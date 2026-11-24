Hàng trăm bức ảnh do các nhiếp ảnh gia và độc giả thực hiện đã ghi lại những khoảnh khắc, góc nhìn về di sản, cảnh sắc non nước cùng đời sống người dân Ninh Bình để giới thiệu đến du khách.

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch phong phú, đặc sắc trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 (diễn ra từ ngày 18-25/11).

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản” .

Với nhiều chương trình được tổ chức trước, trong và sau Tuần Văn hóa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

8 di tích quốc gia đặc biệt ở Ninh Bình được đưa lên ảnh ở triển lãm “Di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Ninh Bình”.

Trong đó, triển lãm ảnh màu nghệ thuật Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản” diễn ra từ ngày 18-25/11 tại khu vực Tháp Bạc, Phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư, Ninh Bình. Triển lãm trưng bày hàng chục tác phẩm của các nhiếp ảnh gia và người dân, ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên ở Đầm Vân Long, Vườn quốc gia Xuân Thủy, Tràng An, Tam Cốc, nhà thờ đổ Hải Lý, cùng cảnh lao động, sinh hoạt, nghi lễ hầu đồng... Thông qua các tác phẩm, người tham quan có thêm những góc nhìn đa chiều về văn hóa, con người và cảnh sắc nơi đây.

Di tích quốc gia đặc biệt đền Xám tọa lạc phường Hồng Quang (Ninh Bình) là nơi thờ tướng quân Trần Lãm.

Còn tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1), từ ngày 21-25/11 diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc với triển lãm ảnh “Di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về kho tàng di sản phong phú, tôn vinh vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa quê hương. Điểm nhấn của không gian này là phần trưng bày ảnh về 8 khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Đền Trần tọa lạc tại phường Nam Định (Ninh Bình) được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Ngoài ra, tại bảo tàng còn tổ chức trưng bày cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ I (năm 2026) – nơi hội tụ những dấu ấn thời gian, những hiện vật mang trong mình câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống của các thế hệ cư dân vùng đất Cố đô. Bên cạnh đó là buổi tọa đàm về quản lý, đào tạo nhân lực giám định cổ vật và không gian trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị”, giúp công chúng khám phá một di sản văn hóa tâm linh đặc sắc, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của dân tộc.

Quần thể Tam Chúc tọa lạc ở phường Tam Chúc (Ninh Bình) được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2025.

Tại Cố đô Hoa Lư cũng diễn ra “Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam”, giới thiệu đến công chúng những hình ảnh tiêu biểu về sự phong phú, đa dạng của di sản văn hóa trên khắp mọi miền đất nước, giúp người xem cảm nhận rõ hơn những giá trị lịch sử, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

Chùa Đọi Sơn ở phường Tiên Sơn (Ninh Bình) được khởi dựng dưới thời nhà Lý (khoảng năm 1054).

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được quảng bá rộng rãi đến nhân dân và du khách, góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Chương trình cũng là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Cố đô Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền Đại Cồ Việt (968-1010).

Núi Non Nước với bảo tàng thơ 700 năm tuổi và vừa được ghi danh vào danh mục Di sản tư liệu châu Á-Thái Bình Dương.

Chùa Keo Hành Thiện ở xã Xuân Hồng được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2016.

Sự kiện mang đến những góc nhìn sinh động về kho tàng di sản phong phú, tôn vinh vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa quê hương.

Triển lãm ảnh giúp người xem cảm nhận rõ hơn những giá trị lịch sử, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

Triển lãm đưa các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được quảng bá rộng rãi đến nhân dân và du khách.

Du khách quốc tế ghi lại cảnh đẹp trong ảnh màu.

Mỗi tác phẩm ảnh triển lãm đều gắn liền với địa danh nổi tiếng ở Ninh Bình.

Các tác phẩm giới thiệu về văn hóa, di sản, cảnh đẹp và cuộc sống con người Ninh Bình.

Thông qua các tác phẩm, người tham quan có thêm những góc nhìn đa chiều về văn hóa, con người và cảnh sắc nơi đây.