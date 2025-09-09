Ngày 9/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vũ (31 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, năm 2021, thông qua chơi game trên mạng Internet, Vũ quen biết với anh Phạm Hoàng L. Sau đó, Vũ và anh L. nảy sinh quan hệ tình cảm đồng tính rồi thuê trọ sống với nhau tại khu dân cư thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), TPHCM.

Đến tháng 10/2022, do áp lực từ gia đình nên anh L. tách ra ở riêng. Sau đó, mẹ anh L. gọi điện thoại trách Vũ đối xử không tốt với anh L. nên ngày 27/7/2023, Vũ hẹn gặp anh L. để giải quyết chuyện tình cảm.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Vũ thuê phòng ở phường Cầu Kho cũ rồi điện thoại hẹn anh L. tới. Sau đó, anh L. đi cùng bạn là chị Nguyễn Thanh T. đến chỗ hẹn.

Khi tới nơi, anh L. theo Vũ lên phòng nói chuyện. Sau đó, Vũ lấy điện thoại của anh L. nhắn tin nói chị T. đi về trước.

Bị cáo Lê Thanh Vũ. Ảnh: TP

Trong lúc nói chuyện, Vũ yêu cầu anh L. nối lại tình cảm nhưng anh L. không đồng ý, đòi đi về nên Vũ tức giận. Vũ giả vờ nói có món quà tặng cho anh L. và yêu cầu anh L. bịt mắt lại để tạo sự bất ngờ, anh L. nghe theo. Vũ dùng dây vải bịt mắt anh L. lại rồi đỡ nằm ngửa xuống nền nhà. Tiếp đó, Vũ đi đến kệ bếp lấy dao chém nhiều nhát vào mặt anh L.

Bị chém bất ngờ, anh L. vùng dậy định bỏ chạy thì bị Vũ đá vào người, dùng dao tấn công.

Về phần anh L., do trọng thương và hoảng sợ nên cố gắng bò vào nhà vệ sinh rồi nói: “Hai ơi đừng bỏ em”. Nghe vậy, Vũ gọi cấp cứu rồi đưa anh đi bệnh viện.

Do được cấp cứu kịp thời, anh L. không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng bị thương tích 28%.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng và sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ nên sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.