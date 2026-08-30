Kiệt sức trên phim trường Ninh Bình

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về quá trình quay cảnh hành động trong bộ phim Hộ linh tráng sĩ, Trần Thiên Tú cho biết giữa cái nắng như đổ lửa ở Ninh Bình, sau 12 lần diễn liên tiếp một cú đá nữ diễn viên đứng lặng, mồ hôi ướt sũng bên trong 3 lớp trang phục mà không thể thay. Đến lần thứ 12, cô mới ngửi thấy mùi mồ hôi của chính mình và nhận ra lớp áo bên trong đã ướt đẫm, trong khi lớp ngoài vẫn khô ráo.

Trần Thiên Thú thể hiện lại những cảnh đấu trực tiếp.

"Lúc đấy trong đầu tôi chỉ nghĩ, trời ơi ai ép mình đi làm vậy", Thiên Tú nhớ lại. Cô ngồi thở dốc, mặt tái nhợt cho đến khi một thành viên đoàn phim chạy đến đưa một lon nước ngọt để lấy lại sức. Nhìn quanh, Thiên Tú thấy quay phim, trợ lý đạo diễn và cả đạo diễn phờ phạc không kém giữa cái nóng Ninh Bình.

Trước khi có vai diễn này, Thiên Tú từng tự ti vì ngoại hình. Khi muốn thi vào trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh, cô đọc thông tin tuyển sinh yêu cầu nữ cao tối thiểu 1,6m. Thiếu 4cm, Thiên Tú từng nghĩ mình đã mất cơ hội ngay từ đầu. Quyết định du học sau đó mở ra cánh cửa mới, nơi hình thể không còn là rào cản duy nhất.

Thiên Tú học diễn xuất rồi học thạc sĩ đạo diễn tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Gần 20 năm theo nghề của Thiên Tú là hành trình từ giảng đường đầy mộng mơ đến thực tế khắc nghiệt với những buổi casting 200-300 người, chờ cả ngày vẫn bị loại. Nhiều lần hoài nghi bản thân, cô vẫn tiếp tục thử sức mỗi khi thấy thông tin tuyển vai phù hợp.

Trước khi tham gia dự án, ê-kíp công khai cảnh báo độ khó của các cảnh hành động và khuyên những ai chưa sẵn sàng nên cân nhắc. Thiên Tú vẫn quyết định thử. Sau 1 tháng chờ đợi, có lúc cô tưởng mình đã bị loại vì dự án bước vào sản xuất mà không có tin tức gì. Nhận cuộc gọi báo trúng vai, cô chỉ kịp nói lời cảm ơn và hứa sẽ cố gắng hết sức.

Với Thiên Tú, sức hút của dự án nằm ở hình tượng người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh: nhỏ bé về vóc dáng nhưng mạnh mẽ về tinh thần như những nữ anh hùng lịch sử xứng đáng được tôn vinh trên màn ảnh.

Tạo hình của diễn viên Thiên Tú trong "Hộ linh tráng sĩ".

Bạn diễn ăn ý nhất của Thiên Tú là Tuấn Trần trong vai Nguyên Phong

Vì An Nhiên là nhân vật hư cấu, không có sử liệu ghi chép cụ thể ngoài một ngôi miếu nhỏ ở Ninh Bình được cho là liên quan, Thiên Tú xây dựng nội tâm chủ yếu qua tương tác với bạn diễn, chỉ dẫn của đạo diễn và phục trang. Cô đọc kỹ kịch bản đến mức thuộc cả lời thoại của bạn diễn nhưng chỉ thật sự chạm được cảm xúc khi đặt chân đến Ninh Bình. Ê-kíp đưa Thiên Thú vào khu vực chưa mở cửa du lịch bằng thuyền nhỏ, giữa khung cảnh núi non ôm lấy dòng sông.

Bạn diễn ăn ý nhất của Thiên Tú là Tuấn Trần trong vai Nguyên Phong. Cô gọi anh là “ngôi sao may mắn” của mình, bắt nguồn từ buổi casting khi cả hai diễn cảnh đối thủ bất ngờ xuất hiện khiến cô giật mình thật sự và quên luôn lời thoại. Trên phim trường, mỗi cảnh quay cùng Tuấn Trần với Thiên Tú đều giống như mở một "hộp quà bí ẩn" vì không bao giờ biết trước bạn diễn sẽ mang đến điều gì.

Thiên Tú và Tuấn Trần.

Một số bạn diễn giàu kinh nghiệm như Quách Ngọc Ngoan và NSND Tự Long cũng để lại ấn tượng với Thiên Tú. Theo cô, cả hai luôn giữ trạng thái nhân vật ngay cả ngoài giờ quay.

Nhìn lại hành trình hóa thân, Thiên Tú cho rằng điểm giống nhất giữa cô và An Nhiên là khát khao được công nhận, luôn muốn chứng minh bản thân. Khác biệt lớn nhất là sự quyết đoán: An Nhiên mạnh mẽ, kiên cường, còn Thiên Tú ngoài đời khá tùy hứng, từng xem đóng phim như một cuộc chơi, vui thì làm, không vui thì nghỉ.

Theo nữ diễn viên, chính dự án đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận nghề nghiệp. Thiên Tú tin rằng khi được làm công việc mình yêu thích, càng phải nghiêm túc và trân trọng vì cơ hội ấy không có nhiều để dạo chơi.

Ở hậu phương, Thiên Tú có sự đồng hành thầm lặng của người chồng ngoài ngành nghệ thuật. Anh âm thầm chăm sóc vợ bằng những việc nhỏ như đưa đi ăn, lo việc nhà để cô yên tâm làm nghề. Thiên Tú chia sẻ với VietNamNet mình may mắn khi luôn có chồng đồng hành.

Thiên Tú từng đóng con gái của cô Dần (Trương Ngọc Ánh) trong "Áo lụa Hà Đông".

Khi phim Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh ra mắt, nữ diễn viên cho biết vừa hồi hộp vừa háo hức trước phản ứng của khán giả. Cô chủ động rủ gia đình và bạn bè cùng đi xem để lắng nghe những cảm nhận chân thật nhất.

Diễn viên Trần Thiên Tú tập luyện tại võ đường:

Ảnh, video: NVCC