Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động giao lưu nghệ thuật quốc tế của nhà trường mà còn là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 56 năm ngày thành lập trường (7/11/1970 - 7/11/2026).

NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng.

Chia sẻ về thông điệp của sự kiện, NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh chủ đề Hòa sắc - Hội nhập mang hai tầng nghĩa sâu sắc. Trong ngôn ngữ hội họa, hòa sắc là nghệ thuật đặt các sắc màu cạnh nhau để cùng ngân lên một giai điệu chỉnh thể. Mở rộng ra, đó là sự hòa hợp giữa chất liệu truyền thống với thủ pháp đương đại, giữa truyền thống tạo hình phương Đông và phương Tây. Bên cạnh đó, hội nhập phản ánh tâm thế của nghệ sĩ Việt Nam khi chủ động đối thoại với thế giới bằng chính ngôn ngữ riêng, tiếp thu cái mới mà không rời xa cội nguồn dân tộc. Định hướng này cũng gắn liền với tinh thần phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Triển lãm trưng bày 125 tác phẩm của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Triển lãm quy tụ các tác giả trong và ngoài nước, từ các họa sĩ, giảng viên, nhà sáng tác chuyên nghiệp đến các học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên. Mỗi tác phẩm đưa ra trưng bày đều đại diện cho con đường sáng tạo riêng biệt, nhiều tác phẩm trong đó từng đạt giải thưởng uy tín hoặc góp mặt tại các sân chơi nghệ thuật lớn. Tất cả tác phẩm đều đã thông qua sự kiểm định khắt khe của Hội đồng thẩm định về chuyên môn, chất lượng tạo hình và tinh thần chủ đề.

Điểm đặc biệt tại kỳ triển lãm này chính là không gian trưng bày, nơi tác phẩm của người thầy được treo trang trọng bên cạnh tác phẩm của học trò. Sự đồng hành giữa các thế hệ giảng viên và người học không chỉ thể hiện tinh thần giữ nghề, truyền tải trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mở ra cơ hội giao lưu bình đẳng với đồng nghiệp quốc tế. Đây cũng chính là giá trị tiếp nối cốt lõi mà một cơ sở đào tạo sư phạm nghệ thuật luôn hướng tới.

Mỗi tác phẩm trong triển lãm là một tiếng nói nghệ thuật độc lập.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định 56 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có bước tiến dài trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong giai đoạn tới, trước những yêu cầu mới từ Nghị quyết số 71-NQ/TW về giáo dục đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương sẽ xác định mục tiêu chiến lược trở thành cơ sở dẫn đầu trong khối các trường đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia các dự án, liên hoan nghệ thuật và kết nối sâu rộng với hệ thống bảo tàng, nhà hát, cơ sở đào tạo trong cả nước.

Mỗi tác phẩm trong triển lãm là một tiếng nói nghệ thuật độc lập.

Sau khai mạc triển lãm, ngày 6/11, Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 4 với chủ đề Hệ sinh thái giáo dục nghệ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên số sẽ tiếp tục được tổ chức, mang đến nhiều trao đổi học thuật chuyên sâu và mở ra các cơ hội hợp tác mới trong đào tạo, sáng tác nghệ thuật.