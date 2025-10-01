Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 100 thành viên và Ban Thường vụ 25 thành viên.

Ông Đặng Xuân Phong, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong

Nhân sự được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030 gồm: bà Đinh Thị Lụa, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quốc Chỉnh, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Mai Văn Tuất, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Đặng Xuân Phong (sinh năm 1972, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ), trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế và cử nhân lý luận chính trị. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Phong có nhiều năm công tác tại tỉnh Lào Cai cũ và từng giữ các chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Bí thư huyện ủy Bắc Hà, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Từ tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Cuối tháng 6/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới (sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình).