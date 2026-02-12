Ông bà ta quan niệm, Tết là thời điểm “khí mới” bắt đầu vận hành. Việc bày biện, sắp xếp nội thất lúc này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe và sự ổn định lâu dài của gia đình.

Tránh trang trí quá tải, che lấp lối lưu thông khí

Một sai lầm phổ biến là trang trí quá dày, đặc biệt tại phòng khách và khu vực cửa ra vào. Phong thủy coi đây là những nơi đón khí chính của ngôi nhà.

Trang trí quá dày, che kín cửa ra vào hay phòng khách có thể khiến dòng khí bị “nghẽn”, khiến ngôi nhà đẹp hơn chưa chắc đã đón được vận khí tốt đầu năm. Ảnh minh họa: Baidu

Khi treo quá nhiều đèn nhấp nháy, câu đối, cây cảnh lớn hoặc vật trang trí cồng kềnh, dòng khí bị cản trở, dễ gây cảm giác bức bí, nặng nề.

Trong các căn hộ chung cư hiện đại, diện tích phòng khách không quá lớn, việc “nhồi” quá nhiều chi tiết dễ khiến không gian mất cân đối.

Giải pháp tốt nhất là trang trí điểm nhấn, ưu tiên khoảng trống để khí lưu thông mạch lạc, giúp ngôi nhà vừa đẹp, vừa thoáng, vừa giữ được sự nhẹ nhàng của phong thủy.

Kiêng dùng đồ hư hỏng, sứt mẻ để “lấy may”

Một quan niệm sai lầm là giữ lại đồ cũ, đồ sứt mẻ với suy nghĩ “đầu năm chưa cần thay”. Trên thực tế, phong thủy nhà ở cho rằng vật dụng hỏng hóc mang năng lượng trì trệ, đặc biệt vào thời điểm giao mùa năm cũ - năm mới.

Bình hoa nứt, đèn trang trí chập chờn, khung tranh cong vênh hay cây cảnh héo úa đều là những tín hiệu phong thủy xấu.

Trang trí nhà đón Tết chính là lúc nên loại bỏ những gì không còn nguyên vẹn, vừa giúp không gian gọn gàng, vừa mang thông điệp “khởi đầu mới, trạng thái mới”.

Hạn chế màu sắc u tối, đối nghịch năng lượng mùa xuân

Màu sắc là yếu tố có tác động mạnh đến cảm xúc và phong thủy. Dịp Tết thuộc hành Dương, tượng trưng cho sự sinh sôi, khởi đầu và tăng trưởng.

Vì vậy, việc sử dụng màu tối, xám đậm, đen sẫm hoặc quá lạnh để trang trí chủ đạo có thể khiến ngôi nhà thiếu sinh khí.

Điều này đặc biệt dễ gặp ở những căn hộ thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại. Khi đón Tết, gia chủ nên bổ sung màu sắc ấm áp như đỏ, vàng, xanh lá nhạt thông qua hoa tươi, gối tựa, khăn trải bàn hoặc đồ trang trí nhỏ.

Không cần thay đổi toàn bộ nội thất, chỉ cần “điểm xuân” đúng chỗ là đủ kích hoạt năng lượng tích cực.

Tránh đặt cây cảnh, hoa Tết sai vị trí phong thủy

Hoa và cây cảnh là linh hồn của trang trí Tết, nhưng đặt sai chỗ lại dễ phản tác dụng. Cây lớn đặt chắn lối ra vào, che ánh sáng tự nhiên hoặc án ngữ giữa phòng khách có thể khiến dòng khí bị “nghẽn”.

Ngoài ra, cần kiêng đặt cây có gai nhọn, lá sắc ở khu vực sinh hoạt chung hoặc gần phòng ngủ. Những góc quá ẩm tối cũng không phù hợp để đặt hoa Tết, bởi cây nhanh úa, kéo theo cảm giác suy giảm sinh khí.

Một chậu hoa tươi đặt đúng vị trí sáng sủa vừa mang tính thẩm mỹ, vừa có giá trị phong thủy rõ rệt.

Không treo tranh ảnh mang ý nghĩa tiêu cực

Cuối năm là lúc nhiều gia đình tranh thủ thay tranh, đổi cảnh. Tuy nhiên, phong thủy khuyên tránh treo tranh có hình ảnh đơn độc, đổ nát, hoang vắng hoặc cảm xúc u buồn trong dịp Tết.

Những hình ảnh này dễ tạo tâm lý nặng nề, trái ngược hoàn toàn với tinh thần đoàn viên và khởi đầu mới.

Thay vào đó, các bức tranh về thiên nhiên, gia đình sum vầy, hoa nở, cá chép, thuyền buồm… mang hàm ý hanh thông, sung túc, rất phù hợp để treo trong phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Kiêng để nhà cửa bừa bộn kéo dài sang năm mới

Trang trí Tết nhưng nhà vẫn bừa bộn là điều tối kỵ. Dây điện trang trí chằng chịt, đồ vật chất đống chưa sắp xếp gọn khiến năng lượng trong nhà trở nên rối loạn.

Phong thủy xem sự bừa bộn là “tắc nghẽn vận khí”, đặc biệt ảnh hưởng đến tài lộc và sự tập trung. Dù không gian nhỏ hay lớn, nguyên tắc chung vẫn là ngăn nắp trước, trang trí sau. Một nền không gian sạch sẽ giúp mọi yếu tố trang trí phát huy đúng giá trị.

Trang trí đón Tết là dịp làm mới không gian, nhưng cũng là lúc gia chủ nên tránh những kiêng kị phong thủy cơ bản để không vô tình đẩy năng lượng xấu vào nhà.

Giữ sự cân bằng giữa thẩm mỹ và phong thủy chính là cách giúp ngôi nhà không chỉ đẹp trong vài ngày Tết mà còn là nơi an cư, vượng khí suốt cả năm dài phía trước.