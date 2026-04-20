Thung lũng xanh mướt cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

Nằm cách Hà Nội khoảng 130km, thung lũng Yên Thịnh (cách trung tâm thị trấn Hữu Lũng cũ khoảng 18km, tỉnh Lạng Sơn) trở thành điểm đến được nhiều tín đồ ưa xê dịch yêu thích bởi sở hữu khung cảnh thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành, dễ chịu quanh năm.

Thung lũng được bao bọc bởi hệ thống đồi núi, hang động phong phú với đủ loại địa hình như hồ, suối, đồng cỏ,… Nhiều du khách ví von cảnh quan ở thung lũng Yên Thịnh như "Mông Cổ thu nhỏ" bởi có thảm cỏ xanh trải dài bất tận, không gian yên bình, thấp thoáng đâu đó là những chiếc lều của các gia đình, nhóm đông người tới đây cắm trại.

Tới thung lũng Yên Thịnh, ngoài tham quan vãn cảnh, du khách còn có cơ hội trải nghiệm một số hoạt động dã ngoại thú vị như dựng lều trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời, chèo thuyền, thả diều, đá bóng hay leo núi, tắm suối, câu cá,…

Du khách ưa thích cắm trại tại thung lũng Yên Thịnh. Ảnh: Hùng Vĩ

Xung quanh thung lũng Yên Thịnh là nơi sinh sống của bà con các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao,… Bởi vậy, đến đây, du khách còn có cơ hội tham gia đốt lửa trại, giao lưu văn hóa với người bản địa và thưởng thức các món đặc sản như bánh chưng lá cẩm, khâu nhục, bánh lá ngải, bánh gio, nem nướng,…

So với những vùng đất du lịch nổi tiếng ở miền Bắc như Sa Pa, Mộc Châu, Mai Châu, khu vực Hữu Liên, Hữu Lũng vẫn còn nguyên sơ, ít đông đúc.

Nếu dự kiến đến thung lũng Yên Thịnh và các điểm đến khác ở Hữu Liên, Hữu Lũng như đập Bắc Mỏ, cây phu thê... trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 tới đây, du khách nên tìm đặt phòng sớm.