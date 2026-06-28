Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV được tổ chức từ ngày 28/6-4/7 tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các sở ngành thành phố Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức.

Sự kiện năm nay mang khẩu hiệu Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới (Bridging Asia to the World), khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực. Lễ khai mạc sự kiện diễn ra tối 28/6 với chương trình thảm đỏ bắt đầu từ 18h30.

Kỳ liên hoan phim năm nay ghi dấu ấn khi quy tụ hàng loạt tên tuổi quyền lực và các ngôi sao đình đám của làng điện ảnh như ông Kim Dong-ho - nhà sáng lập Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF); đạo diễn nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) Đỗ Kỳ Phong - Trưởng Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi, minh tinh điện ảnh Mỹ Jane Seymour, nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic - cựu Chủ tịch kiêm CEO của 20th Century Fox.

Ji Chang Wook là cái tên được săn đón nhất trong sự kiện. Từ chiều, hàng trăm fan của anh đã có mặt để chờ đón thần tượng.

Tài tử Ji Chang Wook - nổi tiếng qua dự án đình đám Hoàng hậu Ki cùng các tác phẩm Healer, The K2, Suspicious Partner, Lovestruck in the City và The Sound of Magic... cũng được BTC xác nhận sẽ xuất hiện trên thảm đỏ và góp mặt trong buổi lễ sau đó.

Ngoài các ngôi sao quốc tế, thảm đỏ LHP cũng chứng kiến màn đổ bộ của các nghệ sĩ nhiều thế hệ trong nước như: NSND Như Quỳnh, NSND Hoàng Cúc, NSND Lan Hương, nghệ sĩ Hồng Ánh cùng Đỗ Thị Hải Yến, Liên Bỉnh Phát, Kiều Minh Tuấn... Bên cạnh đó là các đoàn phim Mưa đỏ, Quán Kỳ Nam, Phí phông, Mang mẹ đi bỏ…

Hình ảnh các nghệ sĩ trên thảm đỏ lễ khai mạc

Ji Chang Wook thân thiện giao lưu cùng khán giả. Sự góp mặt của Ji Chang Wook trên thảm đỏ DANAFF IV góp phần tạo sức hút cho mùa liên hoan phim năm nay.

Diễn viên Jung Il-woo bày tỏ báo bức trong lần đầu dự sự kiện LHP tại Việt Nam. Anh có vai diễn trong “Mang mẹ đi bỏ” ra rạp tháng 8/2025.

NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội” dù nghỉ hưu vẫn tích cực tham gia các sự kiện điện ảnh trong nước.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn, Minh Anh cùng đoàn phim “Phí phông”. Phim dẫn đầu phòng vé dịp 30/4 vừa qua và tham gia tranh giải năm nay.

Bộ ba NSND Lê Khanh, Như Quỳnh, Hoàng Cúc vui mừng vì được chứng kiến một thế hệ các nhà làm phim trẻ, năng động, đủ tiềm năng đưa điện ảnh Việt hội nhập quốc tế.

Minh tinh 75 tuổi Jane Seymour rạng rỡ trên thảm đỏ. Trong buổi gặp gỡ trước đó, bà nói ấn tượng với con người, ẩm thực Việt và mong quay lại lần nữa.

Diễn viên Diễm Hằng Lamoon như công chúa trong bộ váy đính kết cầu kỳ. Cô ghi dấu ấn với phim đầu tay “Địa đạo” và đang nỗ lực trau dồi thêm diễn xuất.

Diễn viên Thùy Anh nói LHP là dịp để cô và các đồng nghiệp trẻ được dịp gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.

Diễn viên Samuel An có vai diễn phản diện ấn tượng trong Tử chiến trên không được đề cử tại hạng mục “Phim Việt Nam” năm nay.

Diễn viên Kiều Chinh và diễn viên Daniel K. Winn. Phim “Chiếc kén” của họ sẽ có buổi chiếu đặc biệt trong khuôn khổ sự kiện và được đề cử “Phim Châu Á”, cạnh tranh với dự án các nước khác.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát bảnh bao dự sự kiện. Phim “Bẫy tiền” anh đóng chính được đề cử năm nay.

Diễn viên Tam Triều Dâng gợi cảm với váy đính kết phom dáng ôm. Cô gần đây được yêu thích sau dự án “Vì mẹ anh phán chia tay”.

NSƯT Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim “Mưa đỏ” cùng các diễn viên Phương Nam, Đặng Nhật Hoàng và Lâm Thanh Nhã báo hức trước thềm khai mạc LHP.

NSND Lê Khanh bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trong sáng nay. Với chị, LHP sau 4 mùa tổ chức đã tạo được dấu ấn riêng, là điểm gặp gỡ thú vị giữa các nhà làm phim.

NSND Lê Khanh vui mừng hội ngộ nghệ sĩ Hoàng Hải. Nam nghệ sĩ hồi đầu năm có vai diễn trong phim “Gia đình trái dấu” phát trên sóng VTV.

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Ảnh, clip: HK, BTC