây giờ họ khác lắm. Phim ảnh thì nhiều, người xem biết cách tự chọn lựa và họ cũng sẽ ủng hộ những dự án được làm chỉn chu, ngày một tốt hơn.

Ví dụ gần đây có Mưa đỏ là phim chiến tranh cách mạng nhưng hiệu ứng và doanh thu quá kinh khủng bởi hiệu ứng, đánh giá về phim quá tốt. Khán giả họ nhìn nhận được cái hay của đạo diễn, kịch bản phim và dàn diễn viên. Trước đó, tôi tưởng Địa đạo đã có doanh thu cao lắm rồi nhưng chắc chắn Mưa đỏ sẽ còn hơn nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ mình chỉ cần quan tâm đến vai diễn, làm sao để tốt nhất có thể".

Ê-kíp "Làm giàu với ma 2" giao lưu với khán giả Hà Nội.

Đạo diễn Trung Lùn xúc động kể anh lén vào rạp xem phản ứng khán giả và thấy mọi người không ai đứng dậy đi về trước khi phim kết thúc. Đó là điều khiến anh vui nhất. "Làm phim thương mại thì yếu tố doanh thu luôn là áp lực lớn. Nhưng chính nhờ thành công của phần 1, chúng tôi mới có cơ hội đầu tư hoành tráng hơn cho phần này. Tôi vui khi thấy phim Việt đang có mặt rầm rộ trong mùa lễ và hy vọng Cuộc chiến hột xoàn sẽ góp phần làm sôi động hơn bức tranh ấy", anh nói.

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, La Thành, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân, Thanh Thức, Hứa Minh Đạt, NSND Việt Anh, Trung Dân, NSƯT Công Ninh, Phước Sang...

Hậu trường phim "Làm giàu với ma 2".

Phim có các suất chiếu đặc biệt nguyên ngày 28/8 và chính thức ra rạp từ 29/8.

Ảnh: ĐPCC