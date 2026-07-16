Giữa tháng 6, lễ kick-off dự án Noble Palace Ha Long diễn ra tại Hạ Long, thu hút sự tham gia của đông đảo đối tác và khách hàng đến từ nhiều tỉnh, thành.

Tại sự kiện, chủ đầu tư giới thiệu tổng thể quy hoạch Noble Palace Ha Long. Dự án tọa lạc tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, có quy mô 97,36ha với khoảng 1.861 sản phẩm, gồm đất nền, shophouse, nhà liền kề và biệt thự. Hiện tại Noble Palace Ha Long đã có 381 ô đất có hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân xây dựng và 86 căn nhà thấp tầng hình thành trong tương lai đủ điều kiện được mua bán, cho thuê.

Dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích như hồ sinh thái, quảng trường, phố thương mại, khu thể thao và tuyến dạo bộ. Nhờ khả năng kết nối với đường bao biển, các cầu Cửa Lục và hệ thống hạ tầng hiện hữu, Noble Palace Ha Long được định hướng phát triển thành khu đô thị tích hợp, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư tại khu vực Cửa Lục.

Phối cảnh minh họa không gian cảnh quan tại Noble Palace Ha Long. Nguồn: Vinacominland

Bên cạnh thông tin về quy hoạch và hệ thống sản phẩm, hoạt động tư vấn trực tiếp được tổ chức xuyên suốt chương trình, giúp khách hàng tìm hiểu thiết kế, tiến độ xây dựng, phương án khai thác kinh doanh và các chính sách tài chính đang áp dụng.

Theo Chủ đầu tư, trong đợt mở bán đầu tiên kéo dài đến ngày 31/8/2026, khách hàng đặt mua đất nền và shophouse được hưởng ưu đãi có giá trị tương đương 5 chỉ vàng. Khoản ưu đãi này được quy đổi và khấu trừ trực tiếp vào giá bán tại thời điểm ký hợp đồng.

Với dòng shophouse xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, khách hàng hoàn thiện và đưa sản phẩm vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao được nhận gói quà trị giá 500 triệu đồng. Khách hàng mua từ hai sản phẩm trở lên còn được áp dụng thêm các ưu đãi và chính sách hỗ trợ tài chính theo chương trình bán hàng.

Phối cảnh minh họa sản phẩm shophouse tại Noble Palace Ha Long. Nguồn: Vinacominland

Nhờ các phương án hỗ trợ tài chính, anh Minh Hoàn (41 tuổi, Hà Nội) lựa chọn đất nền và shophouse tại Noble Palace Ha Long với kỳ vọng có thêm không gian sử dụng, kết hợp kinh doanh và tích lũy tài sản trong dài hạn.

Dự án đưa ra nhiều phương án thanh toán, cho phép khách hàng phân bổ dòng tiền theo từng giai đoạn. Với nhóm khách hàng có sẵn nguồn vốn, dự án áp dụng mức chiết khấu theo từng phương án; tổng mức chiết khấu có thể lên tới 14% đối với khách hàng mua nhiều sản phẩm và thanh toán sớm. Tiến độ thanh toán được chia thành nhiều đợt, kéo dài khoảng chín tháng đối với đất nền và khoảng một năm đối với shophouse. Trường hợp thanh toán 100% giá trị hợp đồng trước thời hạn, khách hàng được áp dụng chính sách bàn giao sớm giấy chứng nhận theo quy định.

Đối với khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính, dự án hỗ trợ tiếp cận khoản vay lên tới 70% giá trị bất động sản. Người mua thanh toán 25% giá trị sản phẩm trong giai đoạn đầu, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, bình ổn lãi suất tối đa 9%/năm trong 12 tháng tiếp theo và ân hạn nợ gốc 24 tháng.

“Cách thức này giúp người mua chủ động dòng tiền và giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu, nhất là khi vẫn muốn duy trì nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh hoặc các kênh đầu tư khác”, anh Hoàn chia sẻ.

Riêng với dòng shophouse thuộc phân khu áp dụng chính sách giãn tiến độ xây dựng, tiến độ thanh toán được thiết kế theo từng cấu phần. Khách hàng ưu tiên hoàn tất phần lớn giá trị quyền sử dụng đất trong giai đoạn đầu, trong khi phần giá trị xây dựng được giãn tiến độ trong thời gian lên tới ba năm. Sau giai đoạn thanh toán ban đầu, khách hàng có khoảng nghỉ tài chính trước khi tiếp tục thanh toán phần xây dựng theo nhiều đợt.

Đến năm thứ ba kể từ thời điểm ký hợp đồng, phần giá trị xây dựng được thanh toán theo nhiều đợt. Cách bố trí tiến độ này giúp người mua có thêm thời gian chuẩn bị nguồn vốn và chủ động sắp xếp kế hoạch tài chính dài hạn.

“Tôi muốn giữ lại một phần vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh thay vì dồn toàn bộ vào bất động sản. Việc được kéo dài thời gian thanh toán phần xây dựng giúp tôi có thêm điều kiện đưa tài sản vào khai thác, tạo nguồn thu để cân đối tài chính”, chị Hoàng Ánh, nhà đầu tư từ Hà Nội, nhìn nhận.

Phối cảnh minh họa không gian kiến trúc tại Noble Palace Ha Long. Nguồn: Vinacominland

Theo các chuyên gia, khi hạ tầng và hệ thống dịch vụ tại khu vực Cửa Lục tiếp tục hoàn thiện, quỹ đất dành cho các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ tại trung tâm mới của Hạ Long sẽ ngày càng hạn chế. Những dự án còn quỹ đất nền và nhà thấp tầng như Noble Palace Ha Long vì vậy nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Việc tham gia từ giai đoạn đầu mở bán không chỉ giúp người mua có thêm lựa chọn về vị trí và loại hình sản phẩm, mà còn có cơ hội tiếp cận các chính sách ưu đãi và đón đầu dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

(Nguồn: Vinacominland)