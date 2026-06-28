Thảm đỏ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 thu hút sự chú ý nhờ màn đổ bộ của sao quốc tế cùng hàng trăm nghệ sĩ nhiều thế hệ của nền điện ảnh Việt Nam.
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV được tổ chức từ ngày 28/6-4/7 tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các sở ngành thành phố Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức.
Sự kiện năm nay mang khẩu hiệu Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới (Bridging Asia to the World), khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực. Lễ khai mạc sự kiện diễn ra tối 28/6 với chương trình thảm đỏ bắt đầu từ 18h30.
Kỳ liên hoan phim năm nay ghi dấu ấn khi quy tụ hàng loạt tên tuổi quyền lực và các ngôi sao đình đám của làng điện ảnh như ông Kim Dong-ho - nhà sáng lập Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF); đạo diễn nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) Đỗ Kỳ Phong - Trưởng Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi, minh tinh điện ảnh Mỹ Jane Seymour, nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic - cựu Chủ tịch kiêm CEO của 20th Century Fox.
Tài tử Ji Chang Wook - nổi tiếng qua dự án đình đám Hoàng hậu Ki cùng các tác phẩm Healer, The K2, Suspicious Partner, Lovestruck in the City và The Sound of Magic... cũng được BTC xác nhận sẽ xuất hiện trên thảm đỏ và góp mặt trong buổi lễ sau đó.
Ngoài các ngôi sao quốc tế, thảm đỏ LHP cũng chứng kiến màn đổ bộ của các nghệ sĩ nhiều thế hệ trong nước như: NSND Như Quỳnh, NSND Hoàng Cúc, NSND Lan Hương, nghệ sĩ Hồng Ánh cùng Đỗ Thị Hải Yến, Liên Bỉnh Phát, Kiều Minh Tuấn... Bên cạnh đó là các đoàn phim Mưa đỏ, Quán Kỳ Nam, Phí phông, Mang mẹ đi bỏ…