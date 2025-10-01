Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 1/10.

Phát biểu tại đại hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đưa định hướng Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản và nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực, kinh tế của tỉnh có bước tăng tốc vượt bậc, và lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.

Sau khi hợp nhất (từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), tỉnh Ninh Bình có quy mô kinh tế đạt hơn 352.000 tỷ đồng, thu ngân sách năm 2025 ước đạt hơn 75.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; cơ bản tự cân đối thu chi. Du lịch, công nghiệp văn hóa, và công nghiệp giải trí dần khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn.

Ninh Bình cần xây dựng đô thị thông minh với tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp và có bản sắc riêng

Bên cạnh đó, ông Lê Minh Hưng nêu rõ, ngoài sự phấn khởi, tự hào về những thành tựu đạt được, tỉnh Ninh Bình cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô nền kinh tế sau hợp nhất tuy lớn hơn nhưng tính bền vững và chất lượng còn chưa cao, sức cạnh tranh chưa thực sự mạnh; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao vẫn là điểm nghẽn cần tháo gỡ; công tác văn hóa, xã hội, giáo dục cần tiếp tục quan tâm hơn nữa.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng khẳng định Ninh Bình cần xây dựng đô thị thông minh với tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp và có bản sắc riêng.