Một hộ kinh doanh ở Thái Nguyên có doanh thu khoảng 30 triệu đồng/tháng và đang nộp thuế khoán. Hộ này cho biết, gần đây được cán bộ thuế thông báo phải chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai, tức là mỗi lần bán hàng phải xuất hóa đơn điện tử và phải có sổ sách kế toán.

Theo hộ kinh doanh, họ sẵn sàng nộp thuế đúng theo doanh thu thực tế. Tuy nhiên, với lợi nhuận còn thấp, việc phải chi thêm phí duy trì phần mềm hóa đơn và kế toán sẽ tạo thêm gánh nặng.

Do đó, hộ kinh doanh muốn hỏi cơ quan thuế trường hợp của mình có bắt buộc phải chuyển đổi không? Có giải pháp nào đơn giản, phù hợp hơn cho các hộ kinh doanh nhỏ không?

Hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở xuống chưa phải xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Huế

Trả lời thắc mắc này, Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ 1/6/2025 quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định có mức doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên; khoản 2 Điều 90, khoản 3 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí,... sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh một tháng đạt tổng doanh thu 30 triệu đồng, tương ứng với doanh thu 360 triệu đồng/năm, thì chưa thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Nếu muốn, hộ có thể chủ động chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai bằng cách điều chỉnh thông tin đăng ký thuế và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Việc mua phần mềm sổ sách kế toán của các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán là giao dịch của nhà cung cấp và hộ kinh doanh.

Nếu có vướng mắc, hộ kinh doanh có thể liên hệ với Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên để được hỗ trợ.