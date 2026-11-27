Quốc hội đã quyết định xóa nợ lệ phí môn bài cho người đủ điều kiện. Từ những hồ sơ thuế tồn đọng, cần xem lại doanh nghiệp mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc để rút khỏi thị trường.

Nghị quyết xóa những khoản nào?

Cuối tuần trước, Quốc hội thông qua nghị quyết xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Chính sách áp dụng đến hết ngày 30/6/2028 cho hai nhóm người nộp thuế được cơ quan thuế xác định đến hết ngày 23/10/2026: nhóm đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế (diện 03) và nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký (diện 06).

Nợ lệ phí môn bài đủ điều kiện được xóa cả gốc lẫn tiền chậm nộp. Người thuộc diện áp dụng mà chưa khai, chưa nộp lệ phí môn bài thì được miễn khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp.

Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế được Quốc hội thông qua. Ảnh: Quochoi.vn

Với các khoản thuế khác, người nộp thuế muốn được xóa tiền chậm nộp phải trả đủ nợ gốc và tiền phạt vi phạm hành chính nếu có. Hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải hợp lệ và đã được cơ quan thuế tiếp nhận. Điều 4 loại trừ các trường hợp như trốn thuế, gian lận thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Lệ phí môn bài đã được bỏ từ đầu năm 2026. Việc xóa khoản nợ cũ giúp những người đã nghỉ kinh doanh có thể làm nốt thủ tục về mã số thuế. Cơ quan thuế căn cứ vào dữ liệu sẵn có để xác định khoản nào đủ điều kiện xóa. Người nộp thuế không phải làm thêm đơn xin xóa nợ.

Nghị quyết của Quốc hội đã giúp tháo gỡ một điểm nóng trong môi trường kinh doanh mà giới doanh nhân và các hiệp hội lo lắng, phản ánh trong thời gian dài vừa qua.

Nghẽn hồ sơ thuế đến tắc ở cửa khẩu

Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết ngày 23/10/2026, cả nước còn 2.518.440 người nộp thuế thuộc hai diện 03 và 06. Tờ trình của Bộ Tài chính cho biết, tính đến tháng 9/2026, hai nhóm này có khoảng 27.805 tỷ đồng nợ thuế. Riêng tiền chậm nộp đã lên tới 9.715 tỷ đồng, chiếm 35% tổng số nợ.

Trả mặt bằng xong, chủ cửa hàng vẫn có thể phải tìm lại chứng từ, bổ sung tờ khai và đối chiếu với cơ quan thuế. Trong lúc làm thủ tục, nợ quá hạn vẫn có thể phát sinh tiền chậm nộp ở mức 0,03% mỗi ngày, gần 11% một năm nếu số nợ giữ nguyên.

Báo chí đã phản ánh nhiều trường hợp doanh nhân bị tạm hoãn xuất cảnh vì còn nợ thuế. Với diện 06, quy mô áp dụng biện pháp này cũng đáng chú ý. Đến hết tháng 10/2026, ngành thuế đã phát hành lũy kế hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó trên 240.000 trường hợp liên quan đến chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Tại Quốc hội ngày 20/11, đại biểu cũng nêu tình trạng có người chỉ vướng khoản nợ rất nhỏ hoặc còn mã số thuế do chưa hoàn tất thủ tục giải thể mà đã bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Điều 28 Nghị định 252/2026/NĐ-CP, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc diện cưỡng chế thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu khoản nợ từ 500 triệu đồng trở lên đã quá hạn ít nhất 120 ngày.

Với doanh nghiệp diện 06 chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, điều khoản áp dụng không đặt ngưỡng nợ tối thiểu. Mốc 120 ngày của diện này tính từ ngày cơ quan thuế ra thông báo doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Sau thời hạn đó, nếu doanh nghiệp vẫn chưa làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người đại diện theo pháp luật có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Trong cả hai trường hợp, cơ quan thuế phải thông báo trước 30 ngày về việc sẽ áp dụng biện pháp.

Một doanh nghiệp đã đóng cửa và một doanh nghiệp vẫn bán hàng ở chỗ mới nhưng chậm báo địa chỉ đều có thể thuộc diện 06. Nếu chỉ vướng thủ tục về địa chỉ, cơ quan thuế có thể yêu cầu doanh nghiệp cập nhật hồ sơ.

Trước khi tính đến chuyện tạm hoãn xuất cảnh, cần xác định rõ doanh nghiệp còn nợ khoản gì, thông báo đã đến đúng người chưa và họ có đủ thời gian đối chiếu hay giải trình hay chưa.

Xóa nợ môn bài giúp người nộp thuế xử lý một khoản vướng, còn việc hủy tạm hoãn xuất cảnh theo diện 06 phải theo Điều 28.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, hoàn thành việc khai thuế và nộp thuế để số nợ còn dưới 500 triệu đồng, hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Khi đủ điều kiện, cơ quan thuế gửi thông báo hủy cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Cái giá của việc khó rút khỏi thị trường

Người tính chuyện mở cửa hàng cũng phải tính xem nếu làm ăn không được thì đóng cửa mất bao nhiêu tiền. Nếu đã trả mặt bằng mà vẫn tốn tiền thuê người lần lại sổ sách, bổ sung tờ khai và thanh toán khoản chậm nộp tích qua nhiều năm, có người sẽ ngại mở cửa hàng ngay từ đầu. Cải thiện môi trường kinh doanh phải tính cả chi phí rời thị trường.

Tạm hoãn xuất cảnh hạn chế quyền ra nước ngoài mà Hiến pháp ghi nhận. Với người đi tìm khách hàng, lỡ một chuyến đi có thể đồng nghĩa với lỡ cuộc hẹn ký hợp đồng. Mất đơn hàng, doanh nghiệp cũng mất một cơ hội kiếm tiền trả nợ thuế. Với một doanh nghiệp diện 06 chỉ còn khoản nợ nhỏ và đang làm thủ tục cập nhật địa chỉ, có đáng buộc người đại diện theo pháp luật hoãn chuyến đi?

Ở Mỹ, năm 2026, cơ chế từ chối cấp hoặc thu hồi hộ chiếu vì nợ thuế áp dụng với khoản nợ thuế liên bang vượt 66.000 USD, kèm điều kiện về các biện pháp thu nợ mà cơ quan thuế đã thực hiện. Ở Australia, cơ quan thuế có thể ra lệnh cấm xuất cảnh khi có căn cứ hợp lý để cho rằng lệnh đó giúp bảo đảm người nợ thuế thanh toán hoặc thu xếp việc trả nợ trước khi rời nước này. Với diện 06 ở Việt Nam, nên đặt ngưỡng nợ và xem xét từng trường hợp sau khi đã xác định khoản nợ, báo cho đúng người và cho họ thời gian xử lý.

Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Khi sửa một quy định, ta cần đối chiếu với cách các nước giải quyết cùng một việc. Họ mất bao lâu để xử lý hồ sơ thuế của một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động? Họ dùng những biện pháp nào để thu nợ trước khi hạn chế quyền đi lại? Quy định của Việt Nam chỉ tạo được lợi thế khi người dân có thể làm ăn, rút lui và làm lại với ít thời gian, chi phí và rủi ro hơn.