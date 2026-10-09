Niterra Việt Nam lần đầu triển khai chương trình khuyến mại trực tiếp dành cho chủ garage, thợ sửa chữa và người tiêu dùng trên toàn quốc.

Ngày 9/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Niterra Việt Nam chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Mua Bugi NGK– Trúng quà thăng hoa” trên toàn quốc, kéo dài đến hết ngày 31/10/2026. Với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng, đây là lần đầu tiên Niterra Việt Nam tổ chức chương trình khuyến mại trực tiếp dành cho chủ garage, thợ sửa chữa và người tiêu dùng.

Không chỉ hiện diện tại thị trường phụ tùng thay thế, Niterra Việt Nam còn cung cấp bugi NGK chính hãng cho hệ thống OEM (Hàng sản xuất lắp ráp theo xe) của nhiều thương hiệu xe máy và ô tô.

Mua Bugi NGK – Trúng quà thăng hoa. Ảnh: Niterra Việt Nam

Mở rộng điểm chạm từ hệ thống phân phối

Bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra các phụ tùng tiêu hao là một phần trong quá trình chăm sóc phương tiện. Trong đó, bugi là bộ phận quan trọng của hệ thống đánh lửa và thường gắn với tư vấn của đội ngũ kỹ thuật tại garage, cửa hàng sửa chữa.

Theo đó, khách hàng mua các sản phẩm bugi NGK chính hãng thuộc danh mục áp dụng tại đại lý phân phối, đáp ứng điều kiện về số lượng theo thể lệ, sẽ nhận phiếu cào chứa mã QR để đăng ký tham gia chương trình. Cách thức này giúp đơn giản hóa quá trình đăng ký và tăng khả năng kết nối giữa Niterra Việt Nam, hệ thống phân phối và đội ngũ kỹ thuật.

Bugi NGK chính hãng cho nhiều dòng xe. Ảnh: Niterra Việt Nam

40 giải thưởng, tổng giá trị gần 400 triệu đồng

Chương trình gồm 40 giải thưởng, với cơ cấu gồm phương tiện di chuyển, thiết bị công nghệ và tiền mặt. Tâm điểm là 01 xe máy Honda SH Mode 2026 – Giải Đặc biệt.

Các giải thưởng khác gồm:

• 02 iPhone 17 256GB – Giải Nhất;

• 03 iPad A16 WiFi 256GB 2025 – Giải Nhì;

• 04 Apple Watch SE 3 44mm (5G) – Giải Ba;

• 30 giải Khuyến Khích trị giá 5.000.000 đồng/giải, trao bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Danh mục sản phẩm áp dụng gồm Nickel, G-Power, IX, Laser Pt, Laser Ir và DX. Người tham gia đáp ứng điều kiện về số lượng sản phẩm trên mỗi hóa đơn tại đại lý phân phối sẽ nhận phiếu cào chứa mã QR dự thưởng.

Bugi NGK – thương hiệu bugi đến từ Nhật Bản. Ảnh: Niterra Việt Nam

Số hóa quy trình tham gia và công bố kết quả

Chương trình được triển khai với quy trình đăng ký và xác định kết quả trên nền tảng số. Người tham gia cào lớp bạc trên phiếu, quét mã QR bằng điện thoại và điền thông tin theo hướng dẫn để nhận mã dự thưởng điện tử. Thông tin được hệ thống ghi nhận theo thời gian thực.

Việc quay số được thực hiện bằng phần mềm máy tính được lập trình sẵn, lựa chọn ngẫu nhiên các mã dự thưởng hợp lệ. Thời gian tiếp nhận thông tin đăng ký và quét mã QR kéo dài từ ngày 09/10 đến hết ngày 31/10; quay số trúng thưởng vào ngày 11/11.

Sau khi xác định kết quả, người trúng thưởng được thông báo thông qua tài khoản Zalo Official Account của Niterra Việt Nam trong vòng 120 phút. Danh sách người trúng thưởng đồng thời được công bố trên website và fanpage chính thức của Niterra Việt Nam.

Hướng dẫn khách hàng đăng ký tham gia chương trình “Mua Bugi NGK – Trúng quà thăng hoa”. Ảnh: Niterra Việt Nam

Tăng cường kết nối với garage và đội ngũ kỹ thuật

Việc đưa chương trình khuyến mại đến trực tiếp garage và thợ sửa chữa là bước mở rộng trong cách Niterra Việt Nam tương tác với thị trường.

Ông Trần Thanh Kha, Giám đốc Công ty TNHH Niterra Việt Nam, chia sẻ: “Thương hiệu Bugi NGK tại Việt Nam được xây dựng trên nền tảng niềm tin của người sử dụng và sự đồng hành của hệ thống phân phối, garage và đội ngũ kỹ thuật trên toàn quốc. Với chương trình lần này, chúng tôi muốn mở rộng hơn nữa sự kết nối đó bằng cách đưa quyền lợi của chương trình đến trực tiếp những người đang tư vấn, lắp đặt và sử dụng sản phẩm mỗi ngày.”

Khoảnh khắc giao lưu tại Gala Song Hỏa. Ảnh: Niterra Việt Nam

Nền tảng gần một thế kỷ cùng NGK

Niterra Group được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1936. Trong hành trình phát triển, bugi NGK là một trong những sản phẩm tiêu biểu, gắn liền với năng lực công nghệ và chuyên môn kỹ thuật của Niterra trong lĩnh vực động cơ và phương tiện.

Tại Việt Nam, Niterra tiếp tục phát triển hệ sinh thái NGK thông qua việc kết nối với các nhà sản xuất xe, hệ thống phân phối, garage và đội ngũ kỹ thuật, hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá trị mang lại cho khách hàng.

“Mua Bugi NGK - Trúng quà thăng hoa” Đối tượng áp dụng: Khách hàng trực tiếp gồm chủ garage, thợ sửa chữa xe máy và ô tô, người tiêu dùng cuối, theo điều kiện của thể lệ chương trình Thời gian bán hàng, quét mã QR dự thưởng: Từ ngày 9 - 31/10/2026 Thời gian tổng hợp danh sách mã dự thưởng: Từ ngày 1 - 10/11/2026. Thời gian tổ chức quay số xác định trúng thưởng, công bố và liên hệ người trúng giải thưởng: Từ ngày 11 - 27/11/2026. Tổng số giải thưởng: 40 giải Tổng giá trị giải thưởng: 391.089.200 VNĐ Công ty TNHH Niterra Việt Nam Trụ sở chính: Phòng 601, Lầu 6, Số 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP.HCM Hotline Chăm sóc Khách hàng: 0904 697 869 Điện thoại văn phòng: (028) 3939 0400 Website doanh nghiệp: https://ngkntk.com.vn

(Nguồn: Niterra Việt Nam)