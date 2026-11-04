Ông Đặng Văn Chính (58 tuổi), Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long thôi giữ các chức vụ và giải quyết chế độ tinh giản biên chế. Bà Nguyễn Thị Bé Mười (54 tuổi), Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

Chiều 4/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Văn Hiếu thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11 và giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng tặng hoa ông Đặng Văn Chính (bên tay trái). Ảnh: T.X

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đến công tác tại Đảng bộ phường Phú Tân; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lâm Minh Đằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Bé Mười. Ảnh: T.X

Ông Vũ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Tân, được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động bà Võ Thị Phương Diệu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để Chủ tịch HĐND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng cơ quan này.

Cũng tại hội nghị, Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Kim Vui, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, giữ chức Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang trao quyết định và hoa chúc mừng ông Kim Vui. Ảnh: T.X

Hải Phòng: Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy làm Bí thư phường

Chiều 4/11, Hải Phòng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quang Phúc làm Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải. Ảnh: L.H

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phân công, điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Hoàng Quốc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Trần Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp được điều động đến nhận công tác tại văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề TP Hải Phòng.

Ông Hoàng Quốc Thưởng làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng. Ảnh: L.H

Ông Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp nhận công tác tại văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề TP Hải Phòng.

Tặng hoa chúc mừng hai cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: L.H