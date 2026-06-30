Từ chiếc điện thoại thông minh

Thời gian gần đây, chiếc điện thoại thông minh đang trở thành "cánh tay nối dài" của người nông dân. Thay vì chỉ quanh quẩn với chuồng trại, nương vườn, nhiều hộ dân đã biết ghi hình, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng trên không gian mạng.

Anh Lý Văn Tiếp, thôn Bằng Cả, xã Quảng La là một trong những người đi đầu. Trang trại gia cầm của gia đình anh duy trì quy mô gần 20.000 con, mỗi tháng xuất bán trên 1.000 con gà thương phẩm. Trước đây, đầu ra gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái nên giá cả thường bấp bênh.

Những năm gần đây, anh Tiếp chủ động ghi lại quá trình chăm sóc đàn gà, đăng tải lên Facebook, Zalo và các nền tảng mạng xã hội. Từ những video chân thực về quy trình chăn nuôi, sản phẩm của gia đình dần tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

"Nhiều khách hàng xem quá trình chăn nuôi rồi chủ động đặt hàng trước. Người mua thấy chất lượng tốt lại giới thiệu cho nhau nên lượng khách quen ngày càng tăng. Nhờ vậy, gia đình tôi giảm được sự phụ thuộc vào khâu trung gian", anh Tiếp chia sẻ.

Anh Tiếp ghi hình, quảng bá sản phẩm gà của gia đình, tìm kiếm khách hàng trên không gian mạng

Cũng tại Quảng La, mô hình trồng nho trong nhà màng của anh Triệu Văn Chuyên đang cho thấy hiệu quả rõ nét từ chuyển đổi số. Bên cạnh đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước, áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, anh còn xây dựng Fanpage riêng để quảng bá sản phẩm OCOP 3 sao của gia đình.

Theo anh Chuyên, nhờ tận dụng hiệu quả Facebook, Zalo và các nền tảng trực tuyến, hơn 6 tạ nho của gia đình anh được tiêu thụ chỉ trong vòng ba ngày. Kết quả này trước đây rất khó đạt được nếu chỉ bán hàng theo phương thức truyền thống.

Thay đổi tư duy ở vùng dân tộc thiểu số

Không chỉ ở Quảng La, chuyển đổi số đang dần hiện diện trong đời sống sản xuất của nhiều địa phương miền núi, vùng dân tộc thiểu số của Quảng Ninh.

Tại thôn Pắc Phai, xã Điền Xá, chị Lý Thị Sen đã quen với việc livestream giới thiệu sản phẩm, nhận đơn hàng trực tuyến và thanh toán qua mã QR. Ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, việc sử dụng điện thoại thông minh để kinh doanh vẫn còn là điều khá xa lạ với nhiều người dân nơi đây.

Theo chị Sen, thông qua các lớp tập huấn kỹ năng số do địa phương và các tổ chức đoàn thể tổ chức, người dân đã mạnh dạn tiếp cận công nghệ, tự tin bán hàng trực tuyến. Nhờ đó, các sản phẩm nông sản địa phương được nhiều khách hàng biết đến hơn và lượng tiêu thụ cũng tăng lên đáng kể.

Tại chợ phiên Hà Lâu, mô hình bán hàng số đang được duy trì hiệu quả. Theo ông Lương Việt Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Xá, chuyển đổi số không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Nhiều nông dân vùng cao đã quen với việc Livestream giới thiệu sản phẩm, nhận đơn hàng trực tuyến. Ảnh: Mỹ Dung

Các hộ sản xuất ngày càng quan tâm đến bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc và hình ảnh sản phẩm trên môi trường số. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị hàng hóa và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tại xã Quảng La, Hội Nông dân đang triển khai mô hình "nông dân số" với phương châm "nông dân dạy nông dân". Những hộ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, được lựa chọn làm hạt nhân để hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Từ những thôn bản vùng cao, một lớp nông dân mới đang hình thành không chỉ biết sản xuất mà còn biết kể câu chuyện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối với khách hàng.

Những phiên livestream giữa núi rừng, những đơn hàng đi khắp cả nước chỉ sau vài cú chạm màn hình đang thu hẹp khoảng cách địa lý, đưa nông sản vùng cao bước gần hơn vào nền kinh tế số.