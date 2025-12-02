Trong số các sản phẩm - dịch vụ được trao giải, Nội thất The One tiếp tục khẳng định vị thế khi nằm vào danh sách nhận giải, đồng thời, cũng trong tháng 11, thương hiệu cũng được ghi danh trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân Lớn nhất Việt Nam (VNR500), minh chứng rõ nét cho nội lực mạnh mẽ, uy tín thương hiệu và chiến lược phát triển dài hạn.

Đại diện Công ty CP Thương mại và Sản xuất Nội thất The One, ông Nguyễn Minh Hoàng nhận biểu trưng tại Lễ trao giải

Hành trình 30 năm - từ những giá trị thật đến thương hiệu quốc dân

Ra đời từ năm 1995, bắt đầu với tên gọi Sơn Thuỷ, sau thành Nội thất Hòa Phát, và cuối cùng là Nội thất The One - thương hiệu bắt đầu với những bước đi đầy tâm huyết khi đặt chất lượng sản phẩm, uy tín và sự tin tưởng của khách hàng làm trọng tâm. Trải qua 3 thập kỷ, The One phát triển mạnh mẽ với danh mục sản phẩm đa dạng, từ nội thất văn phòng, nội thất công trình đến nội thất gia đình, với các sản phẩm quen thuộc như ghế xoay, bàn làm việc, tủ sắt đựng tài liệu, bàn ghế inox gia đình… Nhờ vậy, thương hiệu được yêu mến với tên gọi nội thất “quốc dân”, vừa gần gũi vừa đáng tin cậy trong mắt khách hàng cả nước.

“Kiềng ba chân” - nền tảng cho sự phát triển bền vững

Một trong những yếu tố giúp The One duy trì vị thế và phát triển ổn định là chiến lược “kiềng ba chân”, gồm: vị thế quốc dân được tạo nên bởi hàng triệu sản phẩm quen thuộc trong đời sống người Việt, đến nội lực sản xuất ngày càng vững mạnh làm nên chất lượng ổn định, cuối cùng là khát vọng vươn tầm quốc tế luôn âm ỉ cháy qua từng giai đoạn.

Vị thế nội thất quốc dân là thành quả được tạo nên từ hàng triệu sản phẩm hiện diện trong đời sống, từ những văn phòng, trường học, bệnh viện, cơ quan cho tới từng căn nhà của người Việt. Qua 30 năm, thương hiệu đã gieo vào lòng người tiêu dùng sự tin cậy nhờ chất lượng ổn định, thiết kế quen thuộc và khả năng phù hợp với đa dạng nhu cầu. Đây chính là nền móng đầu tiên và cũng là giá trị cốt lõi giúp thương hiệu luôn đứng vững trong tâm trí thị trường.

Thứ hai là nội lực sản xuất: sức mạnh của Nội thất The One đến từ hệ thống sản xuất hiện đại với hai cụm nhà máy quy mô lớn tại Hưng Yên và Bình Dương, được đầu tư đồng bộ từ công nghệ, dây chuyền cho đến hệ thống quản trị chất lượng. Toàn bộ hoạt động sản xuất đều đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001 về quản lý chất lượng, ISO 14001 về quản lý môi trường, cùng hệ thống tiêu chuẩn vật liệu khắt khe nhằm đảm bảo độ bền, độ an toàn, tính ổn định của từng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Chính nội lực sản xuất mạnh mẽ, bài bản và hướng đến tương lai này tạo nên “chân kiềng” vững chắc giúp thương hiệu duy trì lợi thế cạnh tranh và bứt phá trên hành trình 30 năm đã qua.

Thứ ba là khát vọng Vươn tầm quốc tế: nếu hai trụ cột đầu tiên tạo nên sự ổn định và uy tín, thì trụ cột này chính là động lực thúc đẩy The One không ngừng đổi mới. Khát vọng ấy thể hiện qua việc không ngừng nâng tầm sản phẩm, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp mới trong sản xuất để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu, đồng thời khẳng định năng lực của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Với 3 thập kỷ bền bỉ, Nội thất The One được tôn vinh với Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng trao tặng, Thương hiệu Quốc gia - Vietnam Value, thuộc Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) …. Đây không chỉ là minh chứng cho chất lượng và chuẩn mực sản xuất mà thương hiệu đang theo đuổi, mà còn khẳng định uy tín, năng lực quản trị và chiến lược phát triển dài hạn đã được định hình xuyên suốt ba thập kỷ.

Hành trình 30 năm: Tri ân, chuyển mình và khẳng định vị thế

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Nội thất The One tổ chức chuỗi sự kiện “Di sản chuyển mình - Vươn tầm cao mới”, nơi thương hiệu nhìn lại hành trình ba thập kỷ hình thành và phát triển, đồng thời tri ân đội ngũ cán bộ nhân viên, đối tác và hàng triệu khách hàng đã đồng hành. Những chia sẻ chân thành từ chính những con người gắn bó với The One đã phác họa rõ giá trị mà thương hiệu đã tạo dựng: “Ba mươi năm qua, mỗi sản phẩm của The One đều được làm nên từ sự tận tâm và niềm tự hào của tập thể” &“Định hướng của bộ phận xuất khẩu là đem sản phẩm “made in Vietnam” vươn ra hơn nữa trên bản đồ thế giới”.

Từ nền tảng bền vững ấy, Nội thất The One bước vào giai đoạn mới với tinh thần đổi mới mạnh mẽ: tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đầu tư vào nghiên cứu phát triển & lan tỏa những giá trị nội thất Việt đến thị trường trong nước lẫn quốc tế. Sau lễ kỷ niệm 30 năm, danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích nhất 2025” chính là lời khẳng định thuyết phục nhất cho uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm cùng định hướng phát triển bền vững mà The One đã kiên định suốt 3 thập kỷ qua.

Bích Đào