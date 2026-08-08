Latin Pop thay cho ballad, Hồng Ngọc chọn cách trở lại không hoài niệm

Sau nhiều năm dành thời gian cho gia đình, Hồng Ngọc vừa trở lại đường đua nhạc Việt với MV Thôi xin anh đừng. Đây là lần đầu tiên chị theo đuổi dòng nhạc Latin Pop sôi động, thay vì những bản ballad trữ tình từng làm nên tên tuổi.

Ca sĩ Hồng Ngọc trong hình ảnh mới.

Toàn bộ phần tạo hình, trang phục trong MV do chính Hồng Ngọc lên ý tưởng và chuẩn bị. Nữ ca sĩ cho biết không còn chạy theo sự nổi tiếng như thời trẻ, điều mong nhất bây giờ là mỗi lần bước lên sân khấu vẫn giữ được sự chân thành và mang lại năng lượng tích cực cho khán giả. Áp lực lớn nhất với chị lúc này không đến từ kỳ vọng của khán giả mà từ chính bản thân, khi luôn muốn lần trở lại thật chỉn chu và có nhiều điều để kể hơn qua âm nhạc.

MV "Thôi xin anh đừng" của ca sĩ Hồng Ngọc:

Mùa hè trọn vẹn bên chồng con ở Mỹ, xúc động nhìn con trưởng thành

Nhiều năm nay, vợ chồng Hồng Ngọc thường đưa các con về Việt Nam vài tuần mỗi dịp hè. Năm nay, vì một số kế hoạch riêng, cả gia đình quyết định ở lại Mỹ và cùng nhau rong ruổi nhiều nơi. Ban đầu chị day dứt nhưng sau đó nghĩ lại thấy mỗi giai đoạn sẽ có những ưu tiên khác nhau. Điều quan trọng nhất là cả gia đình vẫn được ở bên nhau.

Con trai út Jacob vốn rất mê máy bay nên vô cùng phấn khích khi được phi công mời vào buồng lái tham quan. Nhưng với Hồng Ngọc, điều đọng lại không phải khoảnh khắc ấy mà là những giờ cả nhà ngồi trên xe, cùng nghe nhạc, ăn uống và cười đùa. Có lúc chỉ ngồi nhìn các con tự chơi với nhau cũng thấy hạnh phúc.

Gia đình ca sĩ Hồng Ngọc.

Một chi tiết khiến Hồng Ngọc vừa tự hào vừa chạnh lòng là việc con trai lớn - Chấn Hưng chủ động từ chối tổ chức sinh nhật, hẹn làm bù vào năm sau khi tròn 21 tuổi. Chị hiểu con đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn.

Bày tỏ với VietNamNet, Hồng Ngọc cho biết đây không hẳn là nỗi lo mà là một sự chuẩn bị về cảm xúc, khi các con ngày càng có thế giới riêng với bạn bè, lịch học, lịch thể thao, có những câu chuyện không còn kể với mẹ đầu tiên nữa. Chính vì vậy, nữ ca sĩ cố gắng có mặt nhiều hơn trong những điều rất nhỏ như một bữa cơm, một chuyến đi hay đơn giản là cùng xem một bộ phim với con. Mai này khi các con có gia đình riêng, điều chị mong nhất là các con luôn nhớ rằng tuổi thơ đầy ắp tình yêu.

20 năm hôn nhân và cách Hồng Ngọc đối diện vóc dáng tuổi trung niên

Mới đây, Hồng Ngọc và chồng Thomas Tâm Nguyễn có chuyến nghỉ dưỡng tại Mexico đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Nhìn lại chặng đường đã qua, điều chị biết ơn nhất ở chồng là sự tử tế và trách nhiệm, khi anh luôn là người đứng phía sau để Hồng Ngọc yên tâm làm nghề và cũng là người cha tốt của các con.

Hồng Ngọc thừa nhận hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Nữ ca sĩ nói 2 vợ chồng từng trải qua không ít khó khăn nhưng điều giữ họ ở lại với nhau không phải những lời hứa lớn lao mà là sự bao dung, tôn trọng và luôn chọn gia đình làm ưu tiên. Chị chỉ mong cả 2 đủ sức khỏe để nhìn các con trưởng thành và sau này được bế cháu.

Ca sĩ Hồng Ngọc bên chồng.

Hồng Ngọc dí dỏm kể chuyện thay 8 bộ đồ vẫn chưa ưng ý khi chụp ảnh biển. Chị thẳng thắn nhìn nhận ở độ tuổi hiện tại, cơ thể không còn căng tràn như trước, vóc dáng cũng thay đổi theo thời gian, không ít lần đứng trước gương than thở với chồng vì mặc bộ nào cũng thấy chưa đẹp.

Dù vậy, nữ ca sĩ tự nhắc bản thân "điều đẹp nhất của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy giống mình của tuổi đôi mươi mà biết yêu chính mình ở hiện tại". Nữ ca sĩ duy trì tập thể dục, ăn uống điều độ để giữ sức khỏe, xem đó là nền tảng cho sự tự tin.

Ảnh: NVCC, FBNV