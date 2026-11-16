Tỉnh Ninh Bình vừa công bố 46 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; trong đó có 38 trường hợp được điều động, chỉ định tham gia cấp ủy và giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường.

Chiều 16/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố 46 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, 8 nhân sự được điều động nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Ninh Bình công bố 46 quyết định về công tác cán bộ

Cùng với đó, 38 nhân sự được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường: Yên Cường, Tân Minh, Xuân Hồng, Nhân Hà, Liêm Tuyền, Gia Tường, Phú Sơn, Phong Doanh, Nho Quan, Gia Lâm, Khánh Trung, Khánh Hội, Xuân Hưng, Giao Phúc, Giao Thủy, Phú Long, Tam Chúc, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Mô, Yên Từ...

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn chúc mừng các nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.