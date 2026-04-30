XEM CLIP:

Ghi nhận của phóng viên, khoảng 15h hôm nay, ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng nghìn phương tiện từ các tỉnh đổ về Sầm Sơn khiến các tuyến đường chính dẫn vào thành phố rơi vào tình trạng quá tải.

Tại các trục đường như quốc lộ 47, đại lộ Nam Sông Mã hay khu vực vòng xuyến cửa ngõ thành phố, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài. Nhiều thời điểm, các phương tiện di chuyển rất chậm, thậm chí đứng im cục bộ.

Một số du khách cho biết, phải mất hơn 2 giờ để di chuyển quãng đường chỉ hơn 10km. Càng xuống sát khu vực biển, lượng phương tiện càng đông và tắc nhiều hơn.

Theo lực lượng chức năng địa phương, nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc là do lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Bên cạnh đó, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, tình trạng dừng đỗ, quay đầu xe tùy tiện càng khiến giao thông thêm rối loạn.

Để giảm tải áp lực giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường đã được tăng cường tại các nút giao trọng điểm, tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện. Tuy nhiên, do lượng xe tiếp tục đổ về đông trong khung giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra trong nhiều giờ.

Theo lãnh đạo phường Sầm Sơn, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, cùng với thời tiết thuận lợi, dự báo lượng khách du lịch đến Sầm Sơn sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách nên chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn và giảm áp lực cho hạ tầng khu vực.

Một số hình ảnh “biển người” ở Sầm Sơn trong ngày nghỉ lễ đầu tiên 30/4:

Biển Sầm Sơn đông kín người ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4

Xe ô tô nối đuôi nhau đến biển

Bãi biển "ken" cứng người

Du khách đông kín ở cả những nơi cắm biển "cấm tắm"

Du khách thích thú với sóng biển

Các cháu nhỏ trải nghiệm chơi cát trên bờ.

Kỳ nghỉ lễ là dịp để gia đình đi du lịch, nghỉ ngơi

Tranh thủ check-in những tấm ảnh đẹp