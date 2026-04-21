Xe đạp nước giữa rừng tràm đưa du khách tiến sâu vào thế giới hoang dã.

Khi nhu cầu rời xa sự đông đúc gia tăng vào dịp nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần, giá trị của những không gian còn giữ được tính nguyên sơ trở nên rõ nét hơn.

Mùa sinh sản của “cư dân” tại KBT Đồng Tháp Mười.

Hệ sinh thái độc bản lưu giữ dấu ấn thời gian

Vùng lõi của KBT Đồng Tháp Mười có quy mô khoảng 160 ha (sau khi được mở rộng thêm 60 ha), vùng đệm lên đến 1.800 ha tạo nên một cấu trúc sinh thái đặc thù hiếm gặp. Thảm thực vật với hơn 150 loài hình thành nền tảng sống ổn định cho hệ động vật đa dạng. Đây là nơi cư trú của 147 loài chim, 34 loài cá cùng nhiều loài côn trùng và lưỡng cư.

Vào mùa sinh sản, hàng vạn cá thể chim quy tụ về đây, tạo nên một không gian sinh học giàu năng lượng. Giang sen, loài chim quý hiếm được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam, xuất hiện như một dấu hiệu cho thấy sự ổn định của môi trường sống. Những chuyển động tự nhiên này mang lại giá trị quan sát đặc biệt, góp phần hình thành sức hút riêng cho KBT trong các giai đoạn cao điểm du lịch.

Chất lượng môi trường rừng đang được bảo tồn nghiêm ngặt.

Hành trình chạm vào thiên nhiên

Trải nghiệm tại KBT mở ra theo nhịp điệu chậm, dành cho những hành trình tìm về sự tĩnh tại giữa đời sống thường nhật. Trên những chiếc xuồng ba lá, du khách len lỏi qua các tuyến rạch phủ bèo xanh, nhẹ nhàng tiến vào không gian rừng tràm đặc trưng của vùng đất nhiễm phèn.

Ở cự ly gần, các loài chim như Giang sen, Quắm đen, Diệc xám, Cổ rắn hay những đàn cò trắng, cò ốc xuất hiện trong tầm quan sát. Không gian yên ả giúp từng âm thanh tự nhiên trở nên rõ ràng hơn, từ tiếng cá quẫy nước đến làn gió mang theo hương sen thoảng nhẹ.

Chiêm ngưỡng vũ điệu cánh chim

Bình minh và hoàng hôn là những thời điểm tạo nên lớp cảnh quan giàu chiều sâu. Từ đài quan sát trên cao, rừng tràm hiện ra với sắc xanh trải dài bất tận. Từng đàn chim bay qua theo nhịp tự nhiên, vẽ nên những đường chuyển động liên tục trên nền trời rộng. Khi ánh sáng đổi thay theo từng khoảnh khắc trong ngày, nơi đây dần biến hóa như một bức tranh sống, nơi mọi “xê dịch” vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ.

Giang sen, “linh hồn” của KBT Đồng Tháp Mười.

Giá trị bản địa trong dòng chảy trải nghiệm

Song hành với hệ sinh thái là nguồn sản vật đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười. Cá lóc, cá rô đồng hay các loại rau đồng trở thành nguyên liệu cho những món ăn mang đậm bản sắc địa phương. Hương vị mộc mạc, phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của vùng đất.

Nơi đây, việc khai thác theo hướng tôn trọng môi trường giúp duy trì sự ổn định của hệ sinh thái, đồng thời tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương. KBT Đồng Tháp Mười là nơi thiên nhiên vẫn vận hành theo quy luật vốn có, nơi mỗi hành trình trở thành một trải nghiệm lắng đọng.

Điểm tham quan Khu Bảo tồn Đồng Tháp Mười Địa chỉ: Ấp 4, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp ĐT: 0273 6299 666 https://www.facebook.com/share/1BoRSMNAJM/

Dạ Yến