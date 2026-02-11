Tin vui cho nhiều ngành nghề

Đề xuất cho phép một số lĩnh vực có tần suất giao dịch lớn được lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng của Bộ Tài chính tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Nghị định số 123 quy định về hóa đơn, chứng từ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 70/2025 của Chính phủ được đánh giá thể hiện sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho biết, Nghị định 70/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/6/2025, sau gần một năm áp dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Cụ thể, việc buộc doanh nghiệp phải xuất một lượng lớn hóa đơn cho khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn đã làm tăng chi phí tuân thủ và chi phí vận hành, đồng thời gây áp lực lớn lên hệ thống dữ liệu, tiềm ẩn nguy cơ quá tải hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

Về nguyên tắc sửa đổi, dự thảo dự kiến tập trung vào những ngành nghề đặc thù có tần suất giao dịch lớn, trong đó khách hàng chủ yếu là cá nhân không kinh doanh, không có nhu cầu lấy hóa đơn, như: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện, dịch vụ trông giữ xe, hoạt động chiếu phim. Hay kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Chuyên gia cho rằng, việc cho phép tiếp tục lập hóa đơn tổng cuối ngày, cuối tháng sẽ giảm chi phí vận hành, chi phí hóa đơn và chi phí tuân thủ thuế cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Lê

Theo đó, điều kiện cơ bản để được áp dụng lập hóa đơn tổng là doanh nghiệp có hệ thống phần mềm kiểm soát, quản lý chi tiết từng giao dịch đối với người mua là cá nhân không kinh doanh. Riêng lĩnh vực vận tải, doanh nghiệp phải sử dụng phần mềm tính tiền có đầy đủ thông tin chuyến đi, gồm: tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát phương tiện, hành trình (điểm đi - điểm đến), cự ly chuyến đi (tính theo km) và tổng số tiền hành khách phải trả.

Hay nói chính xác hơn, doanh nghiệp có hệ thống phần mềm kiểm soát, quản lý và lưu trữ dữ liệu giao dịch khách hàng minh bạch, phục vụ đối chiếu doanh số thì được phép lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng.

Theo dự thảo, doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn cho những khách hàng có nhu cầu, hệ thống tự tổng hợp số liệu các giao dịch đã xuất hóa đơn và lập hóa đơn tổng đối với các giao dịch còn lại.

Đáng chú ý, dịch vụ thương mại điện tử, bao gồm cả hoạt động bưu chính, vận chuyển trực tiếp cho sàn thương mại điện tử cũng thuộc nhóm được lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng.

“Đây sẽ là thông tin tích cực đối với các cơ sở kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, đã được sàn khấu trừ và nộp thuế, đồng thời có hệ thống phần mềm kiểm soát chi tiết từng giao dịch, khi có thể tự xuất hóa đơn cuối ngày hoặc cuối tháng, thay vì phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch như hiện nay”, ông Tuấn đánh giá.

Đề xuất mở rộng áp dụng cho doanh nghiệp đủ điều kiện

Đáng chú ý, ông Tuấn cho biết, dự thảo nghị định dự kiến có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, đồng thời có điều khoản hồi tố về thời điểm Nghị định số 70 có hiệu lực. Quy định này sẽ giúp các doanh nghiệp chưa kịp điều chỉnh hệ thống công nghệ thông tin để lập hóa đơn từng giao dịch theo yêu cầu của Nghị định 70 không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các giao dịch trước đây.

Theo ông Tuấn, trước đây, theo Nghị định 123/2020 của Chính phủ, một số doanh nghiệp đặc thù vẫn được phép lập hóa đơn tổng cuối ngày. Việc cho phép tiếp tục lập hóa đơn tổng cuối ngày, cuối tháng sẽ giảm đáng kể số lượng hóa đơn phải lập đối với các cá nhân không kinh doanh, từ đó giảm chi phí vận hành, chi phí hóa đơn và chi phí tuân thủ thuế cho doanh nghiệp.

Ông cho rằng, dự thảo nghị định cũng tạo tiền lệ quan trọng, khi thiết lập các điều kiện cơ bản để trong tương lai có thể mở rộng áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp khác nếu đáp ứng yêu cầu về kiểm soát và minh bạch dữ liệu.

“Điều mà chúng ta hướng đến là dữ liệu minh bạch và nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ. Do đó, Bộ Tài chính có thể xem xét mở rộng áp dụng với các doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát dữ liệu được báo cáo định kỳ, dữ liệu được quản lý bởi bên thứ ba độc lập hoặc doanh nghiệp không thể can thiệp vào dữ liệu bán hàng, cung cấp dịch vụ. Khi đó, việc lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng sẽ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế”, ông Tuấn kiến nghị.