Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - nhận định đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu mới sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

"Bộ Chính trị đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong việc triển khai đại hội đúng tinh thần Chỉ thị 45 và các quy định của Trung ương. Dù đang trong giai đoạn thực hiện tinh gọn bộ máy chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính nhưng toàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện và nhân sự cấp tỉnh" - ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhất trí với dự thảo các văn kiện và những ý kiến tham luận tại đại hội. Theo ông, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh và biến động kinh tế toàn cầu nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (cũ) đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Bắc Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế với nhiều chỉ tiêu quan trọng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,98%/năm, cao hơn mặt bằng chung của cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 5, thu ngân sách đứng thứ 6 cả nước.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch tích cực (công nghiệp - xây dựng chiếm trên 71%, dịch vụ gần 20%, nông nghiệp còn 6,3%...). Với kết quả thu hút vốn FDI trên 20 tỷ USD, Bắc Ninh đã trở thành một trong những trung tâm xuất nhập khẩu hàng đầu cả nước, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2021-2025 đạt gần 660 tỷ USD...

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ tỉnh.

Những thách thức và yêu cầu đổi mới tư duy phát triển

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Ngọc đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững; công nghiệp phụ thuộc nhiều vào FDI; liên kết nội địa yếu; nguy cơ ô nhiễm môi trường và chênh lệch vùng miền còn lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Đại hội

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu đại hội thảo luận kỹ lưỡng, phân tích nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm, các địa phương, trong đó có Bắc Ninh, cần chủ động đổi mới tư duy, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tận dụng các chủ trương mới của Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng gợi mở 3 thuận lợi lớn cho Bắc Ninh sau hợp nhất. Thứ nhất là thuận lợi từ chủ trương lớn của Đảng: các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị mở ra tư duy mới, tháo gỡ "nút thắt" thể chế; thúc đẩy mạnh mẽ phân cấp, phân quyền.

Thứ hai là không gian và dư địa phát triển mới: sau sáp nhập, Bắc Ninh có vị trí địa chiến lược kết nối vùng trung du - đồng bằng Bắc bộ, hội tụ điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ ba là nội lực văn hóa - truyền thống Kinh Bắc: với nền tảng văn hoá đặc sắc, di sản Quan họ và những giá trị lịch sử - tinh thần, Bắc Ninh có tiềm năng để phát triển toàn diện, bền vững.

Từ đó, ông Ngọc nhấn mạnh 4 định hướng trọng tâm: cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết vào thực tiễn với chương trình hành động rõ ràng, tiến độ cụ thể; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đề cao công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trọng tâm, phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, gìn giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc, thúc đẩy phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư phát triển.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng và biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ vừa qua. Ông bày tỏ niềm tin rằng Bắc Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng, trung tâm công nghiệp - văn hóa - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và cả nước.