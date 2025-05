Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chiều 16/5 đã trình bày báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.

Theo báo cáo, quyết toán thu NSNN năm 2023 là 1.770.776 tỷ đồng, tăng 150.032 tỷ đồng (9,3%) so với dự toán.

Trong đó, thu NSTW là 927.511 tỷ đồng, tăng 63.944 tỷ đồng (7,4%) so với dự toán; thu NSĐP là 843.265 tỷ đồng, tăng 86.088 tỷ đồng (11,4%) so với dự toán.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Báo cáo quyết toán, kiểm toán, thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ảnh: QH

Đáng lưu ý, đối với ngân sách thu từ dầu thô, quyết toán thu là 61.971 tỷ đồng, tăng 19.971 tỷ đồng (47,6%) so với dự toán. Thu dầu thô tăng lớn so với dự toán do giá dầu và sản lượng thanh toán tăng so với kế hoạch.

Trong khi đó, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm 8,1%, đạt 219.651 tỷ đồng, giảm 19.349 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu do thương mại toàn cầu giảm sút, tổng cầu hàng hóa thế giới giảm, số lượng đơn hàng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Chi quyết toán NSNN năm 2023 đạt 1.936.912 tỷ đồng, bao gồm số chi từ nguồn năm trước chuyển sang theo quy định; giảm 139.332 tỷ đồng (6,7%) so với dự toán.

Cụ thể, quyết toán chi ngân sách trung ương là 697.112 tỷ đồng, bằng 83,9% và quyết toán chi ngân sách địa phương là 1.239.800 tỷ đồng, bằng 99,6% so với dự toán.

Báo cáo cũng cho biết, bội chi NSNN năm 2023 là 291.564 tỷ đồng, bằng 2,83% GDP thực hiện, giảm 163.936 tỷ đồng (36%) so với dự toán.

Về chỉ tiêu nợ công, tổng số nợ công của Việt Nam năm 2023 là 3.722.699,95 tỷ đồng, bằng 36,07% GDP.

Nợ Chính phủ là hơn 3.428.046 tỷ đồng, bằng 33,22% GDP.

Nợ được Chính phủ bảo lãnh hơn 283.530 tỷ đồng, bằng 2,75% GDP.

Các chỉ tiêu nợ công năm 2023 trong giới hạn cho phép của Quốc hội.

Bên cạnh kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, như một số sắc thuế và địa phương thu chưa đạt dự toán; giải ngân đầu tư công còn chậm, kéo dài; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành kỷ cương, kỷ luật tài chính ở một số nơi còn chưa nghiêm; chậm lập và gửi quyết toán NSNN tại một số đơn vị.